Картина дня: визит Лукашенко в Азербайджан, прогнозы в экономике и 100 дней до Олимпиады

ВЧЕРА

Картина дня. 14 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу во дворце "Загульба". Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, заявил белорусский лидер. Отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем, отметил Ильхам Алиев.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли.

Поставки нефти и реализация нефтепродуктов - "Белнефтехим" и SOCAR расширят сотрудничество.

Демократические основы избирательной системы будут сохранены, заявил журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

Петр Миклашевич

Более 300 предложений поступило от граждан по изменению избирательной системы и проведению референдума, заявила журналистам заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович.

КОММЕНТАРИЙ: Как "не наступать на грабли" в процессе модернизации

КОММЕНТАРИЙ: Экономика Беларуси в краткосрочных аналитических прогнозах

Биржевой товарооборот Беларуси с Китаем за I квартал достиг $7,5 млн.

Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине.

На "Гродно Азоте" рассказали о планах по модернизации производства.

Беларусь может подключиться к Системе быстрых платежей в середине 2022 года.

Фото ТАСС

Ставка рефинансирования с 21 апреля повышается до 8,5% годовых.

Для развития экономик регионов необходимы новые инвестиционные проекты и производства. Такое мнение журналистам высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина перед началом семинара "Ускоренное развитие регионов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Проблемные вопросы и пути их решения".

Эксперты ВАО АЭС: для руководства БелАЭС ядерная безопасность - высший приоритет.

Фото из архива

Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287.

Фото из архива

Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ дает старт конкурсу среди студенческих отрядов на право участия в молодежном производственном трудовом проекте "Атлант-2021", сообщил второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

БРСМ и БРПО дали старт республиканскому проекту "Письмо Герою Великой Победы".

Фото БРСМ

Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Информационная безопасность в сети Интернет: профилактика и противодействие киберпреступности". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства "АГРО 3.0". Начало в 13.00.

В Национальном банке (ул. Ленина, 14) пройдет совместная пресс-конференция председателя правления Национального банка П.В.Каллаура и министра антимонопольного регулирования и торговли В.В. Колтовича "Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности". Мероприятие будет проводиться в офлайн- и онлайн-формате. Начало в 10.00.

Международная научная онлайн-конференция "Беларусь и культурное наследие древности и средневековья" пройдет в БГУ. Мероприятие, приуроченное к годовщине подписания Пакта Рериха, станет единственным в Беларуси по обсуждению вопросов ориенталистики. В онлайн-дискуссиях примут участие около 40 ученых, преподавателей, аспирантов, исследователей из Беларуси, России, Украины, Польши, Туркменистана, США, Великобритании и Индии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 апреля

Международный день голоса.

65 лет назад родилась Гладкая Валентина Федоровна (д.Преснаки Копыльского р-на Минской обл.), певица, заслуженный деятель культуры Беларуси (2001). В 1981 году окончила Минский институт культуры. С 1980 года руководит созданным ею народным фольклорно-этнографическим ансамблем "Неруш" БГУ. Собирательница музыкального народного фольклора. Автор обработок народных песен.

80 лет назад родился Никоненко Сергей Петрович, российский актер, режиссер, сценарист, народный артист России (1991). Снимался в фильмах "Люди и звери", "Война и мир", "Зимний вечер в Гаграх" и др. Поставил фильмы "Птицы над городом", "Целуются зори", "Брюнетка за 30 копеек".

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