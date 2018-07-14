Картина дня: новая ветроэлектростанция, ливень в Минске и горящих путевок стало меньше

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июля

"Белоруснефть" к 2024 году создаст разветвленную сеть зарядных станций для электромобилей. Уже к концу 2018 года сеть электрозарядок "Белоруснефти" увеличится до 100 станций, более 40 из них появятся в столице.

В Новогрудском районе введена в эксплуатацию ветроэлектростанция. Мощность ветроэлектростанции - 2,5 МВт.

Широкая денежная масса в Беларуси за июнь выросла на 0,7%.

На белорусском туристическом рынке стало меньше горящих путевок, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители турбизнеса. По массовым направлениям, например, в Турцию, горящих предложений из Минска сейчас практически нет.

Между Беларусью и Россией активно развивается академический и образовательный обмен, заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Корбут на пресс-конференции, посвященной проведению Дня Союзного государства на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

ДОСЬЕ: Летнему амфитеатру в Витебске - 30 лет.

Два рекорда попробуют установить на фэсте уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске, который состоится с 13 по 15 июля. Праздник безопасности организовало МЧС на "Славянском базаре".

Беларусь и Франция будут развивать сотрудничество в сфере спорта и туризма. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Дидье Канессом.

Беларусь и Китай объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы. Первый форум молодежи Беларуси и Китая планируется провести в 2019 году.

ОАО "Барановичский молочный комбинат" отгрузило первую партию продукции в Китай. Первый 25-тонный контейнер, загруженный сухой молочной сывороткой, отправился из Барановичей в порт Клайпеды 12 июля. Оттуда продукция будет доставлена морским путем напрямую в Поднебесную.

МЧС отслеживает ситуацию с подтоплениями из-за дождя в Минске, сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

ФОТОФАКТ: Сильный дождь в Минске.

Три новые автостоянки построены в Минске с начала года.

В Минске судят уроженца Гродненской области, который под видом девушки выманил в интернете у мужчин более Br50 тыс.

Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов, подозреваемые задержаны. Такая информация размещена на сайте МВД.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль традиционной культуры "Пятровіца" прошел в Любанском районе.

Комитет министров Совета Европы продлил Беловежской пуще Европейский диплом для охраняемых территорий на 10 лет.

Объявлены номинанты телевизионной премии "Эмми" (США). "Игра престолов" лидирует по числу номинаций, сериал выдвинут в 22 номинациях.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14-15 июля

Делегация из китайского города Чунцин по 15 июля посещает с визитом Минскую область.

Выставка китайской живописи "Впечатления от жилых домов Чунцина" откроется 14 июля в художественной галерее Михаила Савицкого.

В Гостиной Владислава Голубка (ул. Старовиленская, 14) по 5 августа открыта выставка "По следам Гарри Поттера".

Испанскую комедию режиссеров Хосе Корбачо и Хуана Круса "Новогодний отрыв" покажут 14 июля на открытом воздухе в Верхнем городе. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало в 21.30.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" проходит в Витебске.

Фестиваль молодежных субкультур и здорового образа жизни пройдет 14 июля на "Славянском базаре в Витебске".

В Витебске 14 июля в рамках проекта "Кукольный квартал" пройдет уникальный парад кукол.

Фэст уличного искусства "На семи ветрах" в Витебске проходит с 13 по 15 июля.

Около 400 человек соберет 14 июля "Черничный марафон" в Полоцком районе.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18.00. За звание чемпиона мира поборются сборные Франции и Хорватии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

15 июля

В Республике Беларусь - День металлурга.

Всемирный день навыков молодежи.

80 лет назад родился Шабалин Александр Андреевич, белорусский писатель, публицист, заслуженный деятель культуры Беларуси (2000). В 1978-2003 гг. главный редактор журнала "Беларусь". Автор повести "Моя мама - домашняя хозяйка", публицистических произведений "Владимир Коваленок", "Диалоги о морали". Один из авторов документальных телевизионных и художественных фильмов "Твой дом на земле", "Люди, люди - высокие звезды..." и др. Умер в 2013 г.

165 лет назад родилась Ермолова Мария Николаевна, крупнейшая русская трагедийная актриса. Умерла в 1928 г.

100 лет назад родился Брокхауз Бертрам Невилл, канадский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1994) "за создание нейтронной спектроскопии" (совместно с Клиффордом Шаллом). Умер в 2003 г.

16 июля

90 лет назад родился Дементьев Андрей Дмитриевич, российский поэт. Автор многих поэтических сборников, текстов к широко известным лирическим песням "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Умер в 2018 г.

90 лет назад родился Шекли Роберт, американский писатель, один из классиков мировой фантастики. Автор сборников рассказов "Гражданин в космосе", "Лавка бесконечности" и др., романов "Обмен разумов", "Корпорация бессмертие" и др. Умер в 2005 г.

80 лет назад родился Нахабцев Владимир Дмитриевич, российский кинооператор, народный артист РСФСР. Снял фильмы "Дайте жалобную книгу", "Берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", "Служебный роман", "Гараж" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1977), Государственной премии РСФСР (1979). Умер в 2002 г.

50 лет назад родился Агутин Леонид Николаевич, российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист России (2008).

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