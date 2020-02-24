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Понедельник, 24 февраля 2020
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Общество
24 февраля 2020, 08:00

Картина выходных: День защитников Отечества, забег настоящих мужчин и этап КМ по фристайлу в "Раубичах"

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и всем согражданам с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Президент выразил убеждение, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении специального и воинских званий.

23 февраля - День защитников Отечества в архивных фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: "Забег настоящих мужчин" прошел в Минске

Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ.

Беларусь для Архангельской области является очень перспективным и приятным партнером, сотрудничество с которым интересно для российского региона во многих сферах, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Переработка макулатуры, развитие мебельных производств и одновременно формирование позитивного образа соответствующего товара белорусского производства у собственного потребителя - рецепт эффективного использования древесного сырья озвучил председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров. Он также рассказал о планах развития бумажных производств в Светлогорске, Шклове и Добруше.

Фото из архива
Фото из архива

Более 200 резидентов Парка высоких технологий работают в интересах белорусских предприятий. Об этом рассказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский во время круглого стола по вопросам цифровизации национальной экономики.

Фото из архива
Фото из архива

Решение о сохранении границ Грушевского сквера будет принято на предстоящем заседании Мингорисполкома, сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Территорию в районе будущего Национального футбольного стадиона благоустроят.

Фото из архива
Фото из архива

Областные "Дажынкі" в 2022 году пройдут в Столбцах. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Столбцовского района.

Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола.

Ангелина Карнаушенко из Лоевского ПМС во время субботника
Ангелина Карнаушенко из Лоевского ПМС во время субботника

ФОТОФАКТ: Масленица в Бресте

В Гродненском агротуристическом комплексе "Гарадзенскi маентак "Каробчыцы" прошли проводы зимы.

Фонд Брижит Бардо проведет в Беларуси акции бесплатной стерилизации бездомных животных.

Этап Кубка мира по фристайлу 22-23 февраля прошел в "Раубичах". Белорусские фристайлисты Игорь Дробенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали в стартах по синхронным прыжкам.

Не менее 75 человек пострадали в Иране в результате землетрясения, которое произошло на границе с Турцией. Девять человек погибли на востоке Турции в результате землетрясения, еще 37 пострадали.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О старте V Недели белорусского предпринимательства в Минске". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Использование веб-технологий в образовательном процессе. Инклюзивная среда 2.0". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 февраля

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100 лет назад родился Приходько Петро (Петр Федорович) (д.Ольшов Хотимского р-на Могилевской обл.), белорусский поэт, переводчик. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал в журнале "Беларусь", газетах "Звязда", "Лiтаратура i мастацтва", на Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, в издательствах "Беларусь" и "Мастацкая лiтаратура". Автор поэтических сборников "Солдаты мира", "Утро над Эльбой", "Калиновые зори" и др. Писал для детей, выступал как публицист. Лауреат литературной премии им.А.Кулешова за сборник "Порог памяти" (1985). Умер в 2006 году.

75 лет назад родилась Клебанович Ольга Михайловна (Югославия), актриса, народная артистка Беларуси (1995). Окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Гродненском областном драматическом театре, с 1967 года в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького. Исполнительница драматических, лирико-комедийных, характерных ролей. Создала многочисленные народные характеры. Среди них: Ольга ("Три сестры" А.Чехова), Варя ("Разгром" А.Фадеева), Лушка ("Поднятая целина" М.Шолохова) и др. Снялась в кинофильмах "Солнечный день в конце лета", "Свеженина с салютом". Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

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