Картина выходных: колядный обряд "Цари", горнолыжный сезон, уличные катки и победа "Юности"

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 января

Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го, такое мнение высказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Она отметила, что совместить две избирательные кампании (президентские и парламентские выборы), приходящиеся на 2020 год, избирательные комиссии, состоящие из одних общественников, не в состоянии.

Лидия Ермошина. Фото из архива

Белорусские депутаты намерены рассмотреть на весенней сессии поправки в закон об авторском праве и смежных правах, сообщила член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Оксана Нехайчик.

Правительство Беларуси рассмотрит возможность увеличения числа прямых авиарейсов в Китай, заявил в Пекине заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

О визовых процедурах и приоритетах партнерства - Андреа Викторин рассказала о сотрудничестве Беларуси и ЕС.

Андреа Викторин. Фото из архива

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".

Постановлением правительства №19 от 11 января 2018 года внесены коррективы в Правила приема лиц для получения профессионально-технического образования.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Большом театре Беларуси прошел новогодний бал.

РЕПОРТАЖ: Колядный обряд "Цари", который включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, прошел в агрогородке Семежево Копыльского района Минской области.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе.

ФОТОФАКТ: Премьеру спектакля "Зимняя сказка. Продолжение" показала к старому Новому году Витебская областная филармония.

ВИДЕО. Зимние трековые гонки "Горячий лед" прошли в Минске.

Открытый чемпионат Беларуси по трековым автогонкам в 2018 году планируется провести в семь этапов.

Горнолыжный центр "Солнечная долина" в Минске открывает сезон.

Два ледовых катка для массового катания начали работать на площади Победы в Витебске. Первый уличный каток заработал в Гродно.

В Беларуси 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза, на отдельных участках дорог гололедица.

Временный объездной мост через Припять в Житковичском районе будет возведен до середины марта. Понтонный мост будет восстановлен после нормализации погодных условий.

В Смолевичском районе Минской области двое рыбаков провалились под лед, один из них погиб. Рыбак утонул в Рогачевском районе. В Мозырском районе 13-летний подросток провалился под лед и погиб.

Хоккеисты "Юности" победили казахстанский "Номад" и в третий раз в истории завоевали Континентальный кубок. Главная награда за победу в турнире - участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, такое мнение высказал главный тренер "Юности" Михаил Захаров на пресс-конференции, посвященной победе минской команды.

Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович финишировал шестым на очередном этапе "Дакара".

Дарья Домрачева заняла шестое место в гонке с массового старта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 18 по 21 января. Норвежец Йоханнес Бё победил в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Белорусские биатлонистки финишировали на 13 месте в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, победили спортсменки из Германии.

Фото IBU

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир занял третье место на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 января

Пресс-конференция на тему "Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 января в 11.00. Участие в пресс-конференции примут руководители ГО "Минское городское жилищное хозяйство", КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома", КУП "Минские городские общежития". Аккредитация СМИ обязательна. Аккредитоваться можно по телефону 8(029) 679-66-75, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Правила поведения на водоемах в период проведения Крещенских праздников. Профилактика общего переохлаждения и обморожений в зимний период" (Игамбердиев Анвар Адылжанович - председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах", Клюкач Федор Иванович - председатель Минской городской организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах", Зарембо Игорь Леонидович - начальник республиканского отряда специально назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Во Дворце Республики (Минск, Октябрьская площадь, 1) состоится торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 80-летию Минской области. Начало в 15.00.

В Миноблисполкоме (Минск, ул. Энгельса, 4) пройдет торжественное чествование лиц, удостоенных наград Совета Министров и Национального собрания Беларуси. Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 января

115 лет назад родился Жданов Павел Ильич, Герой Советского Союза (1943). С 1941 г. на Западном, Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Участник Курской битвы. Отличился в сентябре 1943 г. при форсировании р.Десна южнее Чернигова и р.Днепр севернее Киева. Полк под его командованием вместе с партизанами форсировал р.Припять и освободил железнодорожную станцию Янов, деревни Нагорцы, Карпиловка Чернобыльского района. Умер в 1986 г.

165 лет назад Андре Мишлен, французский промышленник, создатель знаменитой фирмы по производству автопокрышек. Умер в 1931 г.

110 лет назад родился Нилин Павел Филиппович, российский писатель. Автор повестей "Жестокость", "Испытательный срок", "Через кладбище", рассказов "Любимая девушка", "Последняя кража", "О любви" и др. Умер в 1981 г.

85 лет назад родился Соловьев Юрий Васильевич, российский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Чужая родня", "Председатель", "Взять живым" и др. Умер в 2017 г.

70 лет назад родился Соловьев Анатолий Яковлевич, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1988), мировой рекордсмен по количеству выходов и суммарной продолжительности работы в открытом космосе.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-