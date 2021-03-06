Картина дня: поездка Лукашенко на "мотовело", "Женский десант" и поздравления полярников

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 6 марта 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:04 В Орше девушка попала под поезд Происшествия
09:55 Толкательница ядра Алена Дубицкая заняла 4-е место на ЧЕ по легкой атлетике в помещении Спорт
09:40 Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске работают в 6 местах Регионы
09:34 В Минске такси врезалось в автобус Происшествия
09:13 Минск и Жодино примут первые четвертьфиналы Кубка Беларуси по футболу Спорт
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко на "мотовело", "Женский десант" и поздравления полярников Общество
07:00 Лукашенко: женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины Президент
07:00 Лукашенко видит значительный потенциал в развитии сотрудничества Беларуси с Ганой Президент
01:06 На "Гродно Азоте" произошла внеплановая остановка цеха Регионы
00:39 На западе Канады разбился вертолет, есть пострадавшие В мире
05.03.21
05.03.21 23:58 Спортсменки Могилевской области стали победительницами турнира по борьбе в "Стайках" Спорт
05.03.21 23:17 Марков: если мы участвуем в войне, где СМИ играют определяющую роль, нам хотя бы надо купить оружие Общество
05.03.21 22:33 В Сомали произошел взрыв - погибли 20 человек В мире
05.03.21 22:11 Комиссия спортсменов НОК провела образовательный семинар в "Стайках" Спорт
05.03.21 21:54 В мире за сутки зарегистрировано более 425 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
05.03.21 21:43 В БГУ стартует 10-й сезон проекта "Студент на неделю" Общество
05.03.21 21:30 ВОЗ отмечает кризис доверия к вакцинации от COVID-19 по всему миру В мире
05.03.21 21:20 Около 100 фарфоровых чайников белорусских художников представлены в Национальном историческом музее Культура
05.03.21 21:10 В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн В мире
05.03.21 21:03 В БГУ начал работать клуб переводчиков китайского языка Общество
05.03.21 20:56 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды Происшествия
05.03.21 20:46 Мозырский НПЗ готовится выпустить первую продукцию на новой азотной станции Регионы
05.03.21 20:38 Сербия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 В мире
05.03.21 20:37 ФОТОФАКТ: Большой цветочный базар открылся на Комаровском рынке Регионы
05.03.21 20:26 ГАИ Гомельской области усилит контроль за нетрезвыми водителями в выходные Регионы
05.03.21 20:16 ФИФА скорректировала правила, касающиеся игры рукой Спорт
05.03.21 20:11 ФОТОФАКТ: В Столбцовском районе готовятся к возможным паводкам Регионы
05.03.21 20:01 В Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования Общество
05.03.21 19:46 В Беларуси разрабатывается проект указа по стимулированию развития регионов Экономика
Все новости
Все новости
Общество
06 марта 2021, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко на "мотовело", "Женский десант" и поздравления полярников

ВЧЕРА

Картина дня. 5 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО "МотоВелоЗавод" и ОАО "Мотовело". Глава государства требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО "Мотовело", где в настоящее время есть много незадействованных территорий. К концу пятилетки мотовелозавод должен стать современным, образцовым производством. Президент поручил в течение трех лет привести в порядок производственную территорию, где расположено предприятие. Он отметил, что необходимо защитить белорусского производителя велосипедов на своем рынке. Александр Лукашенко во время общения с работниками мотовелозавода рассказал, как часто катается на велосипеде и какие предпочитает модели. Президент также заявил, что является сторонником развития велосипедного движения в стране. Глава государства отреагировал на вбросы, что у него якобы есть какой-то личный дворец. Президент сообщил об обнаружении новой группы, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом.

РЕПОРТАЖ: Благодаря энтузиазму и вопреки обстоятельствам - куда и как "крутит педали" мотовелозавод

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области. Соответствующий указ №82 подписал глава государства.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил коллективу Банка развития нового председателя правления Александра Егорова.

