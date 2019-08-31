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09:00 Картина дня: рост минималки, перспективы НПЗ и адаптация к изменениям климата Общество
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Общество
31 августа 2019, 09:00

Картина дня: рост минималки, перспективы НПЗ и адаптация к изменениям климата

ВЧЕРА

Картина дня. 30 августа

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Также состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В ходе разговора стороны коснулись тематики белорусско-российского сотрудничества в различных областях и роли правительств в решении остающихся вопросов.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс по случаю вручения ею копий верительных грамот.

Жаклин Перкинс и Владимир Макей. Фото МИД
Жаклин Перкинс и Владимир Макей. Фото МИД

Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375.

Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41.

Профицит республиканского бюджета в январе-июле 2019 года составил Br2,94 млрд. Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 2,3% до $16,5 млрд.

Порядок формирования и ведения базы данных многодетных семей автоматизированной информационной системы учета многодетных семей утвержден постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №578.

Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли, сообщил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло.

ИНТЕРВЬЮ: "Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена в Сирии на Дамасской международной выставке, сообщили на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Фото "Белинтерэкспо"
Фото "Белинтерэкспо"

Молодежные экипажи намолотили более 588 тыс. т зерна, сообщила заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

В Беларуси оптимизировали требования к расписанию и режиму учебных занятий в учреждениях общего среднего образования.

Комплекс документов по адаптации к изменениям климата разных отраслей народного хозяйства будет принят в Беларуси до 2022 года, сообщила начальник управления регулирования воздействия на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Алейникова. В Беларуси планируется реализовать проект международной технической помощи для расширения зарядной сети для электромобилей.

В Беларуси с 1989 года наблюдается тенденция повышения среднегодовой температуры воздуха. За это время она повысилась на 1,3 градуса, сообщила заместитель начальника ГУ "Белгидромет" Светлана Кузьмич.

Почти во всех районах Гомельской области, за исключением Житковичского и Рогачевского, введен запрет на посещение лесов.

"Белкнига" выпустила уникальный тематический набор - "Литературный шоколад" - ко Дню белорусской письменности.

Фото Яны Сабиной / "Белкнига"
Фото Яны Сабиной / "Белкнига"

Столицей 65-го конкурса песни "Евровидение" станет Роттердам.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 августа - 1 сентября

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Празднование Дня белорусской письменности пройдет 31 августа и 1 сентября в Слониме.

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2019" состоится 31 августа в городском поселке Ружаны.

Пятый сезон "Классики у ратуши с A1" завершится 31 августа концертом Президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина.

Праздник "Город детства", посвященный Дню знаний, пройдет 31 августа в парке им.900-летия Минска.

Праздничный концерт, приуроченный к началу учебного года, состоится 1 сентября на станции Заслоново Детской железной дороги.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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1 сентября

В Республике Беларусь - День знаний.

В Республике Беларусь - День белорусской письменности.

В Республике Беларусь в первое воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

День начала Второй мировой войны (1939-1945).

День Движения неприсоединения.

120 лет назад родилась Сташевская Анна Ивановна (г.Днепропетровск, Украина), участница революционного движения в Западной Беларуси. С 1920 года жила и работала в местечке Мир Гродненской области, здесь включилась в революционную деятельность. Избрана секретарем подпольной комсомольской организации, затем секретарем, председателем Мирской окружной управы Товарищества белорусской школы. После закрытия управы польскими властями перешла на подпольную партийную работу. После воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1939 году первый председатель Мирского временного управления, избрана депутатом Народного собрания Западной Беларуси, 5-й внеочередной сессии Верховного Совета СССР, которая приняла решение о включении Западной Беларуси в состав СССР и объединении с БССР. С 1940 года директор Мирской семилетней школы. В первые дни Великой Отечественной войны вместе с другими советскими активистами расстреляна гитлеровцами.

85 лет назад родилась Соловей Лия Матвеевна (д.Новоселки Мядельского р-на Минской обл.), белорусская фольклористка, кандидат филологических наук. Исследователь фольклорных жанров, мифологии и народной магии. В белорусской фольклористике одна из первых изучила жанр народной баллады. Автор монографии "Белорусская народная баллада", составитель томов "Баллады", "Весенние песни" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родился Яскевич Владимир Николаевич (д.Соболи Брагинского р-на Гомельской обл.), белорусский певец, народный артист Беларуси. С 1994 года солист Главного военного оркестра Вооруженных Сил Беларуси. В репертуаре народные белорусские и русские песни, классические произведения, произведения белорусских и зарубежных композиторов. Награжден орденом Франциска Скорины.

2 сентября

80 лет назад родился Земляков Леонид Евгеньевич (Читинская обл., Россия), белорусский политолог, доктор политических наук, профессор. Работал в БГУ, Министерстве высшего и среднего специального образования, в Минском радиотехническом институте, Белорусском институте механизации сельского хозяйства, в Секретариате Верховного Совета Республики Беларусь, в Управлении делами Совета Министров Республики Беларусь, в Секретариате Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, с 2005 года - профессор кафедры политологии юридического факультета БГУ. Автор научных работ по проблемам государственно-конфессиональных отношений, современному состоянию религии и религиозности, деятельности религиозных объединений.

75 лет назад родился Филиппенко Александр Георгиевич, российский актер театра, кино и эстрады. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ. Снимался в фильмах "Бумбараш", "Рожденная революцией", "Хождение по мукам", "Трудно быть богом" и др., а также сериалах "Бедная Настя", "Мастер и Маргарита", "Моя прекрасная няня".

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