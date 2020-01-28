Картина дня: результаты работы таможни, старт "Звездного похода" и белорусский X-Factor

ВЧЕРА

Картина дня. 27 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Юрий Сенько доложил о результатах работы таможенных органов в 2019 году. При этом глава государства попросил обратить особое внимание на формирование доходной части республиканского бюджета - выполнены ли доведенные показатели.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце спорта в Минске.

Золотые медали у сборной Беларуси

Наиболее важный смысл нашей памяти о холокосте - это придание реальной моральной, политической, общественной силы призыву "Никогда больше". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме. На белорусской земле последовательно отдают дань памяти тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны и победил, а также тем, кого нет в живых, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Андрей Дапкюнас

Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го "Звездного похода", состоялся в Минске.

Беларусь и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве. Страны будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики.

Во время подписания меморандума. Фото Министерства транспорта и коммуникаций

КОММЕНТАРИЙ: Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году

Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение высказал министр внутренних дел Юрий Караев после коллегии УВД Витебского облисполкома.

Юрий Караев

Министерство архитектуры и строительства утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление ведомства официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Больше всего жилья в 2019 году построили в Минской области, в Минске сократили ввод на 28,7%.

Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции.

Учреждения здравоохранения Минска в 2020-2022 годах пополнятся 22 новыми компьютерными томографами, ангиографами и аппаратами МРТ.

Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса.

Треть поступлений в бюджет Минской области обеспечили 6 предприятий.

Навигатор для безопасности детей и туристический путеводитель признали лучшими на хакатоне в Гомеле.

РЕПОРТАЖ: Как определяли финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме

РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве

Во время кастинга

Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor, сообщил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт.

Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве".

ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой авто у переходов, делается это для профилактики ДТП с участием пешеходов.

Глава бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Хендрик Дамс избран новым председателем ПАСЕ.

Хендрик Дамс. Фото Council of Europe

В Афганистане разбился самолет ВВС США. Ответственность за его крушение взяли на себя талибы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

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В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция "Совместная работа органов внутренних дел и общественных организаций в борьбе с наркоманией".

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная выступлению оперной певицы Марии Гулегиной на сцене Большого театра Беларуси. Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

160 лет назад родился Чехов Антон Павлович (1860-1904), русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1900; в знак протеста против отмены царем избрания М.Горького почетным академиком вместе с В.Короленко в 1902 году отказался от звания). Работал земским врачом. Литературную деятельность начал с фельетонов и юмористических рассказов. Наибольшее влияние на развитие мировой драматургии произвели его лирико-психологические пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". Произведения Чехова печатались в русских газетах, которые выходили в Беларуси. На белорусский язык его произведения переводили Я.Брыль, И.Грамович, К.Крапива, И.Шамякин. Пьесы Чехова ставились и ставятся в белорусских театрах. Киностудия "Беларусьфильм" поставила фильмы по его произведениям "Медведь", "Человек в футляре".

50 лет назад родился Маликов Дмитрий Юрьевич, российский эстрадный исполнитель и композитор, народный артист Российской Федерации (2010).

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