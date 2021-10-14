Картина дня: заседание Совета СНГ по здравоохранению, страхование пенсий и солигорские терриконы

ВЧЕРА

Картина дня. 13 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXXIV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Александр Лукашенко отметил, что благодаря своевременно принятым мерам, обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в государствах Содружества находится под контролем.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации позволит восстановить туристические потоки и возобновить поездки, заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич на 34-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Беларусь планирует к концу года начать производство российской вакцины "Спутник V" по полному циклу.

Дмитрий Пиневич

Беларусь направила в этом году Br700 млн на доплаты медикам, работающим с COVID-19, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Минске.

Когда заработает новый Кодекс об образовании и какие реформы нас ждут? По следам совещания у Лукашенко.

Парламентарии будут разъяснять предлагаемые изменения в Конституцию во время всенародного обсуждения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Мы видим интерес к Беларуси у огромного числа инвесторов по всему миру. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время круглого стола "Факторы инвестиционной привлекательности Беларуси и возможности онлайн-портала "Дорожная карта инвестора" в контексте работы рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств по содействию привлечению инвестиций".

Стали известны подробности постановления Совмина о мерах против экстремизма и реабилитации нацизма.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ИНТЕРВЬЮ: Хотим, чтобы семейный капитал использовался эффективно и вдумчиво

Минтруда: новшества в использовании семейного капитала распространяются на программы с 2015 года.

Фото из архива

В предлагаемом новом механизме накопления дополнительной пенсии популярным будет формула "3+3": когда и наниматель, и работник будут отчислять по 3% от начисленной работнику зарплаты на его лицевой счет в страховой компании. Таким мнением поделился заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Добровольное накопительное страхование пенсий: преимущества и риски нового механизма". С развитием пенсионного страхования в Беларуси наблюдается поступательная заинтересованность граждан в таком инструменте, как добровольное страхование дополнительной пенсии, заявил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко. Периоды выплаты в 5 и 10 лет добровольной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства обусловлены средней продолжительностью жизни белорусов, заявил генеральный директор государственного предприятия "Стравита" Сергей Андриевич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737.

От вестибюля до поездов: рейды по соблюдению масочного режима проходят в минском метро.

Ветеран Великой Отечественной войны: О чем мечтаю в 100 лет? О жизни!

Петр Иванов

ФОТОФАКТ: Солигорские терриконы - необычная достопримечательность Беларуси

РЕПОРТАЖ: Люди на болоте: в Кличевском районе в самом разгаре сезон заготовки клюквы

В Хойникском районе обнаружили артефакт, есть вероятность, что он относится к склепу шляхетского рода Оскерко. Об этом сообщил главный специалист по охране историко-культурного наследия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Сергей Рязанов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 октября

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Организация системы оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Начало в 11.00.

Молодежный театр эстрады проведет во Дворце Республики праздничный концерт ко Дню матери "Есть только миг".

Нотариусы Беларуси в честь Дня матери бесплатно проконсультируют многодетных мам. Консультации пройдут по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).

Радиостанции Белтелерадиокомпании ко Дню матери проведут тематические эфиры, круглый стол, конкурсы в социальных сетях и живой концерт музыкальных коллективов медиахолдинга.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 октября

В Республике Беларусь - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

Всемирный день мытья рук.

Международный день белой трости - символа незрячего человека.

Международный день сельских женщин.

75 лет назад родился Смирнов Валерий Васильевич (г.п.Корма Гомельской обл.), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1991). С 1971 года в Могилевском, в 1975-2003 годах в Гродненском областных драматических театрах. Среди ролей: Быковский ("Павлинка" Я.Купалы), Таратута ("Амнистия" А.Матуковского) и др. Умер в 2012 году.

75 лет назад родился Василевский Юрий Александрович (г.Гомель), белорусский дирижер, заслуженный артист Беларуси (1990). С 1969 года артист оркестра штаба БВО, с 1970 года педагог музыкального училища, с 1972 года главный дирижер цирка в Гомеле, с 1996 года главный дирижер концертного оркестра Гомельской областной филармонии. Автор музыки к спектаклям гомельских областных драматического театра ("Трамвай "Желание" Т.Уильямса) и театра кукол ("Дед и Журавль" В.Вольского).

65 лет назад родилась Семизорова Нина Львовна, российская балерина, народная артистка РСФСР.

45 лет назад родился Николай Викторович Басков, российский певец (тенор), народный артист Российской Федерации (2009). Обладатель многих российских и международных премий.

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