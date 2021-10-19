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07:00 Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с юбилеем Президент
07:00 Картина дня: кадровые назначения в КГБ, приостановка плановой медпомощи и зажжение Олимпийского огня Общество
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18.10.21 22:00 Акцию помощи бездомным "Право на здоровье" проведут в Гомеле Регионы
18.10.21 21:42 Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Венесуэлу В мире
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18.10.21 21:00 Гурьянов: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно Политика
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Общество
19 октября 2021, 07:00

Картина дня: кадровые назначения в КГБ, приостановка плановой медпомощи и зажжение Олимпийского огня

ВЧЕРА

Картина дня. 18 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в системе государственной безопасности. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, заявил Президент. Александр Лукашенко озвучил разоблачающую информацию в отношении реальных действий Польши и Литвы в миграционном вопросе. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Противники Беларуси и действующей в стране власти очередную попытку революции могут приурочить к референдуму по Конституции, считает Александр Лукашенко. Глава государства требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции.

Разоблачение Польши и Литвы, день икс и внешняя разведка. Громкие заявления Лукашенко при назначениях в КГБ.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Романа Головченко в Казахстан в июне текущего года.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Никарагуа в Минске подписали межмидовский меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Беларусь готова к организации поставок в Никарагуа производимой пассажирской, грузовой и дорожно-строительной техники, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Никарагуа поддерживает усилия Беларуси по противостоянию агрессивным действиям ряда стран, сказал министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал отъезд из Беларуси назначенного посла Франции Николя Де Лакоста.

Правила автомобильных перевозок грузов изменятся в Беларуси с 15 апреля 2022 года. Это предусмотрено постановлением правительства от 12 октября 2021 года №579, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане.

Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170.

ФОТОФАКТ: Таунхаусы возводят в Мозыре

Книжные выставки всегда притягательны для посетителей, заявила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

Появилось мобильное приложение для бесплатной адвокатской помощи подросткам.

Олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажгли в Древней Олимпии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 октября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Почему оплата труда "в конвертах" не выгодна для работников и чем опасна для нанимателя? Работа государственных органов по противодействию "серым" зарплатам". Начало в 11.00.

В БГУ по 22 октября пройдет Неделя отца. Запланирована работа диалоговой площадки с участием студентов. Состоятся обсуждения вопросов о роли отца в воспитании детей, его качествах, родительском примере и обязательствах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 октября

Международный день авиадиспетчера.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Всемирный день статистики.

105 лет назад родился Добриян Петр Наумович (Чувашия), белорусский поэт. За участие в революционно-освободительной борьбе неоднократно был арестован польскими властями. Участник партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Первые стихотворения появились в печати в 1938 году. Поэт прославлял стремление к свободе, мужество человека-борца. В послевоенных произведениях преобладают гражданские мотивы, пейзажная лирика. Умер в 1993 году.

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