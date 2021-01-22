Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, планы по строительству и итоги акций к 75-летию Победы

ВЧЕРА
Картина дня. 21 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества. Президент выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов.
Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование?
Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.
Глава МИД Беларуси и посол России обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве.
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья.
"Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн.
Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии.
Беларусь и китайская CITIC Сonstruction и в дальнейшем будут реализовывать масштабные проекты.
Правительство утвердило госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2025 года.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378.
Комплекс дыхательных упражнений для пациентов с COVID-пневмонией разработали в БГМУ.
Более 3,5 тыс. памятников военной истории занесли школьники на интерактивные карты своих регионов, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик. Школа призвана помочь учащимся правильно понять важные события войны.
В Беларуси за год издается свыше 1 тыс. книг для детей, заявил начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич.
ФОТОФАКТ: В Минске проходит республиканская универсиада по легкой атлетике
В Минском зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 января
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Минске в концертном зале Prime Hall состоится торжественная церемония награждения победителей республиканской молодежной премии 2020 года.
Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 января
70 лет назад родился Зинкевич Владимир Леонидович (д. Стреличево Хойникского р-на Гомельской обл.), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (2004). В 1977 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди работ: сграффито "Спортивный праздник" в спортивном лагере "Стайки" Минского района, энкаустика "Музыка" в музыкальной школе № 9 и "Беларусь - моя песня" в ДК стройтреста № 5, серия живописных произведений для зала торжественных заседаний Гомельского дворцово-паркового ансамбля и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2008).
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-