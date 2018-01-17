Картина дня: "Раубичи" примут ЧЕ-2019 по биатлону, разрешение на операции с криптовалютой и спасение кота

ВЧЕРА

Картина дня. 16 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств: Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии. Беларусь является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности, заявил Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Послы иностранных государств

В Грузии тщательно готовятся к предстоящему в этом году визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко и рассчитывают, что визит придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Это отметил после церемонии вручения верительных грамот главе белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Валерий Кварацхелия

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается вопрос о мерах по реализации задач социально-экономического развития Беларуси и ожидаемых результатах работы экономики в январе и I квартале 2018 года. Министерство экономики Беларуси видит резервы для темпа роста валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года не ниже 102,1%, заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Владимир Зиновский

Требование по увязке роста зарплаты с производительностью труда остается неизменным, заявил премьер-министр Андрей Кобяков. Премьер-министр поручил госорганам активнее разъяснять людям новые правила ведения бизнеса.

Андрей Кобяков

Перенос даты выборов на более ранний срок не является нарушением конституционных норм, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Расходы на подготовку и проведение местных выборов-2018 сокращены на 10%. Такая информация озвучена на заседании Центризбиркома Беларуси.

Лидия Ермошина

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!" рассказала о роли женщин в политике, участии молодежи в выборах и предложениях по изменению избирательного законодательства.

Операции с токенами (криптовалютой) можно будет совершать в Беларуси с 28 марта 2018 года, такая информация размещена на сайте Парка высоких технологий. ОАО "Белинвестбанк" первым в Беларуси начинает прием карт JCB - одной из крупнейших международных платежных систем.

Договорная сумма инвестиций компаний в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" достигла $1 млрд. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

В Беларуси ввели в эксплуатацию первую воздушную ЛЭП 110 кВ на повышенных опорах.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси вручил работникам белорусских образовательных учреждений рождественские педагогические премии Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла.

Белтелерадиокомпания проверяет песни финалистов нацотбора "Евровидения-2018", сообщила руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. Продолжается проверка по факту того, что песня одного из финалистов - украинского поп-исполнителя Alekseev звучала до разрешенной даты (1 сентября 2017 года). Финальное шоу национального отбора на "Евровидение-2018" откроет группа Adagio, артистам выпал первый номер выступления по итогам жеребьевки, которая прошла в Белтелерадиокомпании.

Участники жеребьевки

Продажи новых автомобилей в 2017 году в Беларуси выросли на 29%.

Сотрудники посольства Великобритании в Беларуси воссоздали в Минске зимнюю версию знаменитой фотографии The Beatles. Соответствующую запись они разместили в официальном аккаунте диппредставительства в Instagram.

Знаменитая фотография The Beatles

Более 800 иностранцев посетили МТЗ в 2017 году в рамках промышленного туризма. Об этом стало известно на торжественном мероприятии, посвященном годовщине промышленного туризма на предприятии. В топ-5 стран по числу туристов, посетивших МТЗ в 2017 году, вошли Эстония, Латвия, Россия, Германия и Испания.

Во время соревнования для участников экскурсии "Собери трактор"

РЕПОРТАЖ: Как на МТЗ годовщину промышленного туризма отмечали.

Завершено расследование уголовного дела руководителя белорусского филиала компании Kairos. Столичные следователи установили обстоятельства функционирования финансовой пирамиды на территории Беларуси, противоправную деятельность которой пресекли сотрудники КГК.

Минские спасатели помогли достать из-под киоска испуганного кота, сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Фото Минского городского управления МЧС

Ядвигу Поплавскую в Минске сбила машина. Инцидент произошел вечером 15 января на ул.Филимонова. В результате ДТП артистка получила сложный перелом ноги.

В Минске приступили к демонтажу главной елки Беларуси.

В XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане планируют выступить 29 белорусских атлетов в шести видах спорта, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

"Раубичи" примут в 2019 году чемпионат Европы по биатлону. Беларусь выразила заинтересованность принять Суперкубок УЕФА 2020 года.

"Раубичи". Фото из архива

Футболисты борисовского БАТЭ начали подготовку к новому сезону, сообщили в пресс-службе 14-кратных чемпионов Беларуси. В белорусском телеэфире покажут премьеру документального фильма "Профессор. Виталий Родионов".

Борисовские футболисты тренируются на поле ФК "Минск". Фото ФК БАТЭ

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина родила дочь.

Суд Лос-Анджелеса может передать дело об опеке над сыном белорусской теннисистки Виктории Азаренко в Беларусь. В прошлом году бывший бойфренд Билли Маккиг подал на Азаренко в суд Лос-Анджелеса, и на время процесса судья запретил обоим родителям вывозить ребенка из штата Калифорния.

Виктория Азаренко с сыном Лео. Фото из соцсетей

Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, она переиграла американку Кристину Макхейл.

Александра Саснович

Метель и сильный ветер ожидаются в Беларуси 17 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Температура воздуха в Беларуси 15 января была на 4-7 градусов ниже климатической нормы.

Пострадавшая учительница из Перми пришла в сознание, но находится в тяжелом состоянии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 января

Круглый стол на тему "Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Участники круглого стола обсудят приоритеты деятельности Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за границей; взаимодействие учреждений культуры и дипломатических представительств Беларуси за рубежом; необходимые законодательные изменения для организации более эффективной работы; развитие государственно-частного партнерства в вопросах реституции. В дискуссии примут участие представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Национальной библиотеки, Национального художественного музея, депутатского корпуса.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа организаций и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 2017 году. Итоги, оценки, перспективы", посвященная Дню спасателя Беларуси (19.01) (Ващенко Владимир Александрович - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция на тему "Туристический потенциал столицы. Старт проекта "Карта гостя Минска". Развитие гостиничной индустрии. Новые туристические маршруты и экскурсии" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб. 320).

Интернет-видеобрифинг: "Итоги развития белорусской экономики в 2017 году. Прогнозы на 2018" (Гриц Георгий Васильевич - заместитель директора ГНУ "Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси", кандидат экономических наук) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 14.00.

Открытие городской лыжной трассы состоится в 10.30 у входа в футбольный клуб "Минск" (пр-т Победителей, 22).

С 17 по 21 января в районе Дворца спорта будет проходить III открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию Minsk Open 2018, который также является этапом Кубка мира по зимнему плаванию IWSA World Cup. Бонусом программы чемпионата станет республиканский фестиваль здорового образа жизни "Крещенские купания".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 января

У православных - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день по церковному уставу строгий пост, только вечером разрешается вкушать сочиво (отсюда и название дня). В ночь с 18 на 19 января проходят торжественные молебны, совершается освящение воды в храмах.

115 лет назад родился Фурсенко Александр Васильевич, белорусский ученый-палеонтолог, член-корреспондент НАН Беларуси (1950), доктор геолого-минералогических наук (1963), профессор (1937). Автор около 50 научных работ. Провел палеонтологическое изучение доантропогеновых пород в Беларуси, участвовал в составлении геологических карт территории республики. Умер в 1975 г.

120 лет назад родился Безыменский Александр Ильич, российский поэт, драматург. Автор поэм "Трагедийная ночь", "Городок", сатирической пьесы в стихах "Выстрел", сборников стихов "Октябрьские зори", "К солнцу". Умер в 1973 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-