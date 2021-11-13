Картина дня: доклад Президенту о работе СК, Совет глав правительств СНГ и инвестповестка-2025

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12.11.21 23:43 ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде проходит в Бресте Спорт
12.11.21 23:25 Марков: все преступления польской стороны в отношении беженцев должны быть зафиксированы Общество
12.11.21 23:04 Хоккеисты сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Словении Спорт
12.11.21 22:46 Марков: Польша стала преступником в рамках ЕС Общество
12.11.21 22:44 Жук: на белорусско-польской границе необходимо открыть гуманитарный коридор для беженцев Общество
12.11.21 22:43 Шпилевская: миграционный кризис показал, что сейчас происходит полная дегуманизация Европы Общество
12.11.21 22:15 В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью Общество
12.11.21 22:11 Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе Общество
12.11.21 22:07 Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти Общество
12.11.21 21:56 Футболисты Шотландии победили молдован в отборочном турнире ЧМ Спорт
12.11.21 21:39 В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" В мире
12.11.21 21:22 Соглашение по охране и защите авторских прав в интернете принято в СНГ Общество
12.11.21 21:20 ФОТОФАКТ: Холодная земля и костры. Беженцы на белорусско-польской границе готовятся к пятой ночи Общество
12.11.21 21:11 Госсаннадзор Гомельской области запретил продажу некачественных импортных тортов и бытовой химии Регионы
12.11.21 21:08 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
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12.11.21 20:55 Макей: Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы Политика
12.11.21 20:52 Макей: Беларусь открыта для диалога и готова всем показывать ситуацию на границе Политика
12.11.21 20:51 Макей: Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем Политика
12.11.21 20:50 "Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам Политика
12.11.21 20:49 Подкуп и шантаж. Глава МИД Беларуси назвал составляющие современной европейской политики Политика
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12.11.21 20:47 "Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси пойти на крайние меры в ответ на санкции Политика
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Общество
13 ноября 2021, 07:00

Картина дня: доклад Президенту о работе СК, Совет глав правительств СНГ и инвестповестка-2025

ВЧЕРА

Картина дня. 12 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору. Александр Лукашенко поинтересовался, какая сейчас атмосфера в коллективах следственных органов. Дмитрий Гора отметил, что Следственный комитет готов выполнять любые задачи в рамках закона и государственных интересов.

Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В зоне особого внимания СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития интеграции.

Заключение соглашения о свободной торговле услугами даст больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия стран СНГ. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Произведенная в Беларуси по полному циклу вакцина "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП "Белмедпрепараты".

В Минске прошло рабочее совещание под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой по вопросам ремонтно-реставрационных работ в Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи.

КОММЕНТАРИЙ: Об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги

Белорусские компании на выставке в Казахстане заключили контракты на $3,8 млн.

Военная активность, которая развязана нашими соседями у границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.

В ОДКБ подвели итоги миротворческого учения.

Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса. Об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе.

В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи.

Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу.

Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы.

Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств.

Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 ноября

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В актовом зале Дома прессы 13 ноября состоится торжественное награждение участников самого крупного детского футбольного турнира в Минске "Юный Спартанец".

В Бресте по 13 ноября пройдет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.

Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.

Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 ноября

Всемирный день борьбы с диабетом.

85 лет назад родился Гадес Антонио, испанский танцовщик и хореограф, знаменитый исполнитель танцев стиля фламенко. Умер в 2004 году.

15 ноября

100 лет назад родился Прищепенок Валерий Георгиевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1971). В 1955 году окончил Белорусскую консерваторию. Был солистом ансамбля песни и танца БВО, хора Белорусского телевидения и радио, Гостелерадио Беларуси. Исполнял песни и романсы белорусских композиторов, белорусские народные песни. Исполнил партии Павла, Андрея в радиомонтажах опер "Павел Корчагин" П.Подковырова, "Андрей Костеня" Н.Аладова. Умер в 2000 году.

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