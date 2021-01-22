Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, планы по строительству и итоги акций к 75-летию Победы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:01 Португалия приостанавливает авиасообщение с Британией В мире
07:55 День открытых дверей в БГТУ пройдет онлайн 23 января Общество
07:50 В Гомельской области по вине нетрезвых водителей в 2020 году погибли 16 человек Происшествия
07:45 Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля В мире
07:37 КГК выявил нарушения в работе домов-интернатов в Витебской области Регионы
07:30 На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана - погибли три человека В мире
07:25 Два дикобраза появились в Могилевском зоосаде Регионы
07:20 Брестская область сформировала портфель инвестпроектов более чем на Br4 млрд Регионы
07:15 Конюшня горела в Шарковщинском районе Происшествия
07:13 Городской спортивный праздник пройдет в Бобруйске 23 января Регионы
07:03 В Витебске при пожаре в жилом доме погиб мужчина Происшествия
07:01 Испанские гандболисты победили немцев на ЧМ в Египте Спорт
07:00 Лукашенко: от белорусских дипломатов как никогда требуется самоотдача, ответственность и дисциплина Президент
07:00 Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, планы по строительству и итоги акций к 75-летию Победы Общество
00:45 Time разместил обложку с зарисовкой первого рабочего дня Байдена В мире
00:05 Саммит ЕС одобрил признание между странами союза антигенных и ПЦР-тестов на коронавирус В мире
21.01.21
21.01.21 23:15 Сделавшие прививку от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды В мире
21.01.21 22:30 Полиция назвала вероятную причину смертельного пожара в Харькове В мире
21.01.21 22:01 В Московском районе Минска из-за аварии на теплосетях изменилась работа школ и детских садов Регионы
21.01.21 21:46 Авария на теплосетях в Московском районе Минска: ремонтные бригады устраняют повреждения Регионы
21.01.21 21:43 Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах Общество
21.01.21 21:34 Венгерские гандболисты победили бразильцев на чемпионате мира Спорт
21.01.21 21:26 МАРТ подготовил памятку для тех, кто решил открыть парикмахерскую, фотостудию или ателье Экономика
21.01.21 21:13 В Латвии продлили до 7 февраля введенные из-за COVID-19 ограничения В мире
21.01.21 21:02 Инфраструктура объектов бытового обслуживания наиболее развита в Минске и Брестской области Регионы
21.01.21 20:55 Проект программы модернизации производств энергетической сферы вынесли на общественное обсуждение Экономика
21.01.21 20:46 Профсоюзный месячник по безопасности в условиях COVID-19 проходит в медучреждениях Общество
21.01.21 20:42 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа Экономика
21.01.21 20:40 Ускользающее великолепие природы: выставка современного белорусского пейзажа открылась в НЦСИ Афиша
21.01.21 20:33 Пьяный и без прав сбил велосипедиста - водитель приговорен к 4 годам колонии Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
22 января 2021, 07:00

Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, планы по строительству и итоги акций к 75-летию Победы

ВЧЕРА

Картина дня. 21 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества. Президент выступил за введение самых жестких мер за неуплату налогов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование?

Александр Червяков
Александр Червяков

Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

Глава МИД Беларуси и посол России обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве.

В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья.

Фото из архива
Фото из архива

"Белвест" в 2020 году сработал с положительным внешним экономическим сальдо в $9,5 млн.

На производстве
На производстве

Минский подшипниковый завод вышел на рынок Германии.

Беларусь и китайская CITIC Сonstruction и в дальнейшем будут реализовывать масштабные проекты.

Правительство утвердило госпрограмму "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2025 года.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378.

Комплекс дыхательных упражнений для пациентов с COVID-пневмонией разработали в БГМУ.

Более 3,5 тыс. памятников военной истории занесли школьники на интерактивные карты своих регионов, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик. Школа призвана помочь учащимся правильно понять важные события войны.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

В Беларуси за год издается свыше 1 тыс. книг для детей, заявил начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич.

ФОТОФАКТ: В Минске проходит республиканская универсиада по легкой атлетике

Во время соревнований
Во время соревнований

В Минском зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда.

Фото Минского зоопарка
Фото Минского зоопарка

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Минске в концертном зале Prime Hall состоится торжественная церемония награждения победителей республиканской молодежной премии 2020 года.

Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 января

70 лет назад родился Зинкевич Владимир Леонидович (д. Стреличево Хойникского р-на Гомельской обл.), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (2004). В 1977 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди работ: сграффито "Спортивный праздник" в спортивном лагере "Стайки" Минского района, энкаустика "Музыка" в музыкальной школе № 9 и "Беларусь - моя песня" в ДК стройтреста № 5, серия живописных произведений для зала торжественных заседаний Гомельского дворцово-паркового ансамбля и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2008).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
На занятиях в БГТУ. Фото из архива День открытых дверей в БГТУ пройдет онлайн 23 января
Фото из архива Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах
Фото из архива Профсоюзный месячник по безопасности в условиях COVID-19 проходит в медучреждениях
Александра Гончарова во время круглого стола Гончарова: в год 75-летия Великой Победы БРСМ сумел реализовать знаковые проекты
Фото из архива В Минздраве рассказали, какие больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы
Фото из архива В 2020 году в отношении членов собственной семьи совершено свыше 2,2 тыс. преступлений - МВД
Главное
Во время совещания От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Лукашенко поручил доработать инвестпрограмму. На какие сферы направят основное финансирование?
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Новоселы дома "Чарльстон" уже получили ключи! Спешите за квартирой в Минске на Рождественской акции!
Топ-новости
Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, планы по строительству и итоги акций к 75-летию Победы
Лукашенко выступил за введение в Беларуси самых жестких мер за неуплату налогов
Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами
Лукашенко: от белорусских дипломатов как никогда требуется самоотдача, ответственность и дисциплина
В Минздраве рассказали, какие больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы
Авария на теплосетях в Московском районе Минска: ремонтные бригады устраняют повреждения
Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества
Школа призвана помочь учащимся правильно понять важные события войны - Емельянчик
Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах
Проект программы модернизации производств энергетической сферы вынесли на общественное обсуждение
РЕПОРТАЖ: Многодетная мама о семье, воспитании ребенка-инвалида и уроках жизни
Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378
"Беларуськалий" заявил о готовности продолжать работу с норвежской Yara
СК разбирается в обстоятельствах замыкания ж/д путей и вывода из строя сигнализации
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.