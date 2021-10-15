О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 15 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси Президент
17:53 Белстат работает над региональным мониторингом ЦУР и соответствующей платформой отчетности Общество
17:36 В Минске девятиклассник "заминировал" школу и детсад Происшествия
17:30 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки в Минске Происшествия
17:29 Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней Общество
17:24 Аслюк: все 17 Целей устойчивого развития успешно реализуются в Гомельской области Регионы
17:21 Предприятие НАН Беларуси получило награду на Евразийском фармацевтическом саммите Общество
17:19 Депутат: парламентские связи между Беларусью и Болгарией довольно активны Политика
17:18 В Совете Республики раскрыли подробности встречи Кочановой с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума Общество
17:17 В Национальном банке упраздняются главные управления по областям Президент
17:17 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 6,6% Экономика
17:10 Пьяного таксиста в Могилеве ГАИ пришлось останавливать со стрельбой Происшествия
17:01 Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным Регионы
17:00 Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах Общество
16:53 Водитель легковушки погибла после столкновения с фурой в Поставском районе Происшествия
16:46 Институт языкознания им.Я.Коласа проведет круглый стол к 100-летию национальной лексикографии Общество
16:42 Казахстан изучает белорусский опыт правового регулирования борьбы с коррупцией Общество
16:37 В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении Регионы
16:36 Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске Общество
16:33 Франция отменила бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых взрослых В мире
16:20 Китайские студенты БГУ получат гранты за высокую успеваемость и занятие научной деятельностью Общество
16:19 Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 2,9% Общество
16:19 В Минске задержали распространителя психотропов Происшествия
16:15 США откроют границы для полностью привитых иностранцев 8 ноября В мире
16:13 Рунец: женщины обязаны внести весомый вклад в восстановление стабильности на планете Общество
16:13 Число погибших от взрыва в афганской мечети возросло до 62 В мире
16:09 О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ Президент
16:05 Депутат: мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами ЦЕИ Общество
15:57 Никитина: нужно задействовать электронную торговлю для продвижения продукции на китайском рынке Экономика
15:39 В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс" В мире
Все новости
Все новости
Президент
15 октября 2021, 16:09

О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ

Во время саммита
Во время саммита

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое на фоне пандемии уже привычно состоялось в режиме видеоконференции. Несмотря на отсутствие в Минске красных дорожек и прибывающих высоких зарубежных гостей, белорусский лидер на правах председательствующего был полноправным хозяином встречи.

Александр Лукашенко отметил, что заседание знаковое, так как проходило накануне 30-летия СНГ. В связи с этим лидеры стран приняли отдельное заявление. В документе подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам. На саммите также был рассмотрен и ряд иных вопросов, в том числе в области обеспечения биологической безопасности, в сферах миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантий электорального суверенитета стран СНГ. Требованиям сегодняшнего дня отвечает обновленный Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Утверждено соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов стран Содружества, а молдавский город Комрат теперь уже официально определен культурной столицей Содружества в 2023 году. Кроме того, в повестке был кадровый вопрос - ныне начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев назначен на должность руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств. К исполнению своих обязанностей в СНГ он приступит с 1 января 2022 года.

О роли СНГ как интеграционного "купола"

В своем выступлении на саммите Президент Беларуси констатировал, что существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза. "А если точнее, то его принудительного развала, - отметил глава государства. - Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно. Но в той критической ситуации создание такого интеграционного "купола", укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией".

Александр Лукашенко подчеркнул, что универсальность, добровольность, равноправие - основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами.

О председательстве Беларуси

Менее трех месяцев остается до завершения Беларусью своей ответственной и почетной миссии - председательства в органах Содружества Независимых Государств. В течение года белорусская сторона последовательно реализует положения концепции и мероприятия плана председательства. "Мы адаптируем их выполнение к новым реалиям, а также уделяем особое внимание воплощению в жизнь инициатив стран-участниц. Делаем настолько, насколько это возможно", - сказал Александр Лукашенко.

Важное значение придается развитию общего экономического пространства, расширению и повышению эффективности взаимной торговли. Ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок.

Основные усилия в культурно-гуманитарной сфере, отметил белорусский лидер, были направлены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование организационно-правовых основ молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, труда и социальной защиты.

Страны также продолжили работу по минимизации распространения коронавирусной инфекции и ее последствий.

Кстати, усилия Беларуси на посту председателя СНГ не остались незамеченными. Многие лидеры стран в своих выступлениях на саммите дали им положительную оценку.

"Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений. И сегодня мы это еще раз подтверждаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил особую признательность Узбекистану и Казахстану, которые в этом году выполняют функции сопредседателей в Содружестве, а также поблагодарил все страны СНГ за содействие Беларуси в выполнении функции председательства. "Уверен, что совместными усилиями мы до конца года выполним намеченные мероприятия на благо наших стран и народов", - сказал он.

