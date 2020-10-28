Картина дня: подготовка к Всебелорусскому народному собранию, форум вузов и осенний онлайн-марафон

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 октября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:51 В Танзании началось голосование на президентских и парламентских выборах В мире
07:47 Кардиологи и неврологи Гомельской области проведут консультации по профилактике инсультов Регионы
07:35 Более 70 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах в США В мире
07:29 Лучшую молодую семью Брестской области выберут на фестивале-слете "Вера. Надежда. Любовь" Регионы
07:19 В Канаде из-за последствий заражения коронавирусом умерли более 10 тыс. человек В мире
07:13 Масштабные учения по ликвидации ЧС пройдут сегодня в Орше Регионы
07:00 Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь и Чехия имеют в активе богатую историю успешного взаимодействия в различных областях Президент
07:00 Картина дня: подготовка к Всебелорусскому народному собранию, форум вузов и осенний онлайн-марафон Общество
00:57 На выборах в США досрочно проголосовали более 68 млн человек В мире
00:29 В Чехии пенсионерка с топором ограбила ресторан В мире
00:08 Во Франции состоялось символическое открытие Каннского фестиваля В мире
27.10.20
27.10.20 23:37 Прибыль мировой авиаотрасли в 2021 году может снизиться на 46% В мире
27.10.20 22:54 Московский "Локомотив" уступил "Баварии" в Лиге чемпионов Спорт
27.10.20 22:18 Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Франции: есть погибшие В мире
27.10.20 21:34 Белорусские футболистки проиграли команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ Спорт
27.10.20 21:27 "Финал четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен Спорт
27.10.20 20:58 Чемпиона мира в беге на 100 м дисквалифицировали на два года Спорт
27.10.20 20:42 В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС Экономика
27.10.20 20:36 Белорусские депутаты рассмотрят 28 октября во втором чтении поправки в пенсионные законы Общество
27.10.20 20:25 Канадский велогонщик Майкл Вудс стал победителем седьмого этапа "Вуэльты Испании" Спорт
27.10.20 20:06 Уголок Беларуси откроется в историческом центре турецкой столицы Общество
27.10.20 19:42 Злоумышленники повредили провода светофоров на нескольких перекрестках в Минске Происшествия
27.10.20 19:34 Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие матчи Спорт
27.10.20 19:25 Парк Столинской райбольницы пополнился новым автомобилем скорой помощи Регионы
27.10.20 19:05 В Гродно водитель внедорожника сбил милиционера Происшествия
27.10.20 19:02 Следователи устанавливают обстоятельства повреждения киоска "Табакерка" в Минске Происшествия
27.10.20 19:01 Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом Спорт
27.10.20 18:37 Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о селекционных достижениях в животноводстве Экономика
27.10.20 18:33 Молодежный студенческий форум "За нами будущее" пройдет в Могилеве 29-31 октября Регионы
Все новости
Все новости
Общество
28 октября 2020, 07:00

Картина дня: подготовка к Всебелорусскому народному собранию, форум вузов и осенний онлайн-марафон

ВЧЕРА

Картина дня. 27 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по подготовке Всебелорусского народного собрания. Глава государства заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны. Александр Лукашенко обратил внимание, что власть в Беларуси всегда советовалась с людьми при принятии судьбоносных для страны решений. Президент также заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

Премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства рассказал о ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, его сроках, тематике и формате. Премьер подчеркивает, что призывы к забастовкам - это не что иное, как прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям.

Роман Головченко
Роман Головченко

В Могилевском облисполкоме руководству региона представили нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка.

Леонид Мартынюк
Леонид Мартынюк

Правительство расширило возможности использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 октября 2020 года №602, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Заседание Совета министров Союзного государства может пройти до конца года, заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Григорий Рапота
Григорий Рапота

Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год.

Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси, заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Фото из архива
Фото из архива

ЗАО "Штадлер Минск" - это предприятие, где не только успешно развивают производство, но и заботятся о трудящихся. Такое мнение озвучил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, посещая резидента свободной экономической зоны "Минск" и ведущее в Беларуси промышленное предприятие по производству подвижного состава.

"Гомельстекло" увеличило экспортные поставки в январе-сентябре на 9%.

На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

В Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. Он принял участие в открытии IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства в Белорусском национальном техническом университете. За 100 лет Белорусский национальный технический университет подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси, сообщил ректор вуза Сергей Харитончик.

Сергей Харитончик во время форума
Сергей Харитончик во время форума

Белорусским студентам могут предоставить гранты для прохождения стажировок в России.

Все навыки, которые дети получают в системе дополнительного образования, в той или иной степени будут востребованы в течение их жизни. Такое мнение высказала заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества Алла Герасимук.

Белорусская республиканская пионерская организация в дни осенних каникул дает старт осеннему онлайн-марафону, участие в котором могут принять все школьники страны, сообщила координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

В Беларуси выздоровели и выписаны 84 237 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Приоритетом всех медиков страны является своевременное и полное оказание медпомощи населению, заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр организует пресс-тур "Форум Союзного государства вузов научно-технологического профиля на тему: "Развитие инженерного образования в Союзном государстве". Начало в 9.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в осенне-зимний период: вакцинация, респираторный этикет и рациональное питание". Начало в 11.00.

В Международном университете "МИТСО" в 12.15 состоится мини-ярмарка вакансий для студентов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 октября

Всемирный день больных псориазом.

Всемирный день борьбы с инсультом.

115 лет назад родился Вишкарев Борис Яковлевич (Россия), актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). В 1929 году окончил Государственные экспериментальные мастерские при Московском камерном театре. Работал в театрах Москвы, с 1944 года в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Выступал преимущественно в ролях классического репертуара. Среди ролей: Вершинин ("Три сестры" А.Чехова), герцог Арсино ("Двенадцатая ночь" У.Шекспира). Преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Работал на радио и телевидении как сценарист и режиссер. Автор статей по вопросам театрального искусства и драматургии. Умер в 1974 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Круглый стол по подготовке кадров для атомной отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива Белорусские депутаты рассмотрят 28 октября во втором чтении поправки в пенсионные законы
Фото из архива Уголок Беларуси откроется в историческом центре турецкой столицы
Фото организаторов БРПО приглашает школьников поучаствовать в осеннем онлайн-марафоне
Фото из архива Минздрав: приоритет всех медиков - своевременное и полное оказание медпомощи населению
Фото из архива Сотрудники "Гомельстекло" о призывах к забастовкам: дети должны учиться, рабочие - работать
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Лукашенко: против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь
Головченко о призывах к забастовкам: это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям
Новогодняя акция! Старт продаж в домах "Манила" и "Бали" – квартиры по лучшим ценам, рассрочка и кредит!
Топ-новости
Картина дня: подготовка к Всебелорусскому народному собранию, форум вузов и осенний онлайн-марафон
Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси - Гурьянов
Военные Беларуси и России утвердили план сотрудничества на следующий год
Правительство расширило возможности использования инвестфондов
Белорусские депутаты рассмотрят 28 октября во втором чтении поправки в пенсионные законы
Все сотрудники РНПЦ "Кардиология" находятся на рабочих местах - директор центра
В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС
Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области представили руководству региона
Шумилин: в Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи
Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Минске 30 октября
Сотрудники "Гомельстекло" о призывах к забастовкам: дети должны учиться, рабочие - работать
Бугров: органы местного управления и самоуправления должны тесно контактировать с обществом
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 70% площадей
В Беларуси выздоровели и выписаны 84 237 пациентов с COVID-19
Выставки "Белорусский дом" и "Отопление. Водоснабжение. Климат"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.