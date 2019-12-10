Картина дня: Семашко о договоренностях в Сочи, меры по стимулированию рождаемости и старт акции "Наши дети"

ВЧЕРА

Картина дня. 9 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по плаванию Анастасию Шкурдай с золотой медалью чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

Анастасия Шкурдай (в центре). Фото организаторов чемпионата Европы

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил некоторые подробности о развязках, найденных президентами Беларуси и России 7 декабря в Сочи, по вопросам снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ. Посол констатирует сокращение отрицательного сальдо в торговле с Россией.

Российские предприятия задолжали белорусским свыше $2 млрд. В вопросах сокращения просроченной дебиторской задолженности, существующей у российских контрагентов перед белорусскими предприятиями, наблюдается положительная тенденция, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 29 ноября 2019 года №819/16.

Сертифицированный учебный центр Festo по технологиям "Индустрия 4.0" и мехатронике открылся на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе в Минске.

Фото организаторов

Правительство рассчитывает развивать в Беларуси программу активного долголетия при поддержке ЮНФПА, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем.

Игорь Петришенко

В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе увеличение пособия по уходу за ребенком для женщин, родивших детей с кратким перерывом - в три-четыре года, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Ирина Костевич

Беларусь в рейтинге человеческого развития поднялась на 50-е место.

КОММЕНТАРИЙ: Владимир Улахович: От Европы до Африки: где Беларусь в 2020 году презентует экспортные возможности.

Брест передал эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту.

Для Национальной киностудии "Беларусьфильм" нынешний год юбилейный. Свое 95-летие она отмечает за работой и готовится к громким премьерам. О новых картинах и планах развития киностудии рассказал генеральный директор Владимир Карачевский.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске. В новогодние дни в Беларуси без внимания не останется ни один ребенок, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Открытие акции "Наши дети"

ФОТОФАКТ: Акция "Наши дети" в Орше

Во время акции

Благотворительную акцию в поддержку "SOS-Детских деревень" запустили в Беларуси.

Традиционная городская акция "Социальный патруль" стартовала в белорусской столице.

Трансграничный кольцевой веломаршрут может связать Августовский канал и Беловежскую пущу, сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

РЕПОРТАЖ: "Принципиально не стригу девушек": как 13-летний барбер владеет ножницами и бритвой не хуже профи.

В Дрогичине из-за взрыва газовоздушной смеси при монтаже натяжного потолка в квартире выбило окна и почти обвалился балкон.

Церемония открытия молодежного чемпионата мира по хоккею прошла в Минске. Беларусь победила Австрию на молодежном ЧМ по хоккею, трижды уступая по ходу матча.

Во время матча

Белорус Дмитрий Ходас завоевал бронзуюношеского ЧЕ по тяжелой атлетике.

В Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по Украине.

Фото ТАСС

WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

В Турции вводят налог на проживание в отелях.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 декабря

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Национальный пресс-центр в 10.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Выпуск кондитерской продукции и подарочных наборов к новогодним и рождественским праздникам одной из ведущих кондитерских фабрик Беларуси - СОАО "Коммунарка"

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы энергетической утилизации твердых бытовых отходов. Целесообразность сжигания отходов на ТЭЦ".

Финал конкурса Белорусского республиканского союза молодежи "Студент года - 2019" состоится в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 декабря

Международный день гор.

85 лет назад родился Воинов Анатолий Александрович (г.Минск), белорусский архитектор, историк архитектуры, педагог, кандидат архитектуры (1967), профессор (1991), заслуженный архитектор Беларуси (1991). Автор работ по истории белорусской архитектуры и проектов ряда корпусов Национальной академии наук Беларуси, жилых домов в Минске и Светлогорске, ресторана "Заславль" около Минска. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умер в 1995 году.

90 лет назад родился Светин Михаил Семенович, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1996). Известен ролями в фильмах "Афоня", "Не может быть", "12 стульев", "Безымянная звезда" и др. Умер в 2015 году.

70 лет назад родился Щербаков Борис Васильевич (1949), российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Берег", "Валентин и Валентина", "А поутру они проснулись". Лауреат Государственной премии СССР (1994).

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