О кооперации, защите рынков и устранении барьеров

Одним из ключевых достижений СНГ глава государства назвал сохранение тесных человеческих контактов, доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных связей с прицелом на дальнейшую интеграцию. "В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение", - заявил Александр Лукашенко.

"Надо понимать, что нигде ни на каких рынках нас никто не ждет. Рынки давно уже поделены. Поэтому дай бог удержать свои. И здесь нам надо искать свое счастье", - обратил внимание глава государства.

Президент считает, что в современных условиях целесообразно принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. "Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии. А по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он.

"В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - предложил белорусский лидер.

По словам Президента, странам СНГ необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. "Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в этом году Беларусь, и не только она, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. "Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы применяемые к нашим странам меры становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик", - заявил глава государства.

О локомотиве интеграционных процессов

Союзное государство, считает Александр Лукашенко, может предложить Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки: "В сложившихся условиях опыт союза Беларуси и России - Союзного государства - вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве".

По мнению главы государства, использование наработок Союзного государства в других интеграционных объединениях стало бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.

На правах хозяина саммита

Глава белорусского государства на правах председательствующего вел саммит, а потому ряд его важных заявлений и ремарок прозвучали и по ходу мероприятия.

Так, Александр Лукашенко отреагировал на выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в той части, которая касалась ситуации вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Примечательно, что, несмотря на все еще сохраняющиеся разногласия и очевидные взаимные упреки, стороны все же в целом настроены на движение в сторону окончательного мирного урегулирования и заключение соответствующего соглашения.

Завершая свое выступление и подводя итог состоявшейся вербальной пикировке с азербайджанским лидером, Никол Пашинян отметил, что не считает площадку саммита СНГ удобным местом для разбирательства совместной истории Армении с Азербайджаном, ведь страны сейчас проводят такое разбирательство в рамках исков в международном суде в Гааге. Реагируя на эту ремарку, Александр Лукашенко сказал: "Спасибо, вы абсолютно правы, - СНГ не площадка для разбирательства по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций. Но то, что вы с Ильхамом Гейдаровичем (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Прим. БЕЛТА) проинформировали глав государств о ситуации в вашем регионе (там живут наши друзья - и азербайджанцы, и армяне), за это вам большая благодарность. Выстраивая политику в своих странах, мы, конечно, будем иметь в виду эту информацию".

Представлявшая на саммите Молдову премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица высказала мнение, что у Содружества есть большой потенциал для развития торгово-экономических отношений. В завершение ее речи Александр Лукашенко выразил удовлетворение, что в этой стране, что бы ни говорили о политике ее нового руководства, ценят сотрудничество в формате СНГ и видят большие перспективы для наращивания разнопланового взаимодействия. "Вы обозначили направления, которые Беларусь абсолютно поддерживает", - заявил глава государства. Он также поблагодарил молдавского премьера за "блестящее выступление на русском языке", который является международно признанным, а в Беларуси еще и одним из государственных.

После выступления всех лидеров стран Президент Беларуси поблагодарил коллег за продуктивный обмен мнениями. "В ходе ваших выступлений прозвучали весьма значимые конструктивные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашего взаимодействия в рамках СНГ", - сказал он.

Глава государства предложил Исполкому Содружества проанализировать высказанные инициативы и при необходимости разработать конкретные мероприятия. Например, отметил он, глава Кыргызстана предложил организовать гуманитарную помощь Афганистану под эгидой СНГ. "Хорошее предложение. Я думаю, что можно было бы не просто подумать о нем, а уже думать над реализацией подобного предложения", - заявил белорусский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко саммиты СНГ
Новости рубрики Президент
Фото из архива Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
Фото из архива В Национальном банке упраздняются главные управления по областям
Фото из архива Благодарность Президента объявлена коллективу Республиканского клинического медцентра
Лукашенко поддержал инициативу о направлении в Афганистан гуманитарной помощи под эгидой СНГ
Фото из архива Лукашенко подписал указ "О стабилизации финансового состояния организаций"
Фото из архива Лукашенко: Союзное государство может предложить ЕАЭС и СНГ лучшие наработки
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Лукашенко о создании СНГ: в критической ситуации создание интеграционного "купола" было верным решением
Головченко: программа кредитования отечественных автомобилей Geely будет продолжена в следующем году
Банк БелВЭБ анонсировал новую стратегию развития на 2022–2024 годы
Топ-новости
Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным
Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
В Национальном банке упраздняются главные управления по областям
Исаченко: каждый белорус должен иметь комфортные условия и в крупном городе, и в небольшом поселке
Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах
МАРТ: внутренний рынок в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами
Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 2,9%
Щекин: пришло время вытаскивать негодяев из информационных нор
Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 16 октября
Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества
ГПК: польские силовики доставили большую группу беженцев к границе
Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.