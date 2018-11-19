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Картина выходных: визит Президента Азербайджана, нефтегазовые переговоры и победа футболистов

Общество 19.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. 19 ноября состоятся официальные переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева.

Правительство Беларуси намерено продолжить активное всестороннее сотрудничество с Азербайджаном, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый на заседании белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции планируется запустить в I квартале 2019 года. Беларусь и Азербайджан активизируют сотрудничество в вопросах развития коридора "Север-Юг".

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

Минск и Москва пока незначительно продвинулись в переговорах по стоимости российских энергоносителей для Беларуси, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас ознакомился с новым технологическим оборудованием ОАО "Сукно".

Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется ограничить на уровне 4%.

Производство сельхозпродукции в Беларуси за семь лет увеличилось на 18,4%.

Небольшое производство электромобилей планируется организовать на базе Национальной академии наук, сообщил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

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Открытие Евронедели на детском "Евровидении". Начало в 16.00. Место проведения: НВЦ "Белэкспо".

Последние мебельные новинки белорусского производства будут представлены на международной выставке в Москве "Мебель-2018", которая пройдет 19-23 ноября.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Система управления отходами: работа со стойкими органическими загрязнителями и опасными отходами. Вопросы наведения порядка на земле" (Корбут Александр Николаевич - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О выступлении белорусских спортсменов на чемпионате Европы по спортивным танцам на колясках (9-11 ноября 2018 года)" (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, ОО "Белорусская федерация танцев и художественной гимнастики на инвалидных колясках", Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам). Начало в 14.00.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Динамо-Минск".

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Знаменательные даты 20 ноября

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Всемирный день ребенка. Отмечается ежегодно по призыву ООН в ознаменование принятия 20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка (принята 44-й сессией ГА ООН 20 ноября 1989 года).

День индустриализации Африки. В рамках второго Десятилетия промышленного развития Африки (1991-2000 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 20 ноября Днем индустриализации Африки (резолюция 44/237 от 22 декабря 1989 года). Целью его проведения является заручиться поддержкой международного сообщества в деле индустриализации Африки.

70 лет назад родилась Янищиц Евгения Иосифовна, белорусская поэтесса. Автор лирических сборников "Снежное сретение", "День вечерний", "Ясельда" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986), премии Ленинского комсомола Беларуси (1978). Жизнь поэтессы трагически оборвалась в 1988 г.

65 лет назад родился Шахович Михась (Михаил Алексеевич), белорусский поэт. Автор поэтических сборников, лирической поэмы "Святая ночь", сборника юмористическо-сатирических рассказов "Вода в решете" и др. Умер в 2000 г.

105 лет назад родился Зак Яков Израилевич, российский пианист и педагог, народный артист СССР. Умер в 1976 г.

90 лет назад родился Баталов Алексей Владимирович, российский киноактер и режиссер, профессор ВГИКа, народный артист СССР (1976), президент Российской академии кинематографических искусств "Ника", Герой Социалистического Труда (1989). Снялся в фильмах "Летят журавли", "Дорогой мой человек", "Живой труп", "Москва слезам не верит" и др. Лауреат Государственной премии России (1966), Государственной премии СССР (1981). Умер в 2017 г.

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