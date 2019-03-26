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Картина дня: Лукашенко о развитии АПК, прогноз по урожаю и Неделя финансовой грамотности

Общество 26.03.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 25 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Посещая сельхозпредприятие "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка, глава государства отметил, что в каждом хозяйстве нужна изюминка. Надо не только генерировать новые идеи, но и развивать новые направления. Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки
Александр Лукашенко во время рабочей поездки

Аграрии Беларуси рассчитывают получить не менее 8,5 млн т зерна в этом году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские парламентарии предлагают организовать масштабный визит в Минск деловых кругов Нидерландов. Об этом шла речь на встрече председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерия Воронецкого с парламентской делегацией Нидерландов. Парламентарии обсудили перспективы "Хельсинки-2", а также развитие двустороннего политического диалога.

Фото Палаты представителей
Фото Палаты представителей

Число обращений о нарушениях антимонопольного законодательства в 2018 году возросло по сравнению с 2017-м почти в 1,8 раза, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец. Также он рассказал, что МАРТ выдал 42 предупреждения с начала действия новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.

Во время онлайн-конференции
Во время онлайн-конференции

Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси с символического удара в биржевой колокол и экскурсии старшеклассников на Белорусскую валютно-фондовую биржу.

Автоматизированная система "Расчет ЖКУ" будет усовершенствована, сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

В "Великом камне" появится еще один бизнес-центр.

Фото с сайта парка
Фото с сайта парка

Новая редакция Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы утверждена в Беларуси.

В Беларуси предлагается расширить перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами, сообщил на брифинге в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. Также он заявил, что проблему плохих дорог в Беларуси может решить увеличение дорожного фонда

Андрей Рыбак
Андрей Рыбак

Минтранс предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), а также выдачи международных сертификатов их техосмотра с трех дней до одного.

Фото из архива
Фото из архива

Реконструкцию пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе планируется полностью завершить к началу проведения в Беларуси II Европейских игр.

Фото из архива ГТК
Фото из архива ГТК

Сервис "Яндекс. Район" заработал в областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве.

Пешеходные маршруты для людей с нарушениями зрения оборудуют в Минске и Витебске.

Фото из архива
Фото из архива

В числе зрителей Большого театра Беларуси 30% - иностранцы.

Интерактивный макет Кревского замка презентовали в Национальном историческом музее.

Весенние каникулы начались у белорусских школьников.

Фото из архива
Фото из архива

В Дятлово в 2020 году установят памятник Константину Острожскому.

Белорусские конькобежцы завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях в Коломне.

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Анонсы на 26 марта

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Онлайн-конференция "Упрощенная система налогообложения: новации 2019 года" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Театральное искусство Беларуси сегодня: международные фестивали, новые постановки, билетные программы, современный зритель", посвященная Всемирному Дню театра.

Совместно с музеем истории Великой Отечественной войны пройдут круглый стол "Беларусь помнит. Женское лицо Победы", фотовыставка о женщинах-фронтовиках, партизанах, труженицах тыла, чьи имена вписаны в историю Великой Победы.

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Знаменательные даты 27 марта

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70 лет назад родился Фей Василий Михайлович (д.Хомичи Калинковичского р-на Гомельской обл.), белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. Большое внимание отдавал пластическим возможностям, деликатному использованию их фактур и цвета. Автор декоративных композиций: "Зимний вечер", "Факелы", "Пробуждение" и др. Умер в 2001 году.

60 лет назад родилась Левтова Марина Викторовна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Снималась в фильмах "Ключ без права передачи", "ТАСС уполномочен заявить", "Визит к Минотавру", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" и др. Умер в 2000 году.

50 лет назад родилась Михайлов Стас (Станислав Владимирович), российский эстрадный певец, автор песен, заслуженный артист Российской Федерации (2010).

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Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка 
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