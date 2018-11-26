Картина выходных: новый мэр Минска, рост зарплат строителей и победитель детского "Евровидения"

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 ноября 2018, Пн
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.3996
USD 2.105
RUB 3.208
Главное
Александр Лукашенко "Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью
Президент
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Президент
Победителем детского "Евровидения-2018" стала Роксана Венгель из Польши
Культура
Виртуозная скрипачка Маймуна во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!
Общество
Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза 
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019
10:00 Спорт
В Мексике сотни мигрантов штурмовали границу с США, военные применили слезоточивый газ
09:57 В мире
Более 20 человек эвакуировали из многоэтажки в Минске из-за пожара
09:54 Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Кобринском районе
09:49 Происшествия
Совбез ООН экстренно соберется из-за обострения ситуации в Азовском море
09:46 В мире
Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле
09:33 Происшествия
Футболисты "Види" перед визитом в Борисов победили в матче чемпионата Венгрии
09:26 Спорт
США пообещали выплатить до $5 млн за сведения о причастных к терактам в Мумбаи в 2008 году
09:05 В мире
Белорусский союз женщин и Ассоциация деловых женщин Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве
08:56 Общество
Виртуозная скрипачка Маймуна во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!
08:53 Общество
Японскую графику 70-х годов прошлого века представят на выставке в Гомеле
08:42 Культура
Диктор Юрий Ковеленов скончался в Москве
08:41 В мире
Более 40 улиц вьетнамского Хошимина затоплены из-за тайфуна "Усаги"
08:21 В мире
Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
08:07 В мире
В Китае мужчина с отверткой напал на людей
08:02 Происшествия
Курсы по органическому земледелию планируют организовать в Полесском госуниверситете
07:56 Регионы
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность
07:44 В мире
Задержанные в Черном море суда ВМС Украины доставят в Керчь
07:36 В мире
В Мехико пассажиры самолета эвакуированы из-за подозрительного предмета на борту
07:32 В мире
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 550 человек
07:18 В мире
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: новый мэр Минска, рост зарплат строителей и победитель детского "Евровидения"

Общество 26.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций, председателем Минского городского исполнительного комитета и анонсировал скорую встречу с активом столицы.

Анатолий Сивак и Александр Лукашенко
Анатолий Сивак и Александр Лукашенко

Победителем детского "Евровидения-2018" стала представительница Польши Роксана Венгель. Польская исполнительница отметила во время пресс-конференции, что посвятила победу своей стране.

Роксана Венгель
Роксана Венгель

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходило финальное шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" в "Минск-Арене".

Новую школу, детский сад и больницу планируется открыть в Островце до 2021 года. Об этом шла речь во время рабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса в Гродненскую область, где ему доложили о ходе строительства Белорусской АЭС и развитии Островецкого района.

Сергей Румас во время рабочей поездки в Гродненскую область
Сергей Румас во время рабочей поездки в Гродненскую область

В Беларуси при строительстве жилья будут изменены подходы в архитектурной деятельности, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. К концу 2018 года цена за кв.м не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.

МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года.

"Белпочта" выступает заунификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС.

Министерство здравоохранения не прогнозирует серьезной эпидемиигриппа в этом сезоне, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Беларусь заняла первое место на ежегодном конкурсе национальных костюмов , который прошел в Пекине.

Первые Всемирные туристические игры могут пройти в Беларуси.

Дом Владимира Короткевича в Орше, в котором писатель жил в 1956-1958 годах и создавал знаменитую повесть "Дзікае паляванне караля Стаха", полностью отреставрируют, из него сделают музей.

Более 1 тыс. родителей пришли за советами на конгресс "МамаPro" в Минске.

Актуальные события прошедшей недели в подборке фото БЕЛТА .

ФОТОРЕПОРТАЖ: В реконструкции битвы на Березине 1812 года приняли участие более 600 человек.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция военных событий прошла в Гомеле накануне юбилея освобождения города.

ИНТЕРВЬЮ: Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала о пути к успеху, мотивации в спорте, а также взлетах и падениях.

Перечень запрещенных в спорте веществ и методов установлен в Беларуси.

Хоккеисты "Динамо-Минск" завершили выездную серию поражением от "Салавата Юлаева" со счетом 1:6.

Белорус Виталий Михайлов победил в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Томакомаи.

Белорусский кикбоксер Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по версии NDC.

Лидеры стран ЕС на саммите утвердили соглашение о Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествия в зимний период. Обязательная сезонная смена шин" (Соловей Станислав Иванович - старший инспектор по особым поручениям УГАИ МОБ МВД). Начало в 12.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "IV Белорусские Рождественские чтения "Нравственные ценности и будущее человечества". Участие принимают: представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры, Министерства труда и социальной, Национальной академии наук Беларуси; председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин; председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин; секретарь Координационного совета по сотрудничеству Министерства образования и БПЦ иерей Димитрий Ворса.

Брифинг, посвященный началу глобальной кампании "16 дней активизма против насилия в отношении женщин", пройдет в гостинице "Пекин" (ул. Красноармейская, 36) с 14.00 при участии Постоянного координатора ООН в Беларуси, представителей Министерства иностранных дел, Министерства труда и социальной защиты, МВД Республики Беларусь. Будут представлены результаты исследования по распространенности насилия в отношении женщин в Беларуси, анализа экономических потерь вследствие насилия в семье, передовой опыт по противодействию насилию в семье и насилию в отношении женщин.

Конференция по итогам реализации проекта "Доступная медицинская помощь и уход" состоится с 14.00 на базе ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска" (ул.Н.Орды, 47А). Организатор - благотворительное учреждение "Центр по оказанию социальных услуг различным категориям населения".

Семинар по вопросам борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемых с использованием новых технологий, организованный Департаментом финансовых расследований КГК и ОБСЕ, пройдет в Минске в отеле "Европа". Начало в 10.00.

Состоится торжественная церемония открытия памятного знака Чингизу Айтматову. Начало в 15.00 в парке им. Чингиза Айтматова в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

80 лет назад родилась Литвинова Зоя Васильевна, белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Автор монументальных произведений, выполненных в техниках энкаустики, темперой, а также гобеленов и витражей: росписи "Старый и новый Вильнюс", "Моя Родина", картины "Мадонна", "Фауст и Мефистофель" и др. Автор портретов, серий акварелей.

65 лет назад родился Гребенщиков Борис Борисович, российский поэт, композитор и музыкант, основатель и художественный руководитель группы "Аквариум".

55 лет назад родился Машков Владимир Львович, российский артист и режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Лимита", "Подмосковные вечера", "Мама", "Русский бунт", "Идиот" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3996 BYN 2.4 BYN 2.403 BYN
USD
2.105 BYN 2.113 BYN 2.115 BYN
RUB
3.208 BYN 3.18 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Масштабная реконструкция переправы Наполеона через Березину
Все видео

Фотоновости

Победителем детского "Евровидения-2018" стала Роксана Венгель из Польши
Все фото

Инфографика

Строительство жилья в Беларуси В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же
Лукашенко назначил Сивака председателем Мингорисполкома
Лукашенко одобрил привлечение госзаймов в 2018-2020 годах за счет эмиссии на внешних финрынках ценных бумаг на $2 млрд
Политика
Райнер Линднер и Владимир Макей. Фото МИД Макей и Линднер рассмотрели возможности расширения белорусско-германской промкооперации
Беларусь и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Беларусь рассчитывает на открытие посольства Индонезии в Минске
Экономика
Беларусь и Россия обсудили вопросы сотрудничества в энергетике
Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%
Национальную экспозицию Беларуси планируют организовать в Джакарте в 2019 году
Происшествия
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома Нетрезвый водитель в Минске повредил 9 автомобилей
Более 20 человек эвакуировали из многоэтажки в Минске из-за пожара
Пять человек пострадали в ДТП в Кобринском районе
Регионы
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27-29 ноября
Курсы по органическому земледелию планируют организовать в Полесском госуниверситете
75 лет назад был освобожден Гомель
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Салават Юлаев" Хоккеисты минского "Динамо" завершили выездную серию разгромным поражением от "Салавата Юлаева"
Белорусские гандболистки победили Италию на финише квалификации ЧМ-2019
Футболисты "Види" перед визитом в Борисов победили в матче чемпионата Венгрии
Технологии
Фото из архива Электронные зачетные книжки разработали в БГУ
Walt Disney запатентовала световой меч
Городской центр трансфузиологии в 2019 году запустит в Минске приложение для подбора доноров
Культура
Роксана Венгель (Польша) Победителем детского "Евровидения-2018" стала Роксана Венгель из Польши
Японскую графику 70-х годов прошлого века представят на выставке в Гомеле
Телеведущая Анна Шатилова отмечает юбилей
В мире
Фото EPA/UPG Совбез ООН экстренно соберется из-за обострения ситуации в Азовском море
В Мексике сотни мигрантов штурмовали границу с США, военные применили слезоточивый газ
США пообещали выплатить до $5 млн за сведения о причастных к терактам в Мумбаи в 2008 году
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря
Раненый голубь сам пришел к ветеринару
Американцы потратили более $6,2 млрд на покупки в интернете в "черную пятницу"
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия