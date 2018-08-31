Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 августа 2018, Пт
+17°C
Переменная облачность EUR 2.4318
USD 2.0799
RUB 3.0529
Главное
Фото из архива В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы
Президент
Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко
Президент
Румас о подготовке к II Европейским играм: сделано немало, но предстоит еще больше
Общество
"Полная эйфория. В один день и внучку из роддома забрали, и квартиру выиграли!" Столичную квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Нина Маковец из Минска
Общество
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Праздник "Твори, выдумывай, пробуй!" пройдет 1 сентября в Могилеве
08:52 Регионы
Модные показы устроят у Минской ратуши 8 сентября
08:48 Регионы
Школьники Минской области в Неделю допобразования поучаствуют в викторинах и игровых экскурсиях
08:43 Регионы
Более 40% десятиклассников Бреста пройдут подготовку по рабочим профессиям
08:21 Регионы
Белорусские военные приняли участие в наблюдении за учением НАТО "Намейс 2018" в Латвии
08:02 Общество
Чемпионат Европы по шашкам среди ветеранов соберет под Гродно спортсменов из 10 стран
07:59 Регионы
Клоуны, флешмобы и уличные танцы: заряд летней энергии ждет школьников Минска 1 сентября
07:50 Регионы
Пинское "Полесье" начало выпускать фантазийную пряжу
07:48 Регионы
Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября
07:43 Общество
Фильм "Хрусталь" вошел в программу Лондонского фестиваля
07:35 Культура
Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-киргизского сотрудничества
07:20 Президент
Лукашенко: Беларусь готова к расширению контактов и активизации сотрудничества с Малайзией
07:18 Президент
Картина дня: Суриков о работе в Беларуси, повышение зарплат, умер Иосиф Кобзон
07:00 Общество
Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии пилотов
00:44 В мире
106-летняя мать Джона Маккейна собирается присутствовать на похоронах сына
00:14 В мире
В Полоцке водитель сбила пешехода, отвезла в больницу и скрылась
00:04 Происшествия
В числе погибших в результате падения военного вертолета в Эфиопии есть дети
23:46 В мире
В Ираке 18 тысяч человек отравились питьевой водой
23:15 В мире
В результате крушения военного вертолета в Эфиопии погибли 18 человек
22:45 В мире
Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"
22:26 Спорт
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: Суриков о работе в Беларуси, повышение зарплат, умер Иосиф Кобзон

Общество 31.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 30 августа

Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств - 21 сентября. Телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе российской стороны.

Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

Александр Суриков и Александр Лукашенко
Александр Суриков и Александр Лукашенко

На встрече с журналистами Александр Суриков рассказал о своих впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее.

В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы . Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 года заработной платы отдельным категориям работников образования и здравоохранения. С 1 октября 2018 года предусматривается повышение тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом.

В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он был госпитализирован в конце июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона.

При подготовке к проведению в Беларуси II Европейских игр сделано уже немало, но предстоит сделать еще больше, заявил премьер-министр Сергей Румас в Национальном олимпийском комитете.

Сергей Румас
Сергей Румас

В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества.

Во время встречи
Во время встречи

В Беларуси стартует новый социальный проект, по которому семьям новорожденных детей будут вручать наборы с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.

В каждом медучреждении Беларуси появится штатный медицинский психолог, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА. С 2019 года будущие врачи будут сдавать экзамен по медицинской этике. Нормы медицинской этики будут внесены в должностные обязанности медработников. Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Рим, совершил вынужденную посадку в Минске, решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка. Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" сутки будет под наблюдением белорусских медиков.

Началась продажа билетов на поезд четырех столиц, который будет курсировать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Проверкой по факту смерти ребенка после прививки в Ганцевичском районе занимается центральный аппарат Следственного комитета, рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Минприроды проверит места содержания диких животных в неволе из-за того, что в последнее время участились случаи незаконного содержания таких животных.

РЕПОРТАЖ: Страсти по камышевке, или Как меняется жизнь Споровских болот.

РЕПОРТАЖ: Творческий центр в Могилеве для людей с особенностями: бизнес-площадка, сувениры с душой и конкурсы красоты.

Рядовой Александр Коржич жаловался на тревожность, отсутствие сна и аппетита. Об этом сообщила работавшая с ним психолог, которая выступила в суде в качестве свидетеля.

В минском мебельном центре на ул.Веры Хоружей произошел пожар, в 12.11 он был ликвидирован. Причиной пожара могли стать нарушения при огневых работах.

На месте пожара
На месте пожара

ГАИ в Минске будет эвакуировать неправильно припаркованные авто у школ.

Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат уникальный электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой.

Свыше 300 распродаж и акций с вручением подарков и сувениров проведут в Минске ко Дню города.

