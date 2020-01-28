Картина дня: результаты работы таможни, старт "Звездного похода" и белорусский X-Factor

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:54 Соболенко и Мертенс проиграли в четвертьфинале парного разряда Australian Open Спорт
08:49 Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь В мире
08:44 Около 150 участников соберет в Гомеле областная спартакиада "Защитник Отечества" Регионы
08:06 Профилактический месячник "Беспрепятственный проезд" стартовал в Гомельской области Регионы
07:54 Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила литовцев перед квалификацией ЧМ Спорт
07:44 Число жертв коронавируса в Китае достигло 106 человек В мире
07:34 В Пинске выбрали логотип молодежной столицы года Регионы
07:25 Команда "МАЗ-СПОРТавто" сегодня в пресс-центре БЕЛТА расскажет об итогах выступления на "Дакаре" Спорт
07:19 Истребитель Су-30 разбился в Алжире В мире
07:16 Полоцкие прокуроры отменили незаконные закупки птицефабрики более чем на Br400 тыс. Происшествия
07:02 Минское "Динамо" начинает очередную гостевую серию чемпионата КХЛ матчем против СКА Спорт
07:00 Картина дня: результаты работы таможни, старт "Звездного похода" и белорусский X-Factor Общество
00:41 Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иране и выкатился на проезжую часть В мире
00:06 Король Марокко приказал эвакуировать марокканских граждан из Китая В мире
27.01.20
27.01.20 23:22 Четыре человека получили ранения при стрельбе в штате Коннектикут В мире
27.01.20 22:52 Число жертв землетрясения в Турции достигло 41 В мире
27.01.20 22:26 Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу увеличился в 2019 году на 22,5 тыс. Общество
27.01.20 22:18 В Освенциме прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря В мире
27.01.20 21:55 Минский зоопарк приглашает школьников узнать о "Тайнах пернатых" Регионы
27.01.20 21:52 ЧМ по хоккею в 2021 году будет проверкой для ГТК, но мы к нему готовы - Сенько Общество
27.01.20 21:33 Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон В мире
27.01.20 21:25 РЕПОРТАЖ: Как определяли финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме Культура
27.01.20 20:16 Бузовский: конкурс буктрейлеров станет подспорьем для популяризации чтения Культура
27.01.20 19:44 Первый случай гибели человека от пневмонии нового типа зарегистрирован в Пекине В мире
27.01.20 19:39 В Бресте почтили память жертв холокоста Регионы
27.01.20 19:08 В Круглянском районе водитель иномарки погиб после столкновения с трактором Происшествия
27.01.20 18:56 Подо Ржевом начнут установку 25-метрового памятника Советскому солдату В мире
27.01.20 18:38 Россиянка Анастасия Халиуллина победила в гонке на 12,5 км на ЧМ по биатлону среди юниорок в Швейцарии Спорт
27.01.20 18:28 Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане В мире
27.01.20 18:04 Определены финалисты нацотбора на "Евровидение-2020" Культура
Все новости
Все новости
Общество
28 января 2020, 07:00

Картина дня: результаты работы таможни, старт "Звездного похода" и белорусский X-Factor

ВЧЕРА

Картина дня. 27 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Юрий Сенько доложил о результатах работы таможенных органов в 2019 году. При этом глава государства попросил обратить особое внимание на формирование доходной части республиканского бюджета - выполнены ли доведенные показатели.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько
Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце спорта в Минске.

Золотые медали у сборной Беларуси
Золотые медали у сборной Беларуси

Наиболее важный смысл нашей памяти о холокосте - это придание реальной моральной, политической, общественной силы призыву "Никогда больше". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме. На белорусской земле последовательно отдают дань памяти тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны и победил, а также тем, кого нет в живых, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Андрей Дапкюнас
Андрей Дапкюнас

Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го "Звездного похода", состоялся в Минске.

Беларусь и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве. Страны будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики.

