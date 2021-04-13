Картина дня: 60-летие полета Гагарина, сотрудничество с Азербайджаном и плантация грецкого ореха

ВЧЕРА

Картина дня. 12 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан. Двухдневная программа предполагает насыщенную переговорную повестку. В частности, глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

ИНТЕРВЬЮ: Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест

Беларусь рассматривает Пакистан как перспективного партнера и заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр энергетики, председатель белорусской части совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич в приветственном слове участникам заседания белорусско-пакистанского делового совета.

Виктор Каранкевич. Фото из архива

Австрийская компания заинтересовалась новой разработкой Минского моторного завода - двигателем MMZ-4DTI, сообщили в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

Совмин утвердил госпрограмму "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы

В Беларуси утверждена комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал усилить работу по определению в городе дополнительных инвестиционных площадок.

Владимир Кухарев. Фото из архива

Новые нормы для определения класса сложности объектов строительства приняты в Беларуси.

Испытания энергосистемы Беларуси с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой прошли успешно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики со ссылкой на заместителя генерального директора - главного диспетчера ГПО "Белэнерго" Дениса Ковалева.

Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей.

Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе.

СК возбуждены уголовные дела в отношении Алексея Леончика и Андрея Стрижака.

Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси.

ДОСЬЕ: К 60-летию первого полета человека в космос

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА

КОММЕНТАРИЙ: "Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом

"3,2,1. Поехали!": в Гродно в День космонавтики запустили копию космического корабля "Восток-1".

В Минске введены новые ограничения из-за СOVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600.

БЖД разработала новую версию системы электронного оформления и перевозки грузов.

В Минске работа некоторых пригородных маршрутов изменится с 4 мая.

Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии.

Арман-Маршалл Силла. Фото из архива

Белорусские пятиборцы заняли второе место в смешанной эстафете на этапе КМ в Болгарии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Охрана труда в строительной сфере. Основные требования к содержанию стройплощадок". Начало в 11.00.

Международная научная конференция "Свиридовские чтения - 2021" пройдет по 14 апреля в БГУ в онлайн-формате. Мероприятие посвящено известному белорусскому ученому, академику, заслуженному деятелю науки, доктору химических наук Вадиму Свиридову.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 апреля

190 лет назад родился Рольфс Герхард, немецкий исследователь Африки, первый европеец, пересекший Африку от Средиземноморья до Гвинейского залива. Умер в 1896 году.

80 лет назад родилась Кристи Джули, английская актриса кино. Снялась в фильмах "Дорогая", "Билли-лжец", "Доктор Живаго".

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