Картина дня: МАРТ о расчете платы за ЖКУ, новые залежи нефти и стоит ли белорусам ждать зимы

ВЧЕРА

Картина дня. 10 января

К решению возникающих у людей вопросов надо всегда подходить ответственно. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая провела в Минске прием граждан. Вопросы, c которыми обращаются люди во время личных приемов и прямых телефонных линий, должны учитываться при подготовке законопроектов.

Наталья Кочанова во время приема граждан

В обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко, направленном главам государств Евразийского экономического союза в связи с началом председательства Беларуси в ЕАЭС, содержится ряд важных для дальнейшего развития союза инициатив. Такое мнение высказал генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов.

Фото из архива

Внесены изменения в государственную программу "Энергосбережение" на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2019 года №972, сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

МАРТ разъяснил порядок расчета прироста платы за ЖКУ в 2020 году.

ИНТЕРВЬЮ: "Великий камень" становится стратегической платформой для белорусско-китайского сотрудничества.

Ху Чжэн. Фото Алины Гришкевич

Белорусская АЭС с 1 января 2020 года входит в состав ГПО "Белэнерго", сообщили в пресс-службе "Белэнерго".

Производственное объединение "Белоруснефть" открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси.

Беларусь и ОАЭ расширят контакты в спортивной сфере. В Минске состоялась рабочая встреча с представителями Совета Абу-Даби по спорту, сообщили в Белорусской федерации баскетбола.

Фото из архива

Французская газета Le Figaro включила Беларусь в двадцатку туристических направлений, которые путешественникам стоит открыть в 2020 году.

Рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата разрабатываются в Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич. Она отметила, что в Беларуси 2019 год был аномально теплым. Этой зимой белорусам не стоит ждать больших снежных сугробов.

Врачи рентгенооперационной Республиканского клинического медицинского центра впервые в Беларуси выполнили малоинвазивное протезирование аортального клапана пациентке 78 лет.

Еженедельную газету "7 дней" поздравили на торжественном мероприятии по случаю 30-летнего юбилея в пресс-центре БЕЛТА руководители ведущих белорусских изданий, представители различных министерств и ведомств.

Главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская и заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич

Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании отмечает в январе 25-летие.

Станцию минского метро "Площадь Ленина" реконструируют, из-за ограждений уменьшится площадь платформы. В Минском метрополитене сообщили, что станция "Площадь Ленина" закрываться не будет и продолжит обслуживание пассажиров.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11-12 января

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Премьера инклюзивной музыкальной сказки "Чудо на Рождество" в исполнении детей с особенностями физического развития вместе с волонтерами Белорусского государственного университета культуры и искусств состоится 11 января во Дворце культуры Минского тракторного завода.

Музыканты и вокалисты из 10 стран примут участие в XXXII Международном фестивале классической музыки "Январские музыкальные вечера", который пройдет по 12 января в Бресте.

Фолк-арт-уикенд в народном стиле проведут 12 января в деревне Богатырская в Полоцком районе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

12 января

110 лет назад родился Дуров Юрий Владимирович, российский артист цирка, народный артист СССР (1971). Умер в 1971 году.

100 лет назад родился Лунгин Семен Львович, российский сценарист, драматург. Автор сценариев фильмов "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!", "Луна-парк", "Олигарх" и др. Умер в 1996 году.

85 лет назад родилась Красовская Раиса Ермолаевна, артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1964). В 1953-м окончила Белорусское хореографическое училище. Была солисткой Государственного театра оперы и балета Беларуси, балетмейстером-режиссером, руководителем эстрадно-хореографического ансамбля "Чараўніцы". Исполнила ряд характерных танцев в балетах и операх. Среди партий в спектаклях: Марта, Цыганка ("Свет и тени", "После бала" Г.Вагнера), Мерседес ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др.

13 января

150 лет назад родился Адамович Богуслав, белорусский художник. Работал в жанре портрета, в том числе миниатюрного. Среди работ: портреты-миниатюры С.

Тарновской (Национальный музей Кракова), Игната Дыгаса (Театральный музей Варшавы) и др. Умер в 1944 году.

100 лет назад родился Афанасьев Борис Игнатьевич, белорусский скрипач, дирижер, народный артист России (1971). В 1947-м окончил Белорусскую консерваторию. С 1944-го в Государственном симфоническом оркестре Беларуси (в 1953-1960 годах художественный руководитель и главный дирижер). Под его руководством поставлены оперы "Орлеанская дева" П.Чайковского, "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Турандот" Дж.Пуччини и др. Умер в 1992 году.

70 лет назад родилась Сенчина Людмила Петровна, российская эстрадная певица, народная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Украины. Знаменитая исполнительница песен "Золушка", романса "Целую ночь соловей нам насвистывал", лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады, конкурса "Сопот-75", обладатель первой премии на конкурсе "Золотая Лира" в Братиславе. Умерла в 2018 году.

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