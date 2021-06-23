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07:14 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске на 11 участках Регионы
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07:00 Лукашенко: Беларусь остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога с Люксембургом Президент
07:00 Картина дня: 80 лет с начала ВОВ, меры господдержки для медиков и проект "На границе возможного" Общество
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00:00 Выступление Александра Лукашенко на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" Президент
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22.06.21 21:16 Лукашенко о последних санкциях ЕС: история их ничему так и не научила Президент
22.06.21 21:12 Лукашенко: Европа пытается разрушить Беларусь, но ждет от нас защиты геополитических интересов Президент
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Общество
23 июня 2021, 07:00

Картина дня: 80 лет с начала ВОВ, меры господдержки для медиков и проект "На границе возможного"

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июня

В Беларуси прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Фото из архива
Фото из архива

Всебелорусская минута молчания прошла по всей стране.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Митинг-реквием в Брестской крепости

Митинг-реквием
Митинг-реквием

Море цветов и минута молчания: митинг-реквием прошел у "Врат памяти" в комплексе "Тростенец".

Во время митига
Во время митига

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума, работники секретариата, сенаторы, молодежные парламентарии, а также жители Центрального района Минска возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина".

Во время церемонии возложения
Во время церемонии возложения

В фойе Овального зала Дома правительства состоялась торжественная церемония открытия новых мемориальных досок и митинг-реквием в память о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Во время церемонии
Во время церемонии

БЕЛТА запустила совместный проект о подвиге пограничников "На границе возможного".

КОММЕНТАРИЙ: Брестская драма: до последнего патрона

Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа, заявил премьер-министр Роман Головченко.

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

МИД Беларуси о новых санкциях: по сути это граничит с объявлением экономической войны.

Белорусы выстоят, но этот факт подавления страны навсегда останется в истории. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда выступил с видеообращением в связи с введением очередных экономических санкций.

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

Китайские власти решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с послом Китайской Народной Республики в нашей стране Се Сяоюном. Обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайских отношений.

В БГУ состоялся первый выпуск студентов китайско-белорусского института.

Отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих ковидные надбавки.

Минздрав прокомментировал меры господдержки при строительстве жилья для медиков, получающих ковидные надбавки.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 398 пациентов с COVID-19, выписаны 215.

Фото из архива
Фото из архива

НАН представит на MILEX-2021 около 60 новых разработок и технологий.

БЕЛАЗ представил опытный образец новейшего электросамосвала.

БЕЛАЗ-7558Е
БЕЛАЗ-7558Е

"Гомсельмаш" отправил аграриям Минской и Витебской областей зерноуборочные новинки.

Белгидромет предупредил о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 июня

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X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет в Минске 23-26 июня.

Республиканская универсальная ярмарка "Палесскi кiрмаш" пройдет в Мозыре 23-26 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 июня

105 лет назад родился Боклевский Петр Михайлович, русский художник-иллюстратор, мастер сатирической графики. Автор остросатирических литографий и рисунков к произведениям Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, П.И.Мельникова-Печерского. Умер в 1897 году.

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Фото МИД
Фото МИД
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