Картина дня: открытие футбольного манежа в Бресте, белорусские товары для IKEA и новый "танколет"

ВЧЕРА
Картина дня. 12 декабря
Поквартирный учет электрической энергии, используемой для отопления, необходимо будет организовать в жилищном фонде Беларуси, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с коллективом ОАО "МАПИД". Строительный комплекс страны нацелен на преимущественное возведение жилья с использованием электроэнергии для целей отопления.
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждена 31 жительница Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Футбольный манеж открыли в Бресте. Его строительство велось согласно распоряжению Президента Беларуси по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра.
В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике.
Беларусь рассматривает зеленую экономику и низкоуглеродное устойчивое развитие как стратегический вектор. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Ежегодно Беларусь производит товары для IKEA на 80 млн евро, сообщил менеджер по развитию сети глобальных закупок концерна IKEA Хенрик Гуннерлинг.
В Беларуси в 2019 году планируется разработать новую редакцию закона о здравоохранении, в которой будет заложена база для внедрения электронного здравоохранения, сообщил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко. Минск, Минская и Гродненская области выбраны пилотными регионами, в которых начнется реализация проекта по внедрению электронного здравоохранения.
В Беларуси планируется снять ограничения по целевому набору в высшие и средние специальные учебные заведения, сообщил министр образования Игорь Карпенко.
В Беларуси урегулированы вопросы работы с пустующими и ветхими домами.
"Белавиа" и Wargaming представили новый "танколет".
МЧС открыло на сайте новый раздел "Лайфхаки", где в доступном формате рассказывается о правилах безопасности.
РЕПОРТАЖ: Новогодний квест для китайских школьников подготовили могилевские гимназисты
Онлайн-трансляция Рождественского конкурса вокалистов будет вестись на youtube-канале Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщил генеральный директор театра Владимир Гридюшко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Белорусских оперных певцов предлагают пригласить на открытие и закрытие II Европейских игр.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Концертом камерного оркестра завершился музыкальный фестиваль Соллертинского в Витебске
Главный российский Дед Мороз передал волшебный посох в Могилевскую область.
Белорус Илья Шиманович завоевал серебряную награду во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай).
БГК имени Мешкова одержал победу над сербским "Железничаром" в SEHA-лиге.
Нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря было террористической атакой, заявил мэр города Ролан Рис.
Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании. В результате голосования, которое прошло в британском парламенте 12 декабря вечером, Мэй поддержали 200 депутатов-консерваторов.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 декабря
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В Национальной киностудии "Беларусьфильм" пройдет выездное пресс-мероприятие, посвященное первому республиканскому конкурсу "Национальная кинопремия Беларуси".
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение безопасности на водных объектах республики в зимний период".
В концертном зале "Верхний город" состоится пресс-конференция на тему: "Вечер "Cifra Magyar - яркая Венгрия" с участием венгерского народного ансамбля Duna Art.
Семинар "Организация въездного и внутреннего туризма в преддверии II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь" пройдет в Минском районе.
Рождественский оперный форум - 2018 пройдет на сцене Большого театра Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 декабря
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100 лет назад родился Никольский Борис Вениаминович (г.Волгоград, Россия), белорусский оперный певец, заслуженный артист Беларуси. Солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Михась ("Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Полонский ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Отелло, Радамес ("Отелло", "Аида" Дж.Верди) и др. Умер в 2001 году.
100 лет назад родился Войтенок Николай Кондратьевич (Брянская обл., Россия), белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Автор научных работ по проблемам хирургического лечения заболеваний сосудов. Разработал и укоренил экстренные операции в случае острого тромбофлебита варикозных вен нижних конечностей. Умер в 1988 году.
515 лет назад родился Нострадамус (Мишель Нотрдам), французский врач и астролог, лейб-медик Карла IX. Автор "Столетий" ("Центурий"), содержавших предсказания грядущих событий европейской истории. Умер в 1566 году.
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