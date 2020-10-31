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09:00 Картина дня: встреча Лукашенко с коллективом МВД, качество ЖКУ и землетрясение в Эгейском море Общество
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Общество
31 октября 2020, 09:00

Картина дня: встреча Лукашенко с коллективом МВД, качество ЖКУ и землетрясение в Эгейском море

ВЧЕРА

Картина дня. 30 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Глава государства заявил, что назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину. Президент поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка. Александр Лукашенко высказался насчет общественно-политической обстановки в стране, призвав граждан отстоять независимость и суверенитет страны, обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Президент предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства. Глава государства отмечает особенности ведения современной войны, которая, как правило, начинается не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри. Александр Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры Президента. У Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика, заявил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Предлагаемые в рекомендациях Европарламента действия направлены против народа Беларуси. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных в связи с принятием Европарламентом рекомендаций Европейскому совету, Европейской комиссии и Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросам отношений с Беларусью.

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

Совмин определил условия выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Беларуси некоторых животных и растений.

МАРТ приостановил работу ряда торговых объектов в Минске, Бресте, Гродно и Могилеве.

Фото из архива
Фото из архива

"Витязь" до конца года создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку.

БГУ получит 31 млн евро от Всемирного банка на создание центра междисциплинарных исследований.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия планирует создать инновационный научно-образовательный центр биотехнологий в растениеводстве. Об этом рассказал на встрече со студентами и преподавателями БГСХА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси во время заседания общественного координационного экологического совета при Минприроды.

Андрей Худык. Фото из архива
Андрей Худык. Фото из архива

Строительство самой высокой в Беларуси ветроустановки планируют завершить до конца года.

В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с COVID-19.

Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Такая информация размещена в Telegram-канале Минздрава.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 января.

Фото из архива
Фото из архива

Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Минсктранс" пустит доптранспорт к местам захоронения с 31 октября по 2 ноября.

В административных районах Минска за время проведения месячника по благоустройству было организовано шесть субботников и 23 акции, в которых приняли участие около 4 тыс. человек, сообщили в УП "Минскзеленстрой".

Фото из архива
Фото из архива

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Есть погибшие, десятки человек ранены.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 октября - 1 ноября

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Гастрономический праздник "ГарбузINN" проведут 31 октября в Витебске.

Молодежный студенческий форум "За нами будущее" пройдет 31 октября на базе Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" в Могилеве.

ХII Международные соревнования по каратэ Gomel Open Cup 2020 пройдут в Гомеле 30-31 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 ноября

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.

Всемирный день вегана (вегетарианца).

125 лет назад родился Крылович Владимир Николаевич, актер, заслуженный артист Беларуси (1931). Один из основателей белорусского театра. С 1915 года выступал на любительской сцене. С 1921 года работал в БГТ-1 (теперь Национальный академический театр им.Я.Купалы). Актер широкого творческого диапазона, большого драматического темперамента. Его искусство отличалось мастерством перевоплощения, яркой театральностью в сочетании с точными социальными и психологическими характеристиками, импровизацией, острым сценическим рисунком, тонким ощущением актерского ансамбля. Создал яркие образы в белорусской национальной драматургии: Машека, Кастусь Калиновский (по одноименным пьесам Е.Мировича), Степан Крыницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Крючков ("Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича) и др. Снимался в кинофильмах "Дважды рожденный", "Днепр в огне". Умер в 1937 году.

2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

90 лет назад родился Барщевский Александр Андреевич, белорусский поэт, литературовед, публицист, переводчик, фольклорист, доктор филологических наук (1984), почетный доктор БГУ (1993). В 1955 году окончил Лодзинский университет. Автор поэтических сборников "Беловежские мотивы", "Мой берег", "Лирический пульс", сборников статей. Исследователь и популяризатор древней и современной белорусской литературы.

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