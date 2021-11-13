Картина дня: доклад Президенту о работе СК, Совет глав правительств СНГ и инвестповестка-2025

ВЧЕРА
Картина дня. 12 ноября
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору. Александр Лукашенко поинтересовался, какая сейчас атмосфера в коллективах следственных органов. Дмитрий Гора отметил, что Следственный комитет готов выполнять любые задачи в рамках закона и государственных интересов.
Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В зоне особого внимания СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития интеграции.
Заключение соглашения о свободной торговле услугами даст больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия стран СНГ. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Произведенная в Беларуси по полному циклу вакцина "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП "Белмедпрепараты".
В Минске прошло рабочее совещание под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой по вопросам ремонтно-реставрационных работ в Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи.
КОММЕНТАРИЙ: Об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги
Белорусские компании на выставке в Казахстане заключили контракты на $3,8 млн.
Военная активность, которая развязана нашими соседями у границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.
В ОДКБ подвели итоги миротворческого учения.
Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса. Об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе.
В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи.
Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу.
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы.
Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств.
Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13-14 ноября
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В актовом зале Дома прессы 13 ноября состоится торжественное награждение участников самого крупного детского футбольного турнира в Минске "Юный Спартанец".
В Бресте по 13 ноября пройдет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.
Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.
Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом.
85 лет назад родился Гадес Антонио, испанский танцовщик и хореограф, знаменитый исполнитель танцев стиля фламенко. Умер в 2004 году.
15 ноября
100 лет назад родился Прищепенок Валерий Георгиевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1971). В 1955 году окончил Белорусскую консерваторию. Был солистом ансамбля песни и танца БВО, хора Белорусского телевидения и радио, Гостелерадио Беларуси. Исполнял песни и романсы белорусских композиторов, белорусские народные песни. Исполнил партии Павла, Андрея в радиомонтажах опер "Павел Корчагин" П.Подковырова, "Андрей Костеня" Н.Аладова. Умер в 2000 году.
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