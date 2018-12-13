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Картина дня: открытие футбольного манежа в Бресте, белорусские товары для IKEA и новый "танколет"

Общество 13.12.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 декабря

Поквартирный учет электрической энергии, используемой для отопления, необходимо будет организовать в жилищном фонде Беларуси, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с коллективом ОАО "МАПИД". Строительный комплекс страны нацелен на преимущественное возведение жилья с использованием электроэнергии для целей отопления.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждена 31 жительница Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Футбольный манеж открыли в Бресте. Его строительство велось согласно распоряжению Президента Беларуси по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра.

Матч между командами ветеранов клуба "Динамо-Брест" и Белорусской федерации футбола
Матч между командами ветеранов клуба "Динамо-Брест" и Белорусской федерации футбола

В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике.

Беларусь рассматривает зеленую экономику и низкоуглеродное устойчивое развитие как стратегический вектор. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ежегодно Беларусь производит товары для IKEA на 80 млн евро, сообщил менеджер по развитию сети глобальных закупок концерна IKEA Хенрик Гуннерлинг.

Хенрик Гуннерлинг
Хенрик Гуннерлинг

В Беларуси в 2019 году планируется разработать новую редакцию закона о здравоохранении, в которой будет заложена база для внедрения электронного здравоохранения, сообщил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко. Минск, Минская и Гродненская области выбраны пилотными регионами, в которых начнется реализация проекта по внедрению электронного здравоохранения.

В Беларуси планируется снять ограничения по целевому набору в высшие и средние специальные учебные заведения, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

В Беларуси урегулированы вопросы работы с пустующими и ветхими домами.

"Белавиа" и Wargaming представили новый "танколет".

МЧС открыло на сайте новый раздел "Лайфхаки", где в доступном формате рассказывается о правилах безопасности.

РЕПОРТАЖ: Новогодний квест для китайских школьников подготовили могилевские гимназисты

Онлайн-трансляция Рождественского конкурса вокалистов будет вестись на youtube-канале Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщил генеральный директор театра Владимир Гридюшко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Белорусских оперных певцов предлагают пригласить на открытие и закрытие II Европейских игр.

Владимир Гридюшко
Владимир Гридюшко

ФОТОРЕПОРТАЖ: Концертом камерного оркестра завершился музыкальный фестиваль Соллертинского в Витебске

Главный российский Дед Мороз передал волшебный посох в Могилевскую область.

Фото Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы
Фото Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы

Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную награду во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай).

БГК имени Мешкова одержал победу над сербским "Железничаром" в SEHA-лиге.

Нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря было террористической атакой, заявил мэр города Ролан Рис.

Фото Reuters
Фото Reuters

Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании. В результате голосования, которое прошло в британском парламенте 12 декабря вечером, Мэй поддержали 200 депутатов-консерваторов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 декабря

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В Национальной киностудии "Беларусьфильм" пройдет выездное пресс-мероприятие, посвященное первому республиканскому конкурсу "Национальная кинопремия Беларуси".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение безопасности на водных объектах республики в зимний период".

В концертном зале "Верхний город" состоится пресс-конференция на тему: "Вечер "Cifra Magyar - яркая Венгрия" с участием венгерского народного ансамбля Duna Art.

Семинар "Организация въездного и внутреннего туризма в преддверии II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь" пройдет в Минском районе.

Рождественский оперный форум - 2018 пройдет на сцене Большого театра Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 декабря

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100 лет назад родился Никольский Борис Вениаминович (г.Волгоград, Россия), белорусский оперный певец, заслуженный артист Беларуси. Солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Михась ("Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Полонский ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Отелло, Радамес ("Отелло", "Аида" Дж.Верди) и др. Умер в 2001 году.

100 лет назад родился Войтенок Николай Кондратьевич (Брянская обл., Россия), белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Автор научных работ по проблемам хирургического лечения заболеваний сосудов. Разработал и укоренил экстренные операции в случае острого тромбофлебита варикозных вен нижних конечностей. Умер в 1988 году.

515 лет назад родился Нострадамус (Мишель Нотрдам), французский врач и астролог, лейб-медик Карла IX. Автор "Столетий" ("Центурий"), содержавших предсказания грядущих событий европейской истории. Умер в 1566 году.

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