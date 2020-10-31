Картина дня: встреча Лукашенко с коллективом МВД, качество ЖКУ и землетрясение в Эгейском море

ВЧЕРА

Картина дня. 30 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Глава государства заявил, что назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину. Президент поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка. Александр Лукашенко высказался насчет общественно-политической обстановки в стране, призвав граждан отстоять независимость и суверенитет страны, обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Президент предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства. Глава государства отмечает особенности ведения современной войны, которая, как правило, начинается не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри. Александр Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента. У Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика, заявил Президент.

Александр Лукашенко

Предлагаемые в рекомендациях Европарламента действия направлены против народа Беларуси. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных в связи с принятием Европарламентом рекомендаций Европейскому совету, Европейской комиссии и Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросам отношений с Беларусью.

Андрей Савиных. Фото из архива

Совмин определил условия выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Беларуси некоторых животных и растений.

МАРТ приостановил работу ряда торговых объектов в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве.

Фото из архива

"Витязь" до конца года создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку.

БГУ получит 31 млн евро от Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.

Фото из архива

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия планирует создать инновационный научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве. Об этом рассказал на встрече со студентами и преподавателями БГСХА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси во время заседания общественного координационного экологического совета при Минприроды.

Андрей Худык. Фото из архива

Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года.

В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с COVID-19.

Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Такая информация размещена в Telegram-канале Минздрава.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 января.

Фото из архива

Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Минсктранс" пустит доптранспорт к местам захоронения с 31 октября по 2 ноября.

В административных районах Минска за время проведения месячника по благоустройству было организовано шесть субботников и 23 акции, в которых приняли участие около 4 тыс. человек, сообщили в УП "Минскзеленстрой".

Фото из архива

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Есть погибшие, десятки человек ранены.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 октября - 1 ноября

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Гастрономический праздник "ГарбузINN" проведут 31 октября в Витебске.

Молодежный студенческий форум "За нами будущее" пройдет 31 октября на базе Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" в Могилеве.

ХII Международные соревнования по каратэ Gomel Open Cup 2020 пройдут в Гомеле 30-31 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 ноября

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.

Всемирный день вегана (вегетарианца).

125 лет назад родился Крылович Владимир Николаевич, актер, заслуженный артист Беларуси (1931). Один из основателей белорусского театра. С 1915 года выступал на любительской сцене. С 1921 года работал в БГТ-1 (теперь Национальный академический театр им.Я.Купалы). Актер широкого творческого диапазона, большого драматического темперамента. Его искусство отличалось мастерством перевоплощения, яркой театральностью в сочетании с точными социальными и психологическими характеристиками, импровизацией, острым сценическим рисунком, тонким ощущением актерского ансамбля. Создал яркие образы в белорусской национальной драматургии: Машека, Кастусь Калиновский (по одноименным пьесам Е.Мировича), Степан Крыницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Крючков ("Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича) и др. Снимался в кинофильмах "Дважды рожденный", "Днепр в огне". Умер в 1937 году.

2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

90 лет назад родился Барщевский Александр Андреевич, белорусский поэт, литературовед, публицист, переводчик, фольклорист, доктор филологических наук (1984), почетный доктор БГУ (1993). В 1955 году окончил Лодзинский университет. Автор поэтических сборников "Беловежские мотивы", "Мой берег", "Лирический пульс", сборников статей. Исследователь и популяризатор древней и современной белорусской литературы.

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