Во время подписания меморандума. Фото Министерства транспорта и коммуникаций
Во время подписания меморандума. Фото Министерства транспорта и коммуникаций

КОММЕНТАРИЙ: Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году

Введение балльной системы оценки работы сотрудников милиции - попытка стать гуманнее и ближе к людям. Такое мнение высказал министр внутренних дел Юрий Караев после коллегии УВД Витебского облисполкома.

Юрий Караев
Юрий Караев

Министерство архитектуры и строительства утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление ведомства официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Больше всего жилья в 2019 году построили в Минской области, в Минске сократили ввод на 28,7%.

Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции.

Учреждения здравоохранения Минска в 2020-2022 годах пополнятся 22 новыми компьютерными томографами, ангиографами и аппаратами МРТ.

Некоторые белорусские турфирмы отменяют ближайшие поездки в Китай из-за коронавируса.

Треть поступлений в бюджет Минской области обеспечили 6 предприятий.

Навигатор для безопасности детей и туристический путеводитель признали лучшими на хакатоне в Гомеле.

РЕПОРТАЖ: Как определяли финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме

РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве

Во время кастинга
Во время кастинга

Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor, сообщил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт.

Трем фигурантам предъявлены обвинения по делу о взрыве на "Могилевдреве".

ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой авто у переходов, делается это для профилактики ДТП с участием пешеходов.

Глава бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Хендрик Дамс избран новым председателем ПАСЕ.

Хендрик Дамс. Фото Council of Europe
Хендрик Дамс. Фото Council of Europe

В Афганистане разбился самолет ВВС США. Ответственность за его крушение взяли на себя талибы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция с руководителем и пилотами экипажей белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" по итогам выступления в ралли-рейде "Дакар" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция "Совместная работа органов внутренних дел и общественных организаций в борьбе с наркоманией".

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная выступлению оперной певицы Марии Гулегиной на сцене Большого театра Беларуси. Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

160 лет назад родился Чехов Антон Павлович (1860-1904), русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1900; в знак протеста против отмены царем избрания М.Горького почетным академиком вместе с В.Короленко в 1902 году отказался от звания). Работал земским врачом. Литературную деятельность начал с фельетонов и юмористических рассказов. Наибольшее влияние на развитие мировой драматургии произвели его лирико-психологические пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". Произведения Чехова печатались в русских газетах, которые выходили в Беларуси. На белорусский язык его произведения переводили Я.Брыль, И.Грамович, К.Крапива, И.Шамякин. Пьесы Чехова ставились и ставятся в белорусских театрах. Киностудия "Беларусьфильм" поставила фильмы по его произведениям "Медведь", "Человек в футляре".

50 лет назад родился Маликов Дмитрий Юрьевич, российский эстрадный исполнитель и композитор, народный артист Российской Федерации (2010).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу увеличился в 2019 году на 22,5 тыс.
Юрий Сенько ЧМ по хоккею в 2021 году будет проверкой для ГТК, но мы к нему готовы - Сенько
Иоанна Казана-Вишневецкий. Фото из архива ООН выступает за повышение толерантности и уважения в обществе - Казана-Вишневецкий
Фото из архива Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции
Фото из архива Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай
Юрий Караев Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Сенько доложил Лукашенко о результатах работы таможни за прошлый год
Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жилье
Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году
Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
Картина дня: результаты работы таможни, старт "Звездного похода" и белорусский X-Factor
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
В Пинске выбрали логотип молодежной столицы года
Команда "МАЗ-СПОРТавто" сегодня в пресс-центре БЕЛТА расскажет об итогах выступления на "Дакаре"
Дапкюнас: смысл памяти о холокосте - придать реальную силу призыву "Никогда больше"
В Беларуси на этой неделе будет теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег
Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила литовцев перед квалификацией ЧМ
Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу увеличился в 2019 году на 22,5 тыс.
В Беларуси полностью оцифровали процедуру закупки из одного источника
Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции
Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай
Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor
Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям
Цены на квартиры в Минске в декабре 2019-го выросли в среднем на 1%
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.