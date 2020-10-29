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29 октября 2020, 07:00

Картина дня: работа медиков на фоне COVID, поправки в пенсионные законы и кадры для атомной отрасли

ВЧЕРА

Картина дня. 28 октября

Главное - выйти на окупаемость проектов по развитию ОАО "Белшина". Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия в Бобруйске.

Попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на белорусской земле и сохранить мир, заявил Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз.

Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы.

С якобы мирных протестов и начинается разрушение государства. Такое мнение высказал министр внутренних дел Юрий Караев.

Медики обсудили работу медучреждений на фоне COVID-19. В традиционном рабочем совещании с руководством Минздрава и облздравов, ведущих медучреждений в формате видеоконференции приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она обратила внимание на работу медучреждений разного уровня - начиная от ФАПов и заканчивая республиканскими центрами.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Медучреждения готовы к раннему выявлению пациентов с COVID-19 и оказанию им медпомощи, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Профилактические меры по распространению COVID-19 обязывают неукоснительно выполнять в учреждениях образования для сохранения здоровья учащихся, сообщили в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья". В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко. Надбавки за работу с инфекциями в Беларуси получила 51 тыс. работников.

В Беларуси выздоровели и выписаны 84 690 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

В Евразийском экономическом союзе в декабре планируется запустить информационный проект "Работа без границ", который позволит гражданам находить вакансии во всех странах ЕАЭС.

Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики, заявила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. На Белорусской АЭС довольны уровнем подготовки студентов-атомщиков. Около трети выпускников ядерных специальностей вузов попадают на работу на Белорусскую АЭС.

Мы продолжим оснащать школы Беларуси современной техникой и оборудованием, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения учреждений образования Ивацевичского района Брестской области.

Школьники составляют около 10% среди всех заболевших COVID-19, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан. Вопрос дополнительной поставки французской вакцины против гриппа прорабатывается. В Беларуси вакцинировано против гриппа 35,3% населения.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 9 декабря.

ФОТОФАКТ: Осень в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 октября

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Национальный пресс-центр организует пресс-тур "Форум Союзного государства вузов научно-технологического профиля на тему "Развитие инженерного образования в Союзном государстве". Начало в 9.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 октября

День памяти жертв политических репрессий.

115 лет назад родился Бембель Андрей Онуфриевич (Россия), скульптор, народный художник Беларуси (1955), профессор (1962). В 1924-1927 годах учился в Витебском художественном техникуме, в 1934 году окончил Всероссийскую академию художеств в Ленинграде. С 1953 года преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. В 1950-1954 годах председатель Союза художников Беларуси. Работал в области монументальной скульптуры и портрета. Для его творчества характерны повествовательность, стремление к обобщению, символическая значимость образа. Автор рельефов для Дома правительства, Дома офицеров в Минске. Создал горельеф для монумента Победы в Минске. Один из создателей мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Кургана Славы Советской Армии - освободительницы Беларуси. Эмоциональной выразительностью отличаются скульптурные портреты Н.Гастелло, А.Матросова, А.Блока, И.Шамякина, Л.Щемелева. Создал памятник Д.Менделееву перед зданием химического факультета Московского университета, памятник Я.Купале для Литературного музея Я.Купалы. Лауреат Государственной премии Беларуси (1970). Умер в 1986 году.

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