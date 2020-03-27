ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 марта 2020
Минск Переменная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:42 ЕС призвал прессу помочь в борьбе с недостоверной информацией по коронавирусу В мире
07:31 В Минской области за сутки потушили 52 пожара в экосистемах Регионы
07:18 Принять участие в фестивале искусств ArtFest в Могилеве можно дистанционно Культура
07:15 Олимпиада-2020: выяснилось, сколько будет стоить перенос Калейдоскоп
07:05 Пеллетный завод планируют построить в Ганцевичах Регионы
07:00 Картина дня: меры по предотвращению завоза COVID-19, работа на удаленке и бронебиатлон Общество
01:12 Саммит ЕС поручил разработать финансовый план восстановления европейской экономики В мире
00:41 США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом в мире В мире
26.03.20
26.03.20 23:33 ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии В мире
26.03.20 22:52 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс. В мире
26.03.20 22:25 Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается В мире
26.03.20 22:00 Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске Спорт
26.03.20 21:55 Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Минске Происшествия
26.03.20 21:36 Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки В мире
26.03.20 21:00 Национальный исторический музей подготовит видеообзор выставки "Вайна і мір. Вяртанне" Культура
26.03.20 20:42 Гражданский кодекс переведен на белорусский язык Общество
26.03.20 20:31 Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов Общество
26.03.20 20:20 Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА Спорт
26.03.20 20:10 Национальная библиотека Беларуси запустила бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с COVID-19 Регионы
26.03.20 20:01 Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства Экономика
26.03.20 19:37 Китай запретит въезд иностранцам В мире
26.03.20 19:30 В Беларуси достаточно мер по сдерживанию COVID-19 - эксперт Общество
26.03.20 18:49 Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90% Культура
26.03.20 18:44 Минэкономики: меры поддержки на фоне COVID-19 могут быть приняты в несколько этапов Экономика
26.03.20 18:37 Спектакль "Сотворение мира" покажут 27 марта в прямом эфире на "Беларусь 3" Культура
26.03.20 18:35 Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой - МИД Общество
26.03.20 18:34 МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов Общество
26.03.20 18:28 Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ Общество
26.03.20 18:21 Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас Экономика
26.03.20 18:21 Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе Экономика
Все новости
Все новости
Общество
27 марта 2020, 07:00

Картина дня: меры по предотвращению завоза COVID-19, работа на удаленке и бронебиатлон

ВЧЕРА

Картина дня. 26 марта

В парламенте ожидают, что в ежегодном Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут расставлены акценты внутренней и внешней политики. Такое мнение на заседании Совета Палаты представителей высказал ее председатель Владимир Андрейченко. Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

В парламенте держат на контроле подготовку мер поддержки экономики на фоне коронавируса. Ход этой работы обсудили на заседании Совета Палаты представителей. Белорусские депутаты рассчитывают компенсировать простой в международном парламентском сотрудничестве из-за коронавируса.

Во время заседания
Во время заседания

В Беларуси создан общественный совет при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей - "Открытый парламентский клуб "Парламентский меридиан".

Анализ ситуации непосредственно на местах позволяет увидеть реальную картину и принять оптимальные решения по поддержке предприятий. Такое мнение во время рабочей поездки в Ошмянский район высказала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Важно дойти до каждого пожилого человека и узнать, какая помощь ему нужна, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171.

Принимаемые Национальным банком меры помогут поддержать предприятия и население в текущей ситуации. Об этом сообщила начальник Главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина, комментируя принятые в последнее время регулятором контрциклические меры для поддержки банками реального сектора экономики. Нацбанк примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор.

Фото из архива
Фото из архива

"Технобанк" с 26 марта приостановил выплаты по чекам Tax Free.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым взаимодействие двух ведомств по вопросам оказания содействия гражданам обоих государств в возвращении домой.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову и Грузию.

КОММЕНТАРИЙ: SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке

Большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь

Белорусская торгово-промышленная палата определила, какие обстоятельства являются форс-мажором, сообщили в БелТПП.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация 30 марта дают старт совместному онлайн-проекту "Клевые каникулы", сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

Около 30 экипажей приняли участие в "Бронебиатлоне" на полигоне Лосвидо.

Белорусские спортсмены будут тренироваться на родине в связи с переносом Олимпиады.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для подготовки и проведения посевной кампании 2020 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция: "Государственная поддержка пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны в Беларуси. Реализация социальных гарантий". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 марта

80 лет назад родился Павлович Евгений Николаевич (г.п.Руденск Пуховичского р-на Минской обл.), артист балета, режиссер-постановщик, педагог, заслуженный артист Беларуси (1970). Окончил Белорусское хореографическое училище, Минский институт культуры. В 1959-1979 годах солист, с 1981 года режиссер оперы Государственного театра оперы и балета Беларуси, преподавал в Белорусской академии музыки. Среди партий: Альберт ("Жизель" А.Адана), Ромео ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Вацлав ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева) и др. Поставил оперы "Алеся" Е.Тикоцкого, "Искатели жемчуга" Ж.Бизе, хореографическую композицию "Моя Кармен" по опере "Кармен" Ж.Бизе и др.

95 лет назад родился Смоктуновский Иннокентий Михайлович, российский актер, народный артист СССР (1974), Герой Социалистического Труда (1990). Работал в театрах Норильска, Волгограда, Москвы, в Ленинградском Большом драматическом театре им.М.Горького, в Малом театре (Москва), МХАТе. Среди наиболее значительных ролей: князь Мышкин ("Идиот" Ф.Достоевского), царь Федор ("Царь Федор Иоаннович" А.Толстого), Иванов, Дорн ("Иванов", "Чайка" А.Чехова) и др. Снимался в кино: "9 дней одного года", "Гамлет", "Берегись автомобиля". Лауреат Ленинской премии (1965), Государственной премии России (1971). Умер в 1994 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото Национального правового интернет-портала Гражданский кодекс переведен на белорусский язык
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов
Фото из архива В Беларуси достаточно мер по сдерживанию COVID-19 - эксперт
Фото из архива Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой - МИД
Фото из архива МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов
Фото БГУ Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ
Главное
Во время встречи Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем
Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас
Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь
"Волна" красоты и комфорта. В Минске в продаже - последние квартиры квартала в стиле Дубая!
Топ-новости
Картина дня: меры по предотвращению завоза COVID-19, работа на удаленке и бронебиатлон
МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов
Парламент ожидает от Послания Президента акцентов во внутренней и внешней политике
Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин
Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь
Посольство Беларуси в РФ отрабатывает алгоритм доставки граждан домой железнодорожным и автотранспортом
Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров
В Беларуси есть запасы гречки на пять месяцев - Минсельхозпрод
Общественный транспорт Минска откорректирует работу на время школьных каникул
До +16°С ожидается в Беларуси 27 марта
В России обещают содействовать всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.