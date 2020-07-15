Картина дня: пять кандидатов в Президенты, встреча премьеров Беларуси и России и ЦТ по географии

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны с Национальным праздником Французской Республики.

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин провели переговоры в Москве. Пандемия коронавируса не мешает российской стороне находиться в постоянном контакте с белорусскими партнерами, заявил на встрече премьер-министр России Михаил Мишустин.

Роман Головченко и Михаил Мишустин

Центризбирком на заседании зарегистрировал пять кандидатов в Президенты. Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Легендарную "Катюшу" установили в музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы.

Боевая машина "Катюша"

Белорусский народ сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей" извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будет определять ход избирательного процесса в Беларуси, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Республика Беларусь с глубокой озабоченностью констатирует продолжающуюся эскалацию обстановки на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

В Беларуси с 15 июля будут открыты 150 общественных приемных Республиканского общественного объединения "Белая Русь"

Беларусь уникальная: культура и традиции - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы".

Перенос мебельного производства из Минска в Лиду доказал свою эффективность. Такое мнение во время рабочей поездки в Лидский район высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров.

Юрий Назаров

Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood начал поставки продукции в Мексику и Ирландию.

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало рассказал об ограничениях на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий, вступающих в силу с 18 июля.

В Беларуси на 14 июля выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга, сообщил ведущий научный сотрудник нейрохирургического отдела Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Александр Головко.

Сергей Артеменко

ЦТ по географии прошло без нарушений.

ФОТОФАКТ: В Витебске завершили строительство Полоцкого путепровода

Полоцкий путепровод

Бесплатный образовательный онлайн-ресурс "Ты не одна" для будущих мам и пап, которые нацелены на осознанное родительство, создан в Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2020 года". Начало в 11.00.

В Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Обращение с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси: экологические аспекты". Начало в 11.00.

День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июля

80 лет назад родилась Загорская Нина Семеновна, белорусская писательница, заслуженный работник культуры Беларуси. Автор сборников поэзии "Радар", "Явор", "Мне хорошо с вами". Автор-составитель сборников драматургии и публицистики "Криничка", "Родина моя дорогая", "Салют" и др. Лауреат премии "За духовное возрождение".

70 лет назад родилась Цветкова Ирина Михайловна, белорусский композитор, пианистка, заслуженная артистка Беларуси. Среди произведений: концерт для фортепиано, симфоническая поэма, инструментальная музыка, мюзиклы, в т.ч. "Сказочный круиз", "Волшебная суматоха", музыка к республиканским новогодним детским спектаклям-представлениям, эстрадные песни.

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