Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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09 февраля 2022, 07:00

Картина дня: заседание Совбеза, типовой школьный стандарт и олимпийское серебро в биатлоне

ВЧЕРА

Картина дня. 8 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности. Положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз государственности, заявил глава государства. Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по обновленной Конституции, отметил Александр Лукашенко. Президент поручил обеспечить безопасность членов комиссий в ходе проведения референдума по обновленной Конституции. В уголовный процесс предлагается ввести "заочное" производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных.

Во время совещания
Во время совещания

Стабильность, которая есть в Беларуси, будет сохранена, и референдум пройдет в спокойной обстановке, с нормальным, рабочим настроением. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности.

В случае обострения ситуации мы готовы дать достойный отпор. Детально об этом доложено Президенту Беларуси руководителями силового блока. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Это первая медаль Беларуси на Играх в Пекине. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антона Смольского с серебряной медалью, завоеванной в сложнейшей индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине.

Антон Смольский
Антон Смольский

Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский безумно рад успеху в индивидуальной гонке и тому, что принес радость белорусским болельщикам. Об этом он сказал после своей первой олимпийской медали. Антон Смольский в рамках проекта "Олимпийский выбор" решил помочь воспитанникам Копыльской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.

Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь принял заявление относительно искажения евродепутатами ситуации в Беларуси накануне республиканского референдума.

Работа над подготовкой законопроекта о Всебелорусском народном собрании уже начата, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей. Владимир Андрейченко призвал депутатов ускориться при подготовке законопроектов к весенней сессии.

Реальные доходы населения в ближайшую пятилетку планируется увеличить в 1,2 раза. Об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5674 пациента с COVID-19, выписаны 469.

В 2022 году акцент будет сделан на развитии агроэкотуризма и санаторно-курортного лечения. Об этом сказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович во время заседания круглого стола БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?". В Беларуси количество агроусадеб достигло почти 3,2 тыс. (всего агроусадеб по состоянию на 1 января 2022 года - 3150, из них 37 на базе сельхозорганизаций).

Типовой школьный стандарт будет разработан к лету, сообщила директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук.

Проект "Азбука гражданина. Версия 3.0" позволяет повысить электоральную активность молодежи, сообщила первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 февраля

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Выставка китайской живописи "Арт-тур Дун Цзяхуэй - Беларусь" пройдет до 13 февраля в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Выставка "Ренуар, Пикассо, Массон" пройдет по 27 марта в арт-гостиной "Высокае мѣста". В экспозиции представлено более 60 оригинальных работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 февраля

80 лет назад родился Чиркун Олег Михайлович (г.Минск), белорусский композитор. Автор детских опер, кантат, симфонических поэм, музыки к драматическим спектаклям. Среди самых популярных песен: "Сено молодое", "Ягода-калина", "Света-Светочка" и др. Для детей написал цикл песен "Мой родной край". Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

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