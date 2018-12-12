Картина дня: Лукашенко об ограничениях для спортсменов, открытие посольства Судана и футуристический трактор МТЗ

ВЧЕРА

Картина дня. 11 декабря

Беларусь намерена развивать отношения с Евросоюзом, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. В свою очередь Петер Деттмар отметил, что 2018 год стал наиболее успешным и важным в отношениях Беларуси и Германии как в политическом, так и в экономическом плане.

Петер Деттмар и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Эта тема обсуждалась на встрече главы государства с министром спорта России Павлом Колобковым.

Павел Колобков и Александр Лукашенко

Глава российского Минспорта сообщил, что белорусским спортсменам в начале 2019 года разрешат без ограничений выступать на всероссийских соревнованиях по игровым видам спорта.

Суд ЕАЭС вынес заключение, в котором признал недопустимым применение количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств союза, в национальных спортивных мероприятиях.

Беларусь высоко ценит решение суданского руководства об открытии диппредставительства в Минске, заявил премьер-министр Сергей Румас на открытии посольства Республики Судан в Республике Беларусь. Он отметил, что Беларусь готова продолжать поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Суданом по всем направлениям.

Сергей Румас

Национальную ассоциацию местных органов самоуправления планируется сформировать в Беларуси. Конференцию по ее созданию планируется провести в апреле 2019 года, сказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он также сообщил, что Беларусь заинтересована в более масштабных проектах с Европой в местном самоуправлении. Михаил Мясникович также высказал мнение, что сильное государство в условиях разумной децентрализации успешно решает все вопросы современного гражданского общества.

МИД предлагает увеличить срок пребывания в Беларуси иностранцев без регистрации до 30 дней. Иностранцам также могут разрешить прилетать в Беларусь по безвизу через аэропорты Бреста и Гродно, а также через Россию. В Беларусь по безвизовому режиму через Национальный аэропорт Минск приехали почти 179 тыс. человек.

Беларусь и Узбекистан в 2019 году планируют приступить к реализации проекта по созданию совместного кластера по переработке хлопка, сообщил председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.

ИНТЕРВЬЮ: Где Беларусь масштабно презентует в 2019 году экспортные возможности

ВИДЕО: Корреспонденты БЕЛТА пообщались с Александром Насыром, который разработал дизайн футуристического трактора МТЗ.

Проект ПРООН "Зеленые города" переходит к стадии практической реализации запланированных инициатив в трех пилотных городах, сообщила руководитель проекта Ирина Усова в пресс-центре БЕЛТА.

В проект инвестиционной программы Минска на 2019 год заложены средства, которые поспособствуют строительству жилья для 1 896 многодетных семей, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

Стратегия развития молодежной политики в Беларуси будет разработана в течение 2019 года.

Более 550 мероприятий пройдет в Минске во время благотворительной акции "Наши дети".

Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" открылся на проспекте Победителей. По словам министра информации Александра Карлюкевича, такие павильоны - новый уровень в реализации периодики. Он отметил, что современные газеты должны быть мультимедийными изданиями.

Польша примет детское "Евровидение" в 2019 году, конкурс станет семнадцатым по счету.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 декабря

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Онлайн-конференция с участием генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимира Гридюшко пройдет на сайте БЕЛТА.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие системы медицинского обслуживания в электронном формате".

Семинар "Экспорт инновационной продукции: возможности и перспективы" пройдет в Минске в Национальной библиотеке.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 декабря

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115 лет назад родился Варванович Надежда Прохоровна (г.Гомель), белорусский живописец. Работала в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета. Среди работ: картины "Берег Нарочи", "Минское море", "Желтые цветы на столе" и др. Умерла в 1985 году.

145 лет назад родился Брюсов Валерий Яковлевич, русский поэт, прозаик, критик, литературовед, профессор, народный поэт Армении, почетный член Института белорусской культуры. Основоположник символизма в русской литературе. Организатор и ректор Высшего литературно-художественного института в Москве. С белорусской поэзией познакомился в августе 1914 году в Вильно, где встретился с Я.Купалой. Перевел его стихи "Как в лесу зацветали...", "На Купалье", "В ночном царстве". Умер в 1924 году.

110 лет назад родился Плятт Ростислав Янович (1908-1989), российский актер театра и кино, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Снимался в фильмах "Подкидыш", "Весна", "Иду на грозу", "Ошибка резидента", "Семнадцать мгновений весны" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1989 году.

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