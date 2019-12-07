Картина дня: встреча премьеров Беларуси и России, новое руководство парламента и поезд к пятилетию ЕАЭС

ВЧЕРА

Картина дня. 6 ноября

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил обсудить нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают создания наднациональных органов, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он также заявил, что Минск надеется на ясность по компенсации за грязную нефть в ближайшее время. Минск рассчитывает на цену газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка.

Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

Владимир Андрейченко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Владимир Андрейченко

Проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года одобрен в Москве на заседании Экономического совета СНГ. Белорусская сторона рассчитывает, что в 2020 году страны СНГ подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли услугами, сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

Договор о поставках казахстанской нефти в Беларусь может быть подписан в начале следующего года, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

Беларусь и Россия согласовали основную часть вопросов по аграрной политике, сообщили в Минсельхозпроде по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Беларусь и Монголия подписали соглашение о строительстве молочного кластера.

Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $9,2 млрд.

Фото из архива

Положение о порядке формирования тарифов (цен) на ЖКУ для населения и юридических лиц утверждено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2019 года №837.

Совмин утвердил положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Беларусь и ЕС разработают план действий по таможенным вопросам на 2020-2023 годы. Такая договоренность достигнута во время заседания проектной группы по реализации соответствующего плана на 2016-2019 годы, сообщили в Государственном таможенном комитете.

В Беларуси с 2006 года ввели около 1,4 тыс. энергоисточников на местных видах топлива, сообщил заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук.

Строки Купалы, БелАЗы и белорусские продукты - в московском метро запустили поезд к пятилетию ЕАЭС.

Фото mosmetro.ru

В Минске к концу этого года введут в эксплуатацию более 2 тыс. гостевых мест для автомобилей и примерно такое же количество парковочных, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

В Минске планируют развивать новую концепцию утилизации новогодних елей. После праздников в два последних воскресенья января деревья могут собирать для дальнейшей переработки на топливо и компост.

Батутист Себастьян Станкевич завоевал золото юниорского ЧМ в Японии.

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 декабря

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В поместье белорусского Деда Мороза 7 декабря состоится праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2019". В программе - встреча Снегурочки и дочерей Деда Мороза, фестивали самодеятельного творчества "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы", парад-алле и флешмоб Дедов Морозов, торжественная церемония зажжения новогодних огней. Начало в 11.00.

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает 8 декабря на премьеру легендарного балета "Сотворение мира" в новой редакции Валентина Елизарьева.

Региональные отборы на конкурсы XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 декабря

115 лет назад родился Кошевой Петр Кириллович (Украина), Маршал Советского Союза (1968), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В годы Великой Отечественной воевал на Волховском, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах: командир стрелковой дивизии, корпуса; участник освобождения Донбасса, Крыма, Беларуси (Витебска, Орши, Борисова, Минска), Восточно-Прусской операции. Умер в 1976 году.

100 лет назад родился Вайнберг Моисей Самуилович, российский композитор. Народный артист РСФСР (1980). Написал музыку к кинофильмам "Летят журавли", "Укротительница тигров", "Афоня", "Тегеран-43" и мультфильмам "Винни-Пух", "Каникулы Бонифация" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1990). Умер в 1996 году.

85 лет назад родилась Фрейндлих Алиса Бруновна (1934), российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Семейное счастье", "Мелодии Верийского квартала", "Служебный роман", "Сталкер", "Жестокий романс" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1976).

9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

265 лет назад родился Богусловский Юзеф Константин (Брестчина), религиозный и общественный деятель, философ, правовед, теолог, коллекционер. С 1788 года доктор теологии, с 1790-го профессор богословия в Виленском университете. Умер в 1819 году.

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