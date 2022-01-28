Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию - главное

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

На мероприятие приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция

Основные тезисы Послания Президента Беларуси - в текстовой онлайн-трансляции БЕЛТА

11:24

Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии

11:23

Глава государства отметил, что на Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, а вблизи границ Союзного государства сосредотачиваются войска НАТО, активизированы полеты американских стратегических бомбардировщиков - до 30 вылетов в сутки.

"В сопредельных странах ведут речь о размещении носителей ядерного оружия. Наши западные соседи, Польша, Литва, активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия выживания. Альтернатива - навсегда остаться унылой окраиной Европы. Вот они и выбирают", - заявил Президент.

11:21

Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его

Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство

11:20

Братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций - Лукашено

11:19

Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима

11:17

"В масштабах планеты подорвано доверие друг к другу. Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные буквально в последние годы. И Беларусь, находясь на стыке цивилизаций, - в эпицентре данных процессов", - заявил Александр Лукашенко

С Литвой надо разговаривать жестко и прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств - Лукашенко

11:16

Президент заявил, что ез поддержки Соединенных Штатов Америки Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы

11:15

Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния

Лукашенко рассказал, в каких случаях возможна война. "Мы категорически не приемлем войну. Война - это очень плохо, это страшно", - подчеркнул глава государства. Читать подробно

11:13

Лукашенко назвал Послание белорусскому народу и Национальному собранию как три вопроса к белорусскому народу. Читать подробно

11:12

"Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики и культуры", - сказал Александр Лукашенко. Президент констатировал, что повсеместно критически повышается уровень агрессии, вызывающая риторика стала нормой, а миротворческие инициативы кладутся под сукно.

"Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить. Но найти компромисс пока не удается. Общественное мнение готовят к неизбежности войны. Людей заставляют жить с такой мыслью. По сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация и новая мировая война", - убежден глава государства.

11:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое

11:08

Лукашенко: нужно не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее

11:05

Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов

Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил об изменении формата будущих обращений главы государства

11:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию