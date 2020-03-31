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Общество
31 марта 2020, 07:00

Картина дня: доклад по ситуации в армии, новая дата Олимпиады и "Клевые каникулы"

ВЧЕРА

Картина дня. 30 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Глава государства в частности обозначил тему того, какие действия предпринимаются в настоящее время со стороны блока НАТО. Президент также отметил, что армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются никакие мероприятия.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким писателя, Героя Социалистического Труда Юрия Бондарева.

Заявлений о прекращении учений НАТО "Защитник Европы 2020" пока нет, сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Хренин
Виктор Хренин

Европейский союз в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей и перераспределил 840 млн евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

В Беларуси на сегодня проведено более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото Минздрава
Фото Минздрава

Пациентов с COVID-19 госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза - Минздрав.

Действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис.

Белорусский бизнес против изоляции из-за коронавируса. Такое мнение высказал бизнесмен, депутат Минского городского Совета депутатов Павел Бочарников.

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Количество вызовов скорой помощи в Минске находится на сезонном уровне. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Фото из архива
Фото из архива

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В Беларуси более 22 тыс. семей улучшили жилищные условия в 2019 году.

Минчане могут обменять чеки "Имущество" на акции 18 столичных ОАО. Акции предприятий можно приобрести и в других регионах страны.

"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на Br40 млн.

"Белоруснефть" завершит модернизацию склада хранения нефтепродуктов в Мозыре во втором полугодии.

МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" разработают план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Такая договоренность достигнута по итогам видеоконференции с участием белорусских производителей, сообщили в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать шесть дней - с 30 марта по 4 апреля.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация сегодня дали старт совместному онлайн-проекту "Клевые каникулы", сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.

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Партизаны отряда имени Чапаева ведут бой за убранную рожь, 1943 год
Партизаны отряда имени Чапаева ведут бой за убранную рожь, 1943 год

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запустил онлайн-лекции для учащихся, сообщил директор учреждения Владимир Воропаев.

Открытие Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года, а Паралимпиада стартует 24 августа 2021-го.

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Деятельность геологических и добывающих организаций Республики Беларусь. Роль геологов в поиске месторождений полезных ископаемых и создании минерально-сырьевой базы страны", приуроченная ко Дню геолога. Начало в 12.30.

Купаловский театр в рамках проекта "Тыдзень Купалаўскага online" организует показ записи спектакля "Вельтмайстар-акардэон".

Республиканский театр белорусской драматургии покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Сталіца Эраўнд".

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Знаменательные даты 1 апреля

День смеха.

Международный день птиц.

80 лет назад родился Басалыга Владимир Самойлович (г.Слуцк Минской обл.), белорусский художник. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в области книжной и станковой графики, декоративно-прикладного искусства, экслибриса. Среди работ: иллюстрации к книге "Моя Илиада" В.Короткевича, альбому "Гравюры Франциска Скорины", серии графических произведений "Мирский замок", "Несвижский замок", "Слуцкая гимназия" и др.

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