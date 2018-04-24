Картина дня: кого предлагают освободить от уплаты транспортного налога, кто отдыхает в белорусских санаториях и третий ребенок Кейт Миддлтон

ВЧЕРА

Картина дня. 23 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Как рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, предстоящее Послание Президента Беларуси будет иметь определенные отличительные особенности.

Александр Лукашенко. Фото из архива

КГК определил порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок. Соответствующее положение утверждено приказом Комитета государственного контроля от 4 апреля 2018 г. №17

Белорусская продовольственная и сельскохозяйственная компания (Belarus Food and Agriculture (Shanghai) Co.,Ltd.) создана в СЭЗ Шанха. Компания будет заниматься продвижением белорусских товаров на китайском рынке.

Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Это предусмотрено проектом плана мероприятий для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы.

Банк развития Беларуси привлек синдицированный кредит на 50 млн евро на 18/24 месяца на российском финансовом рынке.

Фото из архива

Первое заседание белорусско-итальянского делового совета состоится 15 июня в Риме, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на открытии второго итало-белорусского форума по зеленой экономике.

Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Более 40 тыс. иностранных туристов отдохнули в белорусских санаториях в первом квартале.

Фото из архива

Новые механизмы борьбы с нелегальной торговлей стали применять в Минске. К проверкам подключились молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ, которые дважды в неделю несут дежурство в районе трех станций минского метро - "Каменная Горка", "Пушкинская" и "Площадь Якуба Коласа". При первичном выявлении факта незаконной торговли взыскивается ставка единого налога, при повторном - ставка единого налога в пятикратном размере.

Правоохранители рассмотрят возможность введения уголовной ответственности к продавцам контрафактного алкоголя при летальных случаях, связанных с употреблением.

Белорусы смогут бесплатно отправить ветеранам открытки к 9 Мая.

РЕПОРТАЖ: Под Витебском молодежь помогает ветерану создавать "Стену Памяти".

Юная белорусская балерина Вера Шпаковская стала третьей на конкурсе в США.

Фото из социальных сетей

Две награды завоевали белорусские грации на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте.

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Дожди и до 20 градусов тепла будет в Беларуси 24 апреля.

Герцогиня Кейт родила мальчика.

Кейт Миддлтон и принц Уильям со вторым ребенком. Фото из архива

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Серж Саргсян. Фото из архива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир вновь находится в состоянии холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации целевых мероприятий государственных программ по преодолению последствий чернобыльской катастрофы", приуроченная к 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (представители Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Опыт и результаты строительства теплоисточников на местных ТЭР в Минской области".

II Международный междисциплинарный конгресс "Проблемы репродукции: инновационные технологии в репродукции" проходит по 25 апреля в Минске.

Белорусский государственный университет представит около 20 научно-технических разработок на 13-й Международной сельскохозяйственной выставке SIAM-2018, которая пройдет 24-28 апреля в Мекнесе (Марокко).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии. Отмечается по решению 60-й сессии ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (май, 2007). В сентябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2001-2010 годов Десятилетием борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке.

85 лет назад родился Новицкий Михаил Федорович, белорусский художник. Работал в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа. Среди работ: картины "Памяти героев Бреста", "Январь", "Снегопад". Умер в 1979 г.

100 лет назад родился Акопян Арутюн Амаякович, армянский и российский артист эстрады и цирка, иллюзионист, народный артист СССР. Умер в 2005 г.

90 лет назад родился Яковлев Юрий Васильевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Гусарская баллада", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Идеальный муж" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1979), Государственной премии РСФСР (1970). Умер в 2013 г.

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