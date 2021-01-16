Картина дня: ценовая стабильность в Беларуси, ученый 2020 года и как безопасно окунуться в прорубь

ВЧЕРА
Картина дня. 15 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность ценовой стабильности в Беларуси. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского. Президент ориентирует банковскую систему на кредитование реального сектора экономики, но с разумным балансом и без "воздушных денег". Беларуси необходимо научиться противостоять санкционному давлению, заявил глава государства.
Банковская система Беларуси сохраняет свою устойчивость. Об этом заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.
Банк развития Беларуси в 2020 году направил на поддержку малого и среднего предпринимательства Br268 млн, сообщили в пресс-службе банка. Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $1,8 млн на инвестпроекты.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Сельская газета" с 100-летием со дня выхода первого номера.
Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2020" присвоено заведующему отделом Института химии новых материалов НАН, доктору химических наук, профессору, академику Владимиру Агабекову.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с послом Азербайджана график двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.
Беларусь и Египет согласовали алгоритм дальнейших двусторонних контактов в IT-сфере.
ФПБ внесла в правительство пакет предложений по совершенствованию пенсионной системы.
К окунанию в купель на Крещение необходимо быть подготовленным, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Елена Григоренко. В Минской области окунуться на Крещение можно в 13 местах. В Минске на Крещение для инвалидов оборудуют места для окунания. Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054.
Более 46 тыс. га новых лесов появилось в Беларуси в 2020 году.
В сильный мороз ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.
В Минске оборудовали 44 горки для безопасного катания на санках и тюбингах.
Алексей Вишневский занял 4-е место на заключительном этапе "Дакара-2021".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 16 января
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В Национальном художественном музее по 19 января проходит программа к зимним праздникам для детей.
Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 января
Всемирный день религий.
315 лет назад родился Франклин Бенджамин (1706-1790), американский просветитель, государственный деятель, ученый. Один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции (1787). В 1731 году основал в Филадельфии первую в северо-американской колонии публичную библиотеку, в 1740 году Пенсильванский университет, в1743 году Американское философское общество. Призывал к отмене рабства негров. Сформулировал за полвека до А.Смита трудовую теорию стоимости. Как естествоиспытатель известен главным образом трудами по электричеству, разработал его унитарную теорию. Один из пионеров исследования атомного электричества; предложил молниеотвод.
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