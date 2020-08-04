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07:00 Картина дня: внеочередная сессия парламента, указ о призыве и проходные баллы в вузы Общество
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Общество
04 августа 2020, 07:00

Картина дня: внеочередная сессия парламента, указ о призыве и проходные баллы в вузы

ВЧЕРА

Картина дня. 3 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Совет Республики открыл третью внеочередную сессию. Сенаторы, в числе прочего, приняли решение о проведении совместного заседания палат белорусского парламента для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Во время работы сессии
Во время работы сессии

Палата представителей ратифицировала на внеочередной сессии пакет международных договоров.

Во время работы сессии
Во время работы сессии

Площадь не то место, где решаются вопросы в цивилизованном государстве. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин.

Воздействовать на эмоции такой значительной части электората, как пенсионеры, пытаются многие кандидаты на пост главы государства, но оценивать надо не слова и обещания, а реальные дела и программы, в которых есть понимание механизмов пенсионной системы и перспективная стратегия. Такое мнение высказала председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

ИНФОГРАФИКА: Наблюдатели на выборах Президента Беларуси

Члены Совета Республики дали согласие на назначение членами правления Национального банка Беларуси Елены Машниной, Дениса Горегляда и Дмитрия Мурина.

Урожайность зерновых в Беларуси выше прошлогодней, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Фото из архива
Фото из архива

Очередной танкер нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) проведут партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Подготовку к мероприятию обсудили в Госатомнадзоре во время видеоконференции с представителями Европейской комиссии и ENSREG.

Государство активно поддерживает научные стремления молодых ученых. Об этом сказала ученый секретарь Института физиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии, председатель Совета молодых ученых Отделения медицинских наук НАН, кандидат биологических наук Маргарита Досина.

Проходной балл на все специальности бюджета в Академии управления превысил 330. В БГУ по некоторым специальностям побит прошлогодний рекорд проходных баллов. В МГЛУ на переводческом факультете проходной балл достиг 382. В БНТУ максимальный набранный балл у подавших заявление абитуриентов составил 388. Самая популярная специальность у абитуриентов БГУИР - "информационные системы и технологии".

Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили в Минске на Острове мужества и скорби. В торжественной церемонии возложения венков, цветов, а также памятном митинге приняли участие представители общественных организаций, военнослужащие, курсанты, а также ветераны афганской войны, матери, вдовы и дети павших воинов.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Солнечный, культурный и очень прогрессивный город: репортаж из Молодечно

Более 1,2 тыс. квартир и детский сад с бассейном построят в новом микрорайоне Спутник-2 в Могилеве. Он разместится в северо-западной части города, сообщил заместитель председателя Могилевского горисполкома Андрей Москалев.

Два отделения открыли после реконструкции в Добрушской райбольнице.

Врач-рентгенолог Ольга Борисенко
Врач-рентгенолог Ольга Борисенко

В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19.

Пункт пропуска "Лаворишкес" возобновляет работу, но въезд в Литву пока разрешен не всем.

Фото из архива
Фото из архива

Легкоатлеты показали достойные результаты на чемпионате Беларуси. Такое мнение высказал первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс.

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Анонсы на 4 августа

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В Беларуси стартует досрочное голосование на президентских выборах.

В Копыле пройдут концерты и выставки-ярмарки, приуроченные к акции "Моя Родина! Моя Беларусь!".

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Знаменательные даты 5 августа

170 лет назад родился Ги де Мопассан, французский писатель-реалист, драматург. Автор романов "Милый друг", "Жизнь", рассказов и новелл. Умер в 1893 году.

90 лет назад родился Армстронг Нил Олден, американский астронавт, участник первого в истории полета на Луну (июль, 1969) на космическом корабле "Аполлон-11"; первый человек, ступивший 21 июля 1969 года на ее поверхность. Умер в 2012 году.

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