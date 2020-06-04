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Общество
04 июня 2020, 07:00

Картина дня: решение об отставке правительства, мир в зеркале социологии и топ-3 велогородов СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 3 июня

Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны еще и ввиду текущего момента - кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Главе государства было доложено о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, перспективных направлениях развития.

Александр Лукашенко и Роман Головченко
Александр Лукашенко и Роман Головченко

Доверять соцопросам не аккредитованных институтов - все равно что оперироваться у охранника больницы. Такое мнение во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" высказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман. Он отметил, что правильно проведенное, по всем требованиям, социологическое исследование - это мини-референдум. Онлайн-опросы, которые проводятся в некоторых СМИ, в Telegram-каналах, - это псевдосоциология, суррогат, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат социологических наук Николай Сухотский. Белорусские социологи рассказали, почему с осторожностью внедряют в практику онлайн-опросы. В Центре социологических и политических исследований БГУ создали технологию упреждения фейковых вбросов.

Во время заседания
Во время заседания

Появившиеся в интернете онлайн-опросы по теме президентских выборов очень далеки от реальной социологии. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Геннадий Коршунов.

Коллегия адвокатов призывает не путать реализацию законного избирательного права с несанкционированными акциями.

Церемония в память об участнике знаменитой встречи на Эльбе Александре Сильвашко прошла на кладбище "Михановичи" под Минском, где похоронен советский военнослужащий. Цветы к месту его захоронения возложили заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и одна из дочерей военнослужащего.

Дженифер Мур и Олег Кравченко
Дженифер Мур и Олег Кравченко

Прибытие в Минск посла США в Беларуси ожидается летом нынешнего года. Об этом сообщила временный поверенный в делах США Дженифер Мур.

Устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

ИНТЕРВЬЮ: Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге

Андрей Худык. Фото из архива
Андрей Худык. Фото из архива

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В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19.

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Белорусские детские кардиохирурги впервые в мире провели эндоваскулярным путем протезирование трехстворчатого клапана сердца у ребенка, сообщил заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз.

Саша Костка
Саша Костка

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На экзаменах в витебской гимназии №8
На экзаменах в витебской гимназии №8

Более 20 тыс. молодых людей записались в студенческие отряды.

В Минобразования рассказали об особенностях набора в детские сады в этом году.

Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске состоялся велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда.

Работница Минского зоопарка выходила трех полосатых мангустов.

Температура воздуха в Беларуси в мае была на 2,4 градуса ниже климатической нормы.

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Анонсы на 4 июня

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Работа спасательных станций на пляжах столицы. Оснащение, специалисты, профилактика небезопасного поведения отдыхающих". Место проведения: спасательная станция МГО ОСВОД "Комсомольское озеро". Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Организация занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июня

В Республике Беларусь - День охраны окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

95 лет назад родилась Герасимович Эльвира Петровна (г.Минск), белорусский театральный деятель, кандидат искусствоведения (1956), профессор (1977), заслуженный деятель искусств Беларуси (1974). В 1949 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Исследовала творчество Белорусского театра им.Я.Коласа, историю советского театра, творчество актеров и режиссеров. По ее сценариям на Республиканской студии телевидения создана телевизионная постановка "Люди на болоте" по И.Мележу, на Белорусском радио - радиопостановки по произведениям И.Шамякина "Сердце на ладони", С.Граховского "Рудобельская республика", В.Быкова "Следы на асфальте" и др. Соавтор книги "История белорусского театра". Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умерла в 2015 году.

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