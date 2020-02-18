Картина дня: решение на охрану госграницы, электронные посадочные талоны в аэропорту и девиз Олимпиады в Токио

ВЧЕРА

Картина дня. 17 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году. Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше, заявил глава государства. Беларусь рассчитает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза в укреплении безопасности на общей границе.

Александр Лукашенко

Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной. Об этом рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра финансов Максима Ермоловича. Глава государства в первую очередь поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

Александр Лукашенко и Максим Ермолович

Министерство финансов Беларуси внесет главе государства предложения по подготовке страховых компаний к работе на едином финансовом рынке ЕАЭС, заявил глава ведомства Максим Ермолович. Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднереспубликанского значения. В бюджете Беларуси достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств. Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов. Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по греко-римской и вольной борьбе с достойным выступлением на чемпионате Европы в Риме.

Проект постановления Совета Министров "Об утверждении Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030" вынесен на общественное обсуждение.

Совет Министров согласовал Банку развития выдачу в 2020 году кредитов в долларах США на финансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог на общую сумму не более Br82,796 млн в эквиваленте.

Фото из архива

Рекомендации по соблюдению положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года были одобрены на заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

НК "Янгпур" планирует поставлять нефть в Беларусь из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото из архива

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 6 февраля 2020 года №344 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Электронные посадочные талоны начали действовать в Национальном аэропорту Минск.

КОММЕНТАРИЙ: Новое в нотариате: тарифы на услуги снизились, а у должника появились дополнительные права.

В Беларуси нет необходимости в широком применении масок, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся в Беларусь.

Эвакуированные ранее из Китая в Казахстан пятеро белорусских граждан после карантина вернулись домой.

Ученые БГУ разработали биопрепарат для лечения вирусных инфекций у животных.

В Беларуси планируется построить 30 новых полигонов для твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Все виды пластиковой посуды в объектах общепита могут запретить с 2023 года.

Фото из архива

Организаторы Минского полумарафона в 2020 году ожидают 42 тыс. участников.

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований - United by emotion ("Объединенные одним чувством").

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Минска. Особенности эксплуатации водных систем в условиях мегаполиса". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-презентация совместного издания МИД Беларуси и компании Wargaming "Taste IT in Belarus". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится презентация масштабного культурно-исторического проекта Министерства информации Республики Беларусь и лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова "Война и мир. Беларусь помнит", приуроченного к 75-летию Великой Победы. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов.

85 лет назад родился Овсянников Геннадий Степанович (г.Могилев), актер, народный артист Беларуси (1974), народный артист СССР (1991). Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Его творчеству присущи свобода самовыражения, импровизационность игры, способность четко и органично передавать этнографические черты персонажа, сочный народный юмор, точность психологического и пластического рисунка роли. Среди ролей: Пустаревич ("Павлинка" Я.Купалы), Ермолаев ("Последнее свидание" А.Галины), Терешка Колобок ("Трибунал" А.Макаенка). Снимался в фильмах "Долгие версты войны", "Последнее лето детства", "Пламя", "Дунечка" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988).

75 лет назад родился Антонов Юрий Михайлович, певец, композитор, заслуженный деятель искусств России, народный артист России. Окончил Молодечненское музыкальное училище. Работал в коллективах эстрадного жанра, в т.ч. в ансамбле под управлением В.Вуячича, оркестре "Современник", вокально-инструментальных ансамблях "Поющие гитары", "Магистраль" и др. Автор и исполнитель популярных песен.

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