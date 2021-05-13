Картина дня: изучение иммунитета к COVID, флешмоб по вакцинации и форум "Беларусь интеллектуальная"

ВЧЕРА

Картина дня. 12 мая

Высший Евразийский совет и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске.

Лидеры стран ЕАЭС 21 мая рассмотрят формирование рынка газа и устранение барьеров в торговле.

Михаил Мясникович. Фото ЕЭК

Мясникович: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии.

Мясникович: ЕАЭС будет выстраивать торгово-экономическую политику с учетом западных санкций.

Манкевич: санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка.

МАРТ скорректировал порядок установления и применения тарифов на передачу тепловой энергии.

Автомобильное топливо подорожает с 13 мая.

Проект по изучению иммунитета против COVID-19 стартовал в Беларуси.

Фото из архива

Минздрав: добровольцы 18-49 лет в проект по изучению иммунитета против COVID-19 уже набраны.

Флешмоб "Я - вакцинировался, а ты?" стартовал в Беларуси.

Фото из архива

Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1196.

ФОТОФАКТ: В минском торговом центре работает пункт вакцинации от COVID-19.

Создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе.

ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы и мягкие игрушки к российскому посольству.

Минспорта: 25,3% белорусов регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Жулио Сезар признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларусию

Василина Хондошко выиграла бронзу ЧЕ по артистическому плаванию

Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021.

Организаторы ЧМ по хоккею представили дизайн медалей турнира.

Фото из twitter-аккаунта IIHFHockey

Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" открывается в Минске.

Авторский коллектив белорусских ученых-физиков удостоен премии СНГ "Звезды Содружества".

Гендиректором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов.

ФОТОФАКТ: Весна в Лошицком парке.

Трехуровневая велотрасса появится в национальном парке "Браславские озера".

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 мая

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Статус семьи в условиях современного белорусского общества. Вопросы реализации государственной семейной политики", посвященная Международному дню семьи. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню семьи (15 мая), "Социальная поддержка государства - неизменный национальный бренд Беларуси. Государственная политика в области социальной защиты семьи и популяризации семейных ценностей". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Продвижение лесной продукции и услуг на внутреннем и международном рынке. О подготовке и проведении 19-й Международной специализированной выставки техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021". Начало в 15.00.

Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" из частной коллекции Аллы Алениной пройдет в Гостиной Владислава Голубка.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 мая

185 лет назад родился Стейниц Вильгельм (1836-1900), первый чемпион мира по шахматам (1886-1894), шахматный теоретик. Родился в Праге, жил в Лондоне и Нью-Йорке. Автор книги "Современное шахматное руководство", в которой разработал основы позиционной игры.

145 лет назад родился Невский Владимир Иванович (наст. Кривобоков Феодосий Иванович) (1876-1937), русский историк, библиограф. Инициатор создания в 1931 г. Ассоциации научных библиотек СССР. Был ответственным редактором журнала "Библиотековедение и библиография". Был репрессирован.

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