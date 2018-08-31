Картина дня: Суриков о работе в Беларуси, повышение зарплат, умер Иосиф Кобзон

ВЧЕРА

Картина дня. 30 августа

Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств - 21 сентября. Телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе российской стороны.

Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

Александр Суриков и Александр Лукашенко

На встрече с журналистами Александр Суриков рассказал о своих впечатлениях от работы в Беларуси и планах на будущее.

В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы . Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 года заработной платы отдельным категориям работников образования и здравоохранения. С 1 октября 2018 года предусматривается повышение тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом.

В возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он был госпитализирован в конце июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона.

При подготовке к проведению в Беларуси II Европейских игр сделано уже немало, но предстоит сделать еще больше, заявил премьер-министр Сергей Румас в Национальном олимпийском комитете.

Сергей Румас

В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества.

Во время встречи

В Беларуси стартует новый социальный проект, по которому семьям новорожденных детей будут вручать наборы с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.

В каждом медучреждении Беларуси появится штатный медицинский психолог, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА. С 2019 года будущие врачи будут сдавать экзамен по медицинской этике. Нормы медицинской этики будут внесены в должностные обязанности медработников. Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году.

Во время круглого стола

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Рим, совершил вынужденную посадку в Минске, решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка. Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" сутки будет под наблюдением белорусских медиков.

Началась продажа билетов на поезд четырех столиц, который будет курсировать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Проверкой по факту смерти ребенка после прививки в Ганцевичском районе занимается центральный аппарат Следственного комитета, рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Минприроды проверит места содержания диких животных в неволе из-за того, что в последнее время участились случаи незаконного содержания таких животных.

РЕПОРТАЖ: Страсти по камышевке, или Как меняется жизнь Споровских болот.

РЕПОРТАЖ: Творческий центр в Могилеве для людей с особенностями: бизнес-площадка, сувениры с душой и конкурсы красоты.

Рядовой Александр Коржич жаловался на тревожность, отсутствие сна и аппетита. Об этом сообщила работавшая с ним психолог, которая выступила в суде в качестве свидетеля.

В минском мебельном центре на ул.Веры Хоружей произошел пожар, в 12.11 он был ликвидирован. Причиной пожара могли стать нарушения при огневых работах.

На месте пожара

ГАИ в Минске будет эвакуировать неправильно припаркованные авто у школ.

Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат уникальный электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой.

Свыше 300 распродаж и акций с вручением подарков и сувениров проведут в Минске ко Дню города.

Теплая летняя погода ожидается в Беларуси в начале сентября.

Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья в финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швейцария).

Определены лучшие футболисты Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 августа

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Представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября текущего года в Минске.

Дни кино Грузии откроются 31 августа. Зрители смогут увидеть художественный фильм "Слепые свидания" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный "Свадьба" Михаила Кобахидзе.

В 16.00 в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей (по адресу г. Минск, ул. Чеботарева, 6а) финиширует акция "Вместе в школу!". Центр откроет свои двери для семей, в которых родитель-инвалид воспитывает ребенка-инвалида. Всех гостей ждут развлекательные мероприятия и мастер-классы от специалистов центра, а также полезные подарки к новому учебному году.

Фестиваль света пройдет в Полоцке с 31 августа по 2 сентября. В эти дни в центре Полоцка можно будет увидеть 3D-проекцию на фасаде гостиницы "Двина", открыть для себя древний город во время ночных экскурсий и лекций. Погрузить в атмосферу праздника смогут мастер-класс по ночной фотосъемке, флешмобы и фаер-шоу. А для любителей активного отдыха организуют велопробег по центру города.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День знаний. Отмечается в первый день нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

День начала Второй мировой войны (1939-1945). 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. В Польше этот день отмечается как День ветеранов войны.

День Движения неприсоединения. 1-6 сентября 1961 года в Белграде состоялась первая конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран. В 1998 году Беларусь стала 114 членом Движения неприсоединения.

105 лет назад родился Шершевский Григорий Юделевич, белорусский пианист, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1983). С 1939 г. преподавал в Белорусской консерватории (с 1984 профессор) и специальной музыкальной школе при консерватории. Одновременно в 1939-63 гг. вел концертную деятельность. В репертуаре произведения русской и зарубежной классики, современные музыкальные произведения. Умер в 1991 г.

170 лет назад родился Форель Огюст Анри, швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог и общественный деятель. Умер в 1931 г.

60 лет назад родился Гармаш Сергей Леонидович, российский актер театра и кино, артист московского театра "Современник", народный артист Российской Федерации (2006). Снимался в фильмах "Отряд", "Ворошиловский стрелок", "Каменская", "Нежный возраст", "72 метра", "Обитаемый остров" и др. Лауреат премий "Ника" (2000, 2008), "Золотой орел" (2004, 2008).

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