Картина дня: доклад по ситуации в армии, новая дата Олимпиады и "Клевые каникулы"

ВЧЕРА

Картина дня. 30 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Глава государства в частности обозначил тему того, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО. Президент также отметил, что армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким писателя, Героя Социалистического Труда Юрия Бондарева.

Заявлений о прекращении учений НАТО "Защитник Европы 2020" пока нет, сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Хренин

Европейский союз в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей и перераспределил 840 млн евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

В Беларуси на сегодня проведено более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото Минздрава

Пациентов с COVID-19 госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза - Минздрав.

Действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис.

Белорусский бизнес против изоляции из-за коронавируса. Такое мнение высказал бизнесмен, депутат Минского городского Совета депутатов Павел Бочарников.

Белорусское общество Красного Креста запускает телефонную линию 201 для психосоциальной поддержки одиноких пожилых людей.

Количество вызовов скорой помощи в Минске находится на сезонном уровне. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Фото из архива

Предприятия "Беллегпрома" расширили ассортимент выпускаемых масок.

КОММЕНТАРИЙ: Московский карантин - испытано на себе

В Беларуси более 22 тыс. семей улучшили жилищные условия в 2019 году.

Минчане могут обменять чеки "Имущество" на акции 18 столичных ОАО. Акции предприятий можно приобрести и в других регионах страны.

"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на Br40 млн.

"Белоруснефть" завершит модернизацию склада хранения нефтепродуктов в Мозыре во втором полугодии.

МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" разработают план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Такая договоренность достигнута по итогам видеоконференции с участием белорусских производителей, сообщили в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Фото из архива

В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать шесть дней - с 30 марта по 4 апреля.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация сегодня дали старт совместному онлайн-проекту "Клевые каникулы", сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

К 75-летию Великой Победы. Партизанская война. Видео и архивные фото БЕЛТА

Партизаны отряда имени Чапаева ведут бой за убранную рожь, 1943 год

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустил онлайн-лекции для учащихся, сообщил директор учреждения Владимир Воропаев.

Открытие Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года, а Паралимпиада стартует 24 августа 2021-го.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 марта

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Деятельность геологических и добывающих организаций Республики Беларусь. Роль геологов в поиске месторождений полезных ископаемых и создании минерально-сырьевой базы страны", приуроченная ко Дню геолога. Начало в 12.30.

Купаловский театр в рамках проекта "Тыдзень Купалаўскага online" организует показ записи спектакля "Вельтмайстар-акардэон".

Республиканский театр белорусской драматургии покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Сталіца Эраўнд".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 апреля

День смеха.

Международный день птиц.

80 лет назад родился Басалыга Владимир Самойлович (г.Слуцк Минской обл.), белорусский художник. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в области книжной и станковой графики, декоративно-прикладного искусства, экслибриса. Среди работ: иллюстрации к книге "Моя Илиада" В.Короткевича, альбому "Гравюры Франциска Скорины", серии графических произведений "Мирский замок", "Несвижский замок", "Слуцкая гимназия" и др.

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