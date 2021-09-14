Картина дня: дистанционная занятость, акция "Здравствуй, минчанин!" и репортаж о школе волшебников

ВЧЕРА

Картина дня. 13 сентября

Минтруда подготовило изменения в ТК по внедрению комбинированной дистанционной работы.

В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура.

Участники международной конференции в Минске направят ЕС, МОТ и ООН резолюцию с позицией по санкциям.

Представители УВКБ ООН в Беларуси и Белорусского Общества Красного Креста помогли беженцам на польско-белорусской границе.

Пиневич: цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением.

Ночное десантирование провели на Брестском полигоне военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.

Третьяк: появление Дня народного единства в календаре восстановило справедливость.

Эксперты государств - участников Содружества Независимых Государств доработали проект плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ.

Шерстнев: "Дажынкі" дают местной власти толчок к дальнейшему улучшению в райцентрах.

ГАИ напоминает водителям, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем.

Более 120 ученых из 9 стран собрал семинар по аналитическим методам анализа в БГУ.

Белорусская республиканская пионерская организация в свой день рождения запустила образовательную платформу для пионеров.

ЕЭК определила требования к использованию лекарств для детей.

Акция "Здравствуй, минчанин!" прошла в учреждениях здравоохранения Минска. Она охватила учреждения здравоохранения, где в День города родились 20 мальчиков и 21 девочка.

РЕПОРТАЖ о школе волшебников, или Как дети в Могилеве учатся создавать мультики

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1888 пациентов с COVID-19, выписаны 1393.

Пиневич: следует сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от COVID-19.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 сентября

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Пресс-конференция "День народного единства в историческом аспекте" пройдет в пресс-центре Дома прессы. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Новейшие технологии в медицине. Реализация инновационных проектов в отрасли". Начало в 11.00.

Международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2021" пройдет по 17 сентября в минском Футбольном манеже.

Пресс-конференция на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 сентября

В Республике Беларусь - День библиотек.

Международный день демократии. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.

90 лет назад родилась Нифонтова Руфина Дмитриевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1978). Снималась в фильмах "Вольница", "Русский лес", трилогии "Хождение по мукам". Умерла в 1994 году.

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