Теплая летняя погода ожидается в Беларуси в начале сентября.

Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья в финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швейцария).

Определены лучшие футболисты Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября текущего года в Минске.

Дни кино Грузии откроются 31 августа. Зрители смогут увидеть художественный фильм "Слепые свидания" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный "Свадьба" Михаила Кобахидзе.

В 16.00 в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей (по адресу г. Минск, ул. Чеботарева, 6а) финиширует акция "Вместе в школу!". Центр откроет свои двери для семей, в которых родитель-инвалид воспитывает ребенка-инвалида. Всех гостей ждут развлекательные мероприятия и мастер-классы от специалистов центра, а также полезные подарки к новому учебному году.

Фестиваль света пройдет в Полоцке с 31 августа по 2 сентября. В эти дни в центре Полоцка можно будет увидеть 3D-проекцию на фасаде гостиницы "Двина", открыть для себя древний город во время ночных экскурсий и лекций. Погрузить в атмосферу праздника смогут мастер-класс по ночной фотосъемке, флешмобы и фаер-шоу. А для любителей активного отдыха организуют велопробег по центру города.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День знаний. Отмечается в первый день нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

День начала Второй мировой войны (1939-1945). 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. В Польше этот день отмечается как День ветеранов войны.

День Движения неприсоединения. 1-6 сентября 1961 года в Белграде состоялась первая конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран. В 1998 году Беларусь стала 114 членом Движения неприсоединения.

105 лет назад родился Шершевский Григорий Юделевич, белорусский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1983). С 1939 г. преподавал в Белорусской консерватории (с 1984 профессор) и специальной музыкальной школе при консерватории. Одновременно в 1939-63 гг. вел концертную деятельность. В репертуаре произведения русской и зарубежной классики, современные музыкальные произведения. Умер в 1991 г.

170 лет назад родился Форель Огюст Анри, швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог и общественный деятель. Умер в 1931 г.

60 лет назад родился Гармаш Сергей Леонидович, российский актер театра и кино, артист московского театра "Современник", народный артист Российской Федерации (2006). Снимался в фильмах "Отряд", "Ворошиловский стрелок", "Каменская", "Нежный возраст", "72 метра", "Обитаемый остров" и др. Лауреат премий "Ника" (2000, 2008), "Золотой орел" (2004, 2008).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4318 BYN 2.427 BYN 2.433 BYN
USD
2.0799 BYN 2.078 BYN 2.085 BYN
RUB
3.0529 BYN 3.047 BYN 3.059 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пожар на ул. Хоружей в Минске
Все видео

Фотоновости

В Гомеле после реконструкции открылось здание областного управления Следственного комитета
Все фото

Инфографика

Учебный год 2018/2019 Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1,1 млн учащихся, в том числе 110 тыс. первоклассников.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств
Лукашенко рассчитывает на расширение белорусско-киргизского сотрудничества
Лукашенко: Беларусь готова к расширению контактов и активизации сотрудничества с Малайзией
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Суриков: свою карьеру посла в Беларуси завершаю с чувством грусти
Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности
Беларусь и Бангладеш наметили шаги по реализации ключевых экономических проектов
Экономика
Во время встречи В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Совмин пояснил нюансы применения указа о налоговом консультировании
ЕЭК провела предварительную экспертизу инициативы по созданию сети цифровой промкооперации в ЕАЭС
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Полоцке водитель сбила пешехода, отвезла в больницу и скрылась
В Березовском районе автомобиль службы доставки столкнулся с машиной дорожников
Трех учащихся Наровлянского лицея лишили права самостоятельно распоряжаться стипендией
Регионы
РЕПОРТАЖ: Страсти по камышевке, или Как меняется жизнь Споровских болот
Праздник "Твори, выдумывай, пробуй!" пройдет 1 сентября в Могилеве
Модные показы устроят у Минской ратуши 8 сентября
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open
Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"
Питерский "Зенит" вышел в групповой этап Лиги Европы
Технологии
Фото Digital Trends Apple презентует новые iPhone 12 сентября
Конкурс по разработке цифровых решений для предприятий пройдет в Беларуси
В Китае запущена информплатформа для опровержения онлайн-слухов
Культура
Кадр из фильма "Хрусталь" Фильм "Хрусталь" вошел в программу Лондонского фестиваля
Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов
Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
В мире
Фото Twitter/Huda_AlHussain В Ираке 18 тысяч человек отравились питьевой водой
Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии пилотов
106-летняя мать Джона Маккейна собирается присутствовать на похоронах сына
Калейдоскоп
Фото Getty Images В новозеландской деревне хотят запретить кошек
Вуди Аллен сделает перерыв в карьере
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино обновили свадебные клятвы
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия