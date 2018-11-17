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Картина дня: телефонный разговор Лукашенко и Путина, 90-летие Академии наук и награждение предпринимателей года

Общество 17.11.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 16 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой. Александр Лукашенко требует от правительства выработать четкий план по расширению направлений использования электроэнергии в различных сферах. Правительство Беларуси рассматривает варианты субсидирования для поощрения использования электроэнергии на предприятиях и в быту, рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания у главы государства. В Беларуси в скором времени может быть принят нормативный документ, в соответствии с которым в новом и реконструируемом жилье должны будут использоваться преимущественно электроплиты.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент подписал закон о производстве и обращении органической продукции. Законом определены требования к производственным процессам. В частности, запрещается использовать земельные участки, водные объекты, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами, применять химические удобрения и химсредства защиты растений, ионизирующее излучение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ от 16 ноября №445 "О финансировании инвестиционных проектов", который нацелен на социально-экономическое развитие Оршанского района Витебской области и реализацию инвестиционных проектов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет посещать Беларусь с официальным визитом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом.

Гунтис Улманис и Александр Лукашенко
Гунтис Улманис и Александр Лукашенко

Алгоритм компенсации потерь белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации должен быть выработан к 15 декабря, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Промышленное сотрудничество Беларуси и России имеет огромный потенциал, стороны нацелены на то, чтобы сформировать перечень приоритетных совместных проектов, заявил Чрезвычайный и Полномочий Посол России в Беларуси Михаил Бабич. Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года, заявил Михаил Бабич.

ВВП Беларуси в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработан в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

В сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных стать драйверами экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года".

Победители в номинации "Успешный старт"
Победители в номинации "Успешный старт"

Определены победители битвы стартапов Belbiz Battle, которая прошла во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление, которое позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков.

Парламент будет содействовать научно-исследовательской деятельности в Беларуси, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном собрании научной общественности страны, посвященном 90-летию НАН Беларуси.

Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации антропоморфных роботов.

На выставке НАН Беларуси
На выставке НАН Беларуси

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Во время учений
Во время учений

Фотокорреспондент БЕЛТА победил в конкурсе на лучшее освещение в СМИ уборочной кампании.

Памятный знак установят в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. Открытие нового арт-объекта состоится 8 декабря во время празднования 15-летия поместья Деда Мороза.

Фото национального парка "Беловежская пуща"
Фото национального парка "Беловежская пуща"

До 