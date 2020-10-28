Картина дня: подготовка к Всебелорусскому народному собранию, форум вузов и осенний онлайн-марафон

ВЧЕРА

Картина дня. 27 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по подготовке Всебелорусского народного собрания. Глава государства заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны. Александр Лукашенко обратил внимание, что власть в Беларуси всегда советовалась с людьми при принятии судьбоносных для страны решений. Президент также заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ.

Александр Лукашенко во время совещания

Премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства рассказал о ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, его сроках, тематике и формате. Премьер подчеркивает, что призывы к забастовкам - это не что иное, как прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям.

Роман Головченко

В Могилевском облисполкоме руководству региона представили нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка.

Леонид Мартынюк

Правительство расширило возможности использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 октября 2020 года №602, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Заседание Совета министров Союзного государства может пройти до конца года, заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Григорий Рапота

Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год.

Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси, заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Фото из архива

ЗАО "Штадлер Минск" - это предприятие, где не только успешно развивают производство, но и заботятся о трудящихся. Такое мнение озвучил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, посещая резидента свободной экономической зоны "Минск" и ведущее в Беларуси промышленное предприятие по производству подвижного состава.

"Гомельстекло" увеличило экспортные поставки в январе-сентябре на 9%.

На предприятии. Фото из архива

В Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. Он принял участие в открытии IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства в Белорусском национальном техническом университете. За 100 лет Белорусский национальный технический университет подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси, сообщил ректор вуза Сергей Харитончик.

Сергей Харитончик во время форума

Белорусским студентам могут предоставить гранты для прохождения стажировок в России.

Все навыки, которые дети получают в системе дополнительного образования, в той или иной степени будут востребованы в течение их жизни. Такое мнение высказала заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества Алла Герасимук.

Белорусская республиканская пионерская организация в дни осенних каникул дает старт осеннему онлайн-марафону, участие в котором могут принять все школьники страны, сообщила координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

В Беларуси выздоровели и выписаны 84 237 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Приоритетом всех медиков страны является своевременное и полное оказание медпомощи населению, заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр организует пресс-тур "Форум Союзного государства вузов научно-технологического профиля на тему: "Развитие инженерного образования в Союзном государстве". Начало в 9.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в осенне-зимний период: вакцинация, респираторный этикет и рациональное питание". Начало в 11.00.

В Международном университете "МИТСО" в 12.15 состоится мини-ярмарка вакансий для студентов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 октября

Всемирный день больных псориазом.

Всемирный день борьбы с инсультом.

115 лет назад родился Вишкарев Борис Яковлевич (Россия), актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). В 1929 году окончил Государственные экспериментальные мастерские при Московском камерном театре. Работал в театрах Москвы, с 1944 года в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Выступал преимущественно в ролях классического репертуара. Среди ролей: Вершинин ("Три сестры" А.Чехова), герцог Арсино ("Двенадцатая ночь" У.Шекспира). Преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Работал на радио и телевидении как сценарист и режиссер. Автор статей по вопросам театрального искусства и драматургии. Умер в 1974 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-