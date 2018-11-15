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Картина дня: улучшение инвестклимата, прощание с Игорем Лученком и первый снег в Минске

Общество 15.11.2018 | 06:56

ВЧЕРА

Картина дня. 14 ноября

В Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования, отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время парламентских слушаний на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Беларуси". В Беларуси разрабатывается стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2025 года. Страна рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Общий объем инвестиций в свободные экономические зоны планируется довести до $1 млрд, сообщил министр финансов Максим Ермолович. В Беларуси планируется выпускать для иностранных инвесторов облигации в национальной валюте.

Беларусь заинтересована в более активном привлечении швейцарских инвестиций, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с председателем комитета по финансам Национального совета Швейцарии Маргарет Кинер Неллен.

Маргарет Кинер Неллен и Владимир Андрейченко
Маргарет Кинер Неллен и Владимир Андрейченко

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов во время встречи обсудили вопросы интеграции и подготовку к заседанию союзного Совмина.

Сергей Румас
Сергей Румас

Беларусь и Россия завершают работу над соглашением о взаимном признании виз, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Григорий Рапота
Григорий Рапота

Беларусь планирует по итогам года экспортировать сельхозпродукции более чем на $5 млрд. По поставкам белорусского продовольствия в Россию идет нормальный диалог, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Первый дом жилого арендного комплекса в "Великом камне" начнут строить уже в ноябре, всего на первом этапе планируется возвести около 50 домов.

Прощание с народным артистом Беларуси и СССР Игорем Лученком прошло в Центральном Доме офицеров. Деятели культуры поделились воспоминаниями об Игоре Лученке.

Прощание с Игорем Лученком
Прощание с Игорем Лученком

"Карту гостя" для II Европейских игр выпустят в Беларуси к 1 декабря. "Карта гостя" к новому туристическому сезону будет включать более 1 тыс. музеев, галерей, магазинов, пунктов проката, гостиниц Беларуси.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Пиар-кампания традиционной семьи в Беларуси должна быть постоянной, об этом сказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на полях форума "Святость материнства". Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам и участникам форума.

Ирина Костевич
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Брифинг на тему "Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00. Прокомментирует изменения начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

Первое заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС пройдет 15-16 ноября в Минске.

III Евразийский горно-геологический форум "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии" проходит в Минске по 16 ноября.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Отказ от курения как ключевая составляющая здоровья нации", посвященная Международному дню отказа от курения (15.11) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Всемирной организации здравоохранения). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится торжественная церемония награждения финалистов и победителя конкурса учителей начальных классов за лучший урок (внеклассное мероприятие) о Союзном государстве.

V Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2018" пройдет 15-16 ноября в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник". Во время форума запланированы семинары-презентации молодежных научно-технических и инновационных идей и проектов. Будет организована работа научных секций, посвященных IT, приборостроению, робототехнике, искусственному интеллекту, спортивной инженерии, межкультурным коммуникациям Беларуси и Китая. Участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с возможностями этой уникальной площадки для развития международного высокотехнологичного сотрудничества.

Национальная академия наук Беларуси 15-16 ноября будет праздновать 90-летие со дня своего основания. В Минске пройдет III Международная научно-практическая конференция "Наука - инновационному развитию общества", запланирована работа девяти секций по различным научным направлениям.

С 15 по 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице пройдет трехдневный многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition. Открытие фестиваля запланировано на 18.00.

В НОК Беларуси пройдет чествование медалистов ІІІ летних Юношеских Олимпийских игр. Начало в 14.00.

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Международный день, посвященный терпимости. Отмечается по призыву Генеральной Ассамблеи ООН (12 декабря 1996 года).

65 лет назад родился Прокопенко Александр Тимофеевич, белорусский спортсмен (футбол, полузащитник). Бронзовый призер Олимпийских игр (1980). В чемпионатах СССР провел 168 матчей, забил 52 гола, в составе минского "Динамо" - 163 игры, 51 гол. Умер в 1989 г.

110 лет назад родился Виноградов Георгий Павлович, российский певец и педагог, заслуженный артист России (1949). Репертуар включал произведения Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Р.Шумана, П.Чайковского, русские народные песни, старинные романсы. Был первым исполнителем многих песен советских композиторов. Принимал участие в исполнении ряда опер на радио. Умер в 1980 г.

60 лет назад родился Малинин Александр Николаевич, российский певец, народный артист Российской Федерации, народный артист Украины.

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