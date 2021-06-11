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Общество
11 июня 2021, 07:00

Картина дня: обращение парламентариев, самый востребованный предмет на ЦТ и выпускные вечера

ВЧЕРА

Картина дня. 10 июня

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. Авторы обращения считают, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь - против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене.

Ратующие за введение санкций, а эти люди в основном живут за пределами нашей страны, выступают против народа, против основ нашего государства, в центре внимания которого - человек. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, комментируя обращение депутатов и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

Необходимость перемен в образовании действительно назрела, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Наши учебные заведения должны быть более привлекательными для иностранцев.

Фото из архива
Фото из архива

Кодекс об образовании даст импульс опережающей подготовке кадров для инновационной экономики, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк. Она приняла участие в парламентских слушаниях "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования". Более 90% вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии, заявил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС.

Введение в строй Белорусской атомной электростанции будет идти планово и в срок, невзирая на "крики и вопли" со стороны отдельных стран. Уверенность в этом высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Он также заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Беларуси, в том числе в случае введения дополнительных санкций со стороны Европейского союза и других стран. Согласование дорожных карт сотрудничества Беларуси и России в Союзном государстве находится на завершающей стадии. Россия пока не планирует открывать наземную границу с Беларусью, сообщил Евгений Лукьянов. Посол прокомментировал слова из интервью Романа Протасевича о финансировании экстремистского Telegram-канала некими российскими предпринимателями. Глава российской дипмиссии уверен, что ситуация, описанная в интервью, требует дополнительного разъяснения, разбирательства.

Роман Протасевич. Скриншот из видео <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow">ОНТ</a>
Роман Протасевич. Скриншот из видео ОНТ

Для активизации внутреннего туризма необходимо активнее информировать людей о возможностях отдыха в стране и совершенствовать инфраструктуру. Об этом сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на республиканском семинаре по развитию туризма в Гродненской области.

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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" пройдет в Кобрине 10-12 июня.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна - 2021" пройдет по 13 июня.

Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" пройдет по 13 июня в Поставах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июня

Всемирный день борьбы с детским трудом.

80 лет назад родился Кориа Чик (наст. Армандо Энтони Кориа), американский джазовый пианист, композитор. Один из ведущих музыкальных стилистов современности. Автор нескольких классических джазовых вещей ("Испания", "Фиеста", "Окна"), соединяющих джазовые приемы с элементами классической музыки. Умер в 2021 году.

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