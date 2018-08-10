Картина дня: предложение "Белтехосмотра" по дорожному сбору, суд по делу Коржича и огненный торнадо

ВЧЕРА

Картина дня. 9 августа

Национальный доклад Беларуси по итогам стресс-тестов на АЭС соответствует требованиям Евросоюза. Об этом сообщил сегодня в Минске руководитель группы европейских экспертов по партнерской проверке стресс-тестов Белорусской АЭС Марк Фой.

УП "Белтехосмотр" поддерживает предложение об изменении механизма уплаты дорожного сбора. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела предприятия Михаил Михаловский. "Механизм взимания госпошлины так и не стал восприниматься обществом как приемлемый. Сохраняется его неприятие автовладельцами. Мы видим это по количеству транспортных средств, которые представляются для прохождения техосмотра. Их становится все меньше. Поэтому мы поддерживаем предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от процедуры прохождения техосмотра", - отметил он.

Бюджет Беларуси на 2019 год будет профицитным, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Минфин Беларуси оценивает потери бюджета в 2019 году от налогового маневра в России в Br600 млн.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа 2018 года составил 0,4%, что соответствует уровню месячной давности.

Перечень населенных пунктов и территорий, которые подпадают под действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", в Минской области расширился. Такое решение приняли депутаты облсовета на VII сессии.

Более 880 студенческих отрядов сформировано в Беларуси. Ребята работают в составе сервисных, строительных, производственных, сельскохозяйственных, экологических, педагогических, медицинских отрядов.

Подъем в 72-м объединенном учебном центре в Печах переносят с 6.00 на 7.00.

Фигуранты дела о гибели рядового Александра Коржича на данной стадии судебного разбирательства отказались от дачи показаний.

Мать погибшего рядового Александра Коржича дала показания в суде. Светлана Коржич, в частности, сообщила, что сын пошел служить в армию добровольно. "Ему давали отсрочку. Но он решил: отслужу - и буду спать спокойно", - сказала она.

Задержана главный редактор ЗАО "БелаПАН" Ирина Левшина. В СК пояснили, что Ирина Левшина задержана по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

Под Пинском, спасая девушку, утонул 17-летний парень.

Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП под Брестом.

8.08.2018 была "магическая дата". В Минске в этот день расписались 108 пар.

На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено, сообщили в санитарно-эпидемиологической службе города. Запрещена эксплуатация пляжей №1, №8 и №9 на Заславском водохранилище, №2 на водохранилище Дрозды, №1 на Комсомольском озере. На пляжах №5-8 водохранилища Дрозды, №6 Заславского водохранилища приостановлено купание детей и взрослых без ограничения занятий водного спорта. Детям не рекомендуется принимать водные процедуры на пляже №4 водохранилища Криница.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 августа из-за жары.

Пожарные, тушившие возгорание в британском графстве Дербишир, стали очевидцами необычного атмосферного явления - огненного торнадо.

Юниорская сборная Беларуси по мотоболу с победы стартовала на ЧЕ в России.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 августа

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Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8 (017) 222-65-09, 222-63-69.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Издательства республики - белорусским школам".

В актовом зале РУП "Дом прессы" (ул.Б.Хмельницкого, 10А, 2-й этаж) в 15.00 состоится концерт-презентация, посвященный региональному конкурсу патриотической песни "Сердцем причастны".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

45 лет назад по Центральному телевидению начался первый показ 12-серийного фильма "Семнадцать мгновений весны", поставленного режиссером Т.М.Лиозновой по книге Ю.С.Семенова.

30 лет назад в Витебской области основан Музей-усадьба И.Е.Репина "Здравнево", филиал Витебского краеведческого музея. Создан на месте бывшей усадьбы Здравнево, принадлежавшей И.Е.Репину. На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные художником.

15 лет назад открылся 1-й Международный фестиваль соломенного искусства, собравший в Минске лучших мастеров соломоплетения и аппликации республики и зарубежных стран.

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