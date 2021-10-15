О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое на фоне пандемии уже привычно состоялось в режиме видеоконференции. Несмотря на отсутствие в Минске красных дорожек и прибывающих высоких зарубежных гостей, белорусский лидер на правах председательствующего был полноправным хозяином встречи.

Александр Лукашенко отметил, что заседание знаковое, так как проходило накануне 30-летия СНГ. В связи с этим лидеры стран приняли отдельное заявление. В документе подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействию современным вызовам и угрозам. На саммите также был рассмотрен и ряд иных вопросов, в том числе в области обеспечения биологической безопасности, в сферах миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантий электорального суверенитета стран СНГ. Требованиям сегодняшнего дня отвечает обновленный Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Утверждено соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов стран Содружества, а молдавский город Комрат теперь уже официально определен культурной столицей Содружества в 2023 году. Кроме того, в повестке был кадровый вопрос - ныне начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев назначен на должность руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств. К исполнению своих обязанностей в СНГ он приступит с 1 января 2022 года.

О роли СНГ как интеграционного "купола"

В своем выступлении на саммите Президент Беларуси констатировал, что существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза. "А если точнее, то его принудительного развала, - отметил глава государства. - Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно. Но в той критической ситуации создание такого интеграционного "купола", укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанной международным сообществом региональной организацией".

Александр Лукашенко подчеркнул, что универсальность, добровольность, равноправие - основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между странами.

О председательстве Беларуси

Менее трех месяцев остается до завершения Беларусью своей ответственной и почетной миссии - председательства в органах Содружества Независимых Государств. В течение года белорусская сторона последовательно реализует положения концепции и мероприятия плана председательства. "Мы адаптируем их выполнение к новым реалиям, а также уделяем особое внимание воплощению в жизнь инициатив стран-участниц. Делаем настолько, насколько это возможно", - сказал Александр Лукашенко.

Важное значение придается развитию общего экономического пространства, расширению и повышению эффективности взаимной торговли. Ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок.

Основные усилия в культурно-гуманитарной сфере, отметил белорусский лидер, были направлены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование организационно-правовых основ молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, труда и социальной защиты.

Страны также продолжили работу по минимизации распространения коронавирусной инфекции и ее последствий.

Кстати, усилия Беларуси на посту председателя СНГ не остались незамеченными. Многие лидеры стран в своих выступлениях на саммите дали им положительную оценку.

"Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений. И сегодня мы это еще раз подтверждаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил особую признательность Узбекистану и Казахстану, которые в этом году выполняют функции сопредседателей в Содружестве, а также поблагодарил все страны СНГ за содействие Беларуси в выполнении функции председательства. "Уверен, что совместными усилиями мы до конца года выполним намеченные мероприятия на благо наших стран и народов", - сказал он.

О кооперации, защите рынков и устранении барьеров

Одним из ключевых достижений СНГ глава государства назвал сохранение тесных человеческих контактов, доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных связей с прицелом на дальнейшую интеграцию. "В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение", - заявил Александр Лукашенко.

"Надо понимать, что нигде ни на каких рынках нас никто не ждет. Рынки давно уже поделены. Поэтому дай бог удержать свои. И здесь нам надо искать свое счастье", - обратил внимание глава государства.

Президент считает, что в современных условиях целесообразно принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. "Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии. А по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он.

"В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - предложил белорусский лидер.

По словам Президента, странам СНГ необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. "Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в этом году Беларусь, и не только она, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. "Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы применяемые к нашим странам меры становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик", - заявил глава государства.

О локомотиве интеграционных процессов

Союзное государство, считает Александр Лукашенко, может предложить Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств лучшие наработки: "В сложившихся условиях опыт союза Беларуси и России - Союзного государства - вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве".

По мнению главы государства, использование наработок Союзного государства в других интеграционных объединениях стало бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.

На правах хозяина саммита

Глава белорусского государства на правах председательствующего вел саммит, а потому ряд его важных заявлений и ремарок прозвучали и по ходу мероприятия.

Так, Александр Лукашенко отреагировал на выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в той части, которая касалась ситуации вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Примечательно, что, несмотря на все еще сохраняющиеся разногласия и очевидные взаимные упреки, стороны все же в целом настроены на движение в сторону окончательного мирного урегулирования и заключение соответствующего соглашения.

Завершая свое выступление и подводя итог состоявшейся вербальной пикировке с азербайджанским лидером, Никол Пашинян отметил, что не считает площадку саммита СНГ удобным местом для разбирательства совместной истории Армении с Азербайджаном, ведь страны сейчас проводят такое разбирательство в рамках исков в международном суде в Гааге. Реагируя на эту ремарку, Александр Лукашенко сказал: "Спасибо, вы абсолютно правы, - СНГ не площадка для разбирательства по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций. Но то, что вы с Ильхамом Гейдаровичем (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Прим. БЕЛТА) проинформировали глав государств о ситуации в вашем регионе (там живут наши друзья - и азербайджанцы, и армяне), за это вам большая благодарность. Выстраивая политику в своих странах, мы, конечно, будем иметь в виду эту информацию".

Представлявшая на саммите Молдову премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица высказала мнение, что у Содружества есть большой потенциал для развития торгово-экономических отношений. В завершение ее речи Александр Лукашенко выразил удовлетворение, что в этой стране, что бы ни говорили о политике ее нового руководства, ценят сотрудничество в формате СНГ и видят большие перспективы для наращивания разнопланового взаимодействия. "Вы обозначили направления, которые Беларусь абсолютно поддерживает", - заявил глава государства. Он также поблагодарил молдавского премьера за "блестящее выступление на русском языке", который является международно признанным, а в Беларуси еще и одним из государственных.

После выступления всех лидеров стран Президент Беларуси поблагодарил коллег за продуктивный обмен мнениями. "В ходе ваших выступлений прозвучали весьма значимые конструктивные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование нашего взаимодействия в рамках СНГ", - сказал он.

Глава государства предложил Исполкому Содружества проанализировать высказанные инициативы и при необходимости разработать конкретные мероприятия. Например, отметил он, глава Кыргызстана предложил организовать гуманитарную помощь Афганистану под эгидой СНГ. "Хорошее предложение. Я думаю, что можно было бы не просто подумать о нем, а уже думать над реализацией подобного предложения", - заявил белорусский лидер.-0-