Картина дня: меры по предотвращению завоза COVID-19, работа на удаленке и бронебиатлон

ВЧЕРА

Картина дня. 26 марта

В парламенте ожидают, что в ежегодном Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут расставлены акценты внутренней и внешней политики. Такое мнение на заседании Совета Палаты представителей высказал ее председатель Владимир Андрейченко. Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время.

Владимир Андрейченко

В парламенте держат на контроле подготовку мер поддержки экономики на фоне коронавируса. Ход этой работы обсудили на заседании Совета Палаты представителей. Белорусские депутаты рассчитывают компенсировать простой в международном парламентском сотрудничестве из-за коронавируса.

Во время заседания

В Беларуси создан общественный совет при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей - "Открытый парламентский клуб "Парламентский меридиан".

Анализ ситуации непосредственно на местах позволяет увидеть реальную картину и принять оптимальные решения по поддержке предприятий. Такое мнение во время рабочей поездки в Ошмянский район высказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Важно дойти до каждого пожилого человека и узнать, какая помощь ему нужна, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171.

Принимаемые Национальным банком меры помогут поддержать предприятия и население в текущей ситуации. Об этом сообщила начальник Главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина, комментируя принятые в последнее время регулятором контрциклические меры для поддержки банками реального сектора экономики. Нацбанк примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор.

Фото из архива

"Технобанк" с 26 марта приостановил выплаты по чекам Tax Free.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым взаимодействие двух ведомств по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств в возвращении домой.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией.

Фото из архива

"Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову и Грузию.

КОММЕНТАРИЙ: SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке

Большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь

Белорусская торгово-промышленная палата определила, какие обстоятельства являются форс-мажором, сообщили в БелТПП.

Фото из архива

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 30 марта дают старт совместному онлайн-проекту "Клевые каникулы", сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

Около 30 экипажей приняли участие в "Бронебиатлоне" на полигоне Лосвидо.

Белорусские спортсмены будут тренироваться на родине в связи с переносом Олимпиады.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 марта

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для подготовки и проведения посевной кампании 2020 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция: "Государственная поддержка пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны в Беларуси. Реализация социальных гарантий". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 марта

80 лет назад родился Павлович Евгений Николаевич (г.п.Руденск Пуховичского р-на Минской обл.), артист балета, режиссер-постановщик, педагог, заслуженный артист Беларуси (1970). Окончил Белорусское хореографическое училище, Минский институт культуры. В 1959-1979 годах солист, с 1981 года режиссер оперы Государственного театра оперы и балета Беларуси, преподавал в Белорусской академии музыки. Среди партий: Альберт ("Жизель" А.Адана), Ромео ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Вацлав ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева) и др. Поставил оперы "Алеся" Е.Тикоцкого, "Искатели жемчуга" Ж.Бизе, хореографическую композицию "Моя Кармен" по опере "Кармен" Ж.Бизе и др.

95 лет назад родился Смоктуновский Иннокентий Михайлович, российский актер, народный артист СССР (1974), Герой Социалистического Труда (1990). Работал в театрах Норильска, Волгограда, Москвы, в Ленинградском Большом драматическом театре им.М.Горького, в Малом театре (Москва), МХАТе. Среди наиболее значительных ролей: князь Мышкин ("Идиот" Ф.Достоевского), царь Федор ("Царь Федор Иоаннович" А.Толстого), Иванов, Дорн ("Иванов", "Чайка" А.Чехова) и др. Снимался в кино: "9 дней одного года", "Гамлет", "Берегись автомобиля". Лауреат Ленинской премии (1965), Государственной премии России (1971). Умер в 1994 году.

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