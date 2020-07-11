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11 июля 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко на "Атлант", инновационные агрообъекты и лучший хоккеист сезона

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ЗАО "Атлант". Глава государства положительно оценил результаты работы предприятия в период пандемии. Президент поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях. Александр Лукашенко рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее. Развитие электротранспорта - это будущее, отметил глава государства. Президент рассказал о своем опыте работы в студотрядах и на что тратил заработанные деньги. Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства.

Александр Лукашенко во время посещения ЗАО "Атлант"
Александр Лукашенко во время посещения ЗАО "Атлант"

Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение (республиканские мосты и реконструкция автодороги М3) между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - донор безопасности на европейском континенте

Парад войск в честь Дня Независимости в Минске. Фото из архива
Парад войск в честь Дня Независимости в Минске. Фото из архива

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": спорт и здоровый образ жизни - визитная карточка Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

Аппарат цифровой печати на изделиях планируют запустить на Добрушском фарфоровом заводе в этом году. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков предложил руководству Добрушского фарфорового завода проработать дизайн посуды с национальной белорусской символикой.

Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин посетил строящиеся инновационные агропромышленные объекты в Оршанском районе. Он отметил, что эти объекты важны не только для региона, но и страны. Они все находятся в высокой степени готовности.

В Беларуси созданы условия для развития бизнеса на селе, желающим нужно лишь найти свою нишу. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Республики, уполномоченный Президента по Минской области Анатолий Исаченко, отвечая на вопросы работников ОАО "Вилейский комбикормовый завод".

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2%.

Обновленную противотанковую ракету испытали на Обуз-Лесновском полигоне.

Скриншот из видео ВоенТВ
Скриншот из видео ВоенТВ

В Беларуси выздоровели и выписаны 54 254 пациента с COVID-19.

"Белавиа" временно не принимает к перевозке домашних питомцев на чартерных рейсах.

Проплывая над полем: в СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов.

Уборка огурцов в СПК "Свислочь" Гродненского района
Уборка огурцов в СПК "Свислочь" Гродненского района

ФОТОФАКТ: Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке

Всадница готовит лошадь перед соревнованиями
Всадница готовит лошадь перед соревнованиями

Федерация хоккея Беларуси назвала лучшего игрока и тренера сезона 2019/2020. Их имена стали известны после проведения опроса среди игроков и представителей хоккейных школ страны.

Болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты на Игры в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 июля

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В Софийском соборе в Полоцке 11 июля с 10.00 по 17.00 пройдут бесплатные экскурсии и концерт по случаю 25-летия "Белтелекома".

Для подготовленных пловцов, любителей и спортсменов 11 июля состоится благотворительный заплыв через Минское море. Основной заплыв на 5000 м стартует в 15.00. Запланированы корпоративный заплыв и семейная эстафета.

Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" пройдет по 12 июля на официальном сайте и YouTube-канале Национального академического театра имени Янки Купалы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 июля

В Республике Беларусь - День работников налоговых органов.

60 лет назад родился Дворжецкий Евгений Вацлавович, российский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Мы из джаза", "Михайло Ломоносов", "Последний курьер", "Сибирский цирюльник" и др. Умер в 1999 году.

13 июля

95 лет назад родился Новиков Борис Кузьмич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1994). Снимался в фильмах "Тихий Дон", "Капитанская дочка", "Алые паруса", "Семь стариков и одна девушка", "Любовь Яровая", "Белые росы" и др. Умер в 1997 году.

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