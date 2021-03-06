Картина дня: поездка Лукашенко на "мотовело", "Женский десант" и поздравления полярников

ВЧЕРА

Картина дня. 5 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО "МотоВелоЗавод" и ОАО "Мотовело". Глава государства требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО "Мотовело", где в настоящее время есть много незадействованных территорий. К концу пятилетки мотовелозавод должен стать современным, образцовым производством. Президент поручил в течение трех лет привести в порядок производственную территорию, где расположено предприятие. Он отметил, что необходимо защитить белорусского производителя велосипедов на своем рынке. Александр Лукашенко во время общения с работниками мотовелозавода рассказал, как часто катается на велосипеде и какие предпочитает модели. Президент также заявил, что является сторонником развития велосипедного движения в стране. Глава государства отреагировал на вбросы, что у него якобы есть какой-то личный дворец. Президент сообщил об обнаружении новой группы, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом.

РЕПОРТАЖ: Благодаря энтузиазму и вопреки обстоятельствам - куда и как "крутит педали" мотовелозавод

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области. Соответствующий указ №82 подписал глава государства.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил коллективу Банка развития нового председателя правления Александра Егорова.

Александр Егоров

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудили совместную систему противовоздушной обороны двух стран.

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Фото из архива

Более 170 представителей бизнеса Беларуси и Узбекистана приняли участие в заседании делового совета.

Пиломатериалы на общую сумму $2,6 млн проданы в КНР по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся на Белорусской универсальной товарной бирже.

Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения.

Фото из архива

Помощь профсоюзов в пандемию и цены на лекарства: ФПБ и Минздрав выработали механизмы взаимодействия.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1482 пациента с COVID-19, выписаны 1469.

Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло

Министерство юстиции назвало топ-5 имен девочек в 2020 году.

Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта.

ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с 8 Марта

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-8 марта

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В Пинском районе 6 марта пройдет массовый забег по лесу "Великолепная восьмерка", посвященный Международному женскому дню.

Традиционная ремесленная весенняя ярмарка "Казюки" пройдет 6 марта в Гродно.

Концерт гитариста Ярослава Макарича "Испанский букет" в честь Международного женского дня 7 марта пройдет в музее "Лошицкая усадьба".

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" пройдет по 14 марта Масленичная неделя.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 марта

115 лет назад родился Новосельцев Иван Хрисанфович, российский актер кино. Снимался в фильмах "Великий утешитель", "Семеро смелых", "Большая жизнь" и др. Умер в 1942 году.

80 лет назад родился Миронов Андрей Александрович, российский актер театра и кино, артист Московского театра сатиры, народный артист России (1980). Исполнитель ролей: Жадов ("Доходное место" А.Н.Островского), Фигаро ("Женитьба Фигаро" П.О.Бомарше), Чацкий ("Горе от ума" А.С.Грибоедова) и др. Снимался в фильмах: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Небесные ласточки" и др. Умер в 1987 году.

8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день.

День Содружества наций.

115 лет назад родился Роу Александр Артурович, российский кинорежиссер, народный артист России (1968), крупнейший мастер жанра киносказки. Создатель фильмов "Василиса Прекрасная", "Конек-Горбунок", "Морозко" и др. Умер в 1973 году.

80 лет назад родился Мишин Алексей Николаевич, российский спортсмен и тренер по фигурному катанию на коньках, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию на коньках, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, чемпион СССР в паре с Т.Москвиной.

9 марта

Всемирный день диджея.

75 лет назад родилась Скворцова Тамара Владимировна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (2002). В 1971 году окончила студию при Белорусском академическом театре им.Я.Купалы и БГУ. С 1971 года в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Характерная актриса ролей бытового плана, женщин из народа, купчих. Из ролей: Агафья Тихоновна ("Женитьба" Н.Гоголя), Кормилица ("Отец" А.Стриндберга), Марфа ("И смех, и слезы, и любовь" В.Набокова) и др.

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