Александр Егоров
Александр Егоров

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудили совместную систему противовоздушной обороны двух стран.

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Фото из архива
Фото из архива

Более 170 представителей бизнеса Беларуси и Узбекистана приняли участие в заседании делового совета.

Пиломатериалы на общую сумму $2,6 млн проданы в КНР по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся на Белорусской универсальной товарной бирже.

Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения.

Фото из архива
Фото из архива

Помощь профсоюзов в пандемию и цены на лекарства: ФПБ и Минздрав выработали механизмы взаимодействия.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло

Министерство юстиции назвало топ-5 имен девочек в 2020 году.

Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта.

ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с 8 Марта

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-8 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Пинском районе 6 марта пройдет массовый забег по лесу "Великолепная восьмерка", посвященный Международному женскому дню.

Традиционная ремесленная весенняя ярмарка "Казюки" пройдет 6 марта в Гродно.

Концерт гитариста Ярослава Макарича "Испанский букет" в честь Международного женского дня 7 марта пройдет в музее "Лошицкая усадьба".

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" пройдет по 14 марта Масленичная неделя.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 марта

115 лет назад родился Новосельцев Иван Хрисанфович, российский актер кино. Снимался в фильмах "Великий утешитель", "Семеро смелых", "Большая жизнь" и др. Умер в 1942 году.

80 лет назад родился Миронов Андрей Александрович, российский актер театра и кино, артист Московского театра сатиры, народный артист России (1980). Исполнитель ролей: Жадов ("Доходное место" А.Н.Островского), Фигаро ("Женитьба Фигаро" П.О.Бомарше), Чацкий ("Горе от ума" А.С.Грибоедова) и др. Снимался в фильмах: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Небесные ласточки" и др. Умер в 1987 году.

8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день.

День Содружества наций.

115 лет назад родился Роу Александр Артурович, российский кинорежиссер, народный артист России (1968), крупнейший мастер жанра киносказки. Создатель фильмов "Василиса Прекрасная", "Конек-Горбунок", "Морозко" и др. Умер в 1973 году.

80 лет назад родился Мишин Алексей Николаевич, российский спортсмен и тренер по фигурному катанию на коньках, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию на коньках, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, чемпион СССР в паре с Т.Москвиной.

9 марта

Всемирный день диджея.

75 лет назад родилась Скворцова Тамара Владимировна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (2002). В 1971 году окончила студию при Белорусском академическом театре им.Я.Купалы и БГУ. С 1971 года в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Характерная актриса ролей бытового плана, женщин из народа, купчих. Из ролей: Агафья Тихоновна ("Женитьба" Н.Гоголя), Кормилица ("Отец" А.Стриндберга), Марфа ("И смех, и слезы, и любовь" В.Набокова) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Марат Марков. Скриншот из видео "Беларусь 1" Марков: если мы участвуем в войне, где СМИ играют определяющую роль, нам хотя бы надо купить оружие
Фото из архива В БГУ стартует 10-й сезон проекта "Студент на неделю"
Фото из архива В БГУ начал работать клуб переводчиков китайского языка
Фото из архива В Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования
Наталья Кочанова Кочанова встретилась с девушками-курсантами вузов МВД
Фото из архива Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2020 году составили Br1459,8 в месяц
Главное
Фото из архива Лукашенко: женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины
Головченко представил коллективу Банка развития нового руководителя
Кочанова встретилась с девушками-курсантами вузов МВД
РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко на "мотовело", "Женский десант" и поздравления полярников
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Беларусь и "Газпром" обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской
Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе
Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469
Мозырский НПЗ готовится выпустить первую продукцию на новой азотной станции
Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны
В Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования
В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата
ФОТОФАКТ: Большой цветочный базар открылся на Комаровском рынке
Располагаемые ресурсы белорусских семей в 2020 году составили Br1459,8 в месяц
ФОТОФАКТ: В Столбцовском районе готовятся к возможным паводкам
В Борисове орденом Матери наградили 27 жительниц Минской области
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.