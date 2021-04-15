Картина дня: визит Лукашенко в Азербайджан, прогнозы в экономике и 100 дней до Олимпиады

ВЧЕРА
Картина дня. 14 апреля
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу во дворце "Загульба". Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, заявил белорусский лидер. Отношения Беларуси и Азербайджана совершенно свободны от всяких проблем, отметил Ильхам Алиев.
Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли.
Поставки нефти и реализация нефтепродуктов - "Белнефтехим" и SOCAR расширят сотрудничество.
Демократические основы избирательной системы будут сохранены, заявил журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.
Более 300 предложений поступило от граждан по изменению избирательной системы и проведению референдума, заявила журналистам заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович.
КОММЕНТАРИЙ: Как "не наступать на грабли" в процессе модернизации
КОММЕНТАРИЙ: Экономика Беларуси в краткосрочных аналитических прогнозах
Биржевой товарооборот Беларуси с Китаем за I квартал достиг $7,5 млн.
Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине.
На "Гродно Азоте" рассказали о планах по модернизации производства.
Беларусь может подключиться к Системе быстрых платежей в середине 2022 года.
Ставка рефинансирования с 21 апреля повышается до 8,5% годовых.
Для развития экономик регионов необходимы новые инвестиционные проекты и производства. Такое мнение журналистам высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина перед началом семинара "Ускоренное развитие регионов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Проблемные вопросы и пути их решения".
Эксперты ВАО АЭС: для руководства БелАЭС ядерная безопасность - высший приоритет.
Минздрав одобрил произведенную на "Белмедпрепаратах" вакцину "Спутник V".
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287.
Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ дает старт конкурсу среди студенческих отрядов на право участия в молодежном производственном трудовом проекте "Атлант-2021", сообщил второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.
БРСМ и БРПО дали старт республиканскому проекту "Письмо Герою Великой Победы".
Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 15 апреля
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Информационная безопасность в сети Интернет: профилактика и противодействие киберпреступности". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства "АГРО 3.0". Начало в 13.00.
В Национальном банке (ул. Ленина, 14) пройдет совместная пресс-конференция председателя правления Национального банка П.В.Каллаура и министра антимонопольного регулирования и торговли В.В. Колтовича "Об актуальных вопросах обеспечения ценовой и финансовой стабильности". Мероприятие будет проводиться в офлайн- и онлайн-формате. Начало в 10.00.
Международная научная онлайн-конференция "Беларусь и культурное наследие древности и средневековья" пройдет в БГУ. Мероприятие, приуроченное к годовщине подписания Пакта Рериха, станет единственным в Беларуси по обсуждению вопросов ориенталистики. В онлайн-дискуссиях примут участие около 40 ученых, преподавателей, аспирантов, исследователей из Беларуси, России, Украины, Польши, Туркменистана, США, Великобритании и Индии.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 апреля
Международный день голоса.
65 лет назад родилась Гладкая Валентина Федоровна (д.Преснаки Копыльского р-на Минской обл.), певица, заслуженный деятель культуры Беларуси (2001). В 1981 году окончила Минский институт культуры. С 1980 года руководит созданным ею народным фольклорно-этнографическим ансамблем "Неруш" БГУ. Собирательница музыкального народного фольклора. Автор обработок народных песен.
80 лет назад родился Никоненко Сергей Петрович, российский актер, режиссер, сценарист, народный артист России (1991). Снимался в фильмах "Люди и звери", "Война и мир", "Зимний вечер в Гаграх" и др. Поставил фильмы "Птицы над городом", "Целуются зори", "Брюнетка за 30 копеек".
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