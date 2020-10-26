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Общество
26 октября 2020, 08:00

Картина выходных: разговор Лукашенко с Помпео, больницы для пациентов с COVID-19 и победа Соболенко

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 октября

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Госсекретарем США Майклом Помпео. Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания организации. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. В поздравлении отмечается, что автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - два стратегических для Беларуси звена экономики.

Предложения молодежи переданы в оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Об этом рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. По его словам, форум "Беларусь - это мы" уже объединил около 15 тыс. молодых людей по всей стране.

Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ
Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ

Средняя белорусская семья тратит примерно 4,5% доходов на ЖКУ. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. Массовой реакции на призывы не оплачивать ЖКУ не наблюдается.

В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" рассказали о достижениях за пять лет работы.

Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы энергетического пуска энергоблока №1, сообщили в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора).

РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"

Часть белорусских больниц перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 83 237 пациентов с COVID-19.

В столицу 25 октября съехались более агрессивные протестующие с целью занять центр Минска. Замыслам протестующих сбыться не удалось, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"

ФОТОФАКТ: Исторический праздник прошел у стен музея "Берестье"

РЕПОРТАЖ: Отпечаток пальца строителя, секретный ход, иконостас от Мулявина и другие достопримечательности древней Коложи

ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Беларуси по парапланеризму в Гомельском районе

Арина Соболенко выиграла турнир в Остраве, победив Викторию Азаренко.

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Стамбуле.

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Анонсы на 26 октября

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Национальный пресс-центр организует выездное мероприятие: "Открытие мемориальной доски на доме, в котором родился композитор Олег Молчан". Место проведения: г.Минск, ул.Раковская, 20. Начало в 11.00.

VI Фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" пройдет по 29 октября в online-формате.

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Знаменательные даты 27 октября

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Всемирный день аудиовизуального наследия.

120 лет назад родилась Русланова Лидия Андреевна, русская эстрадная певица, исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка РСФСР (1942). Умерла в 1973 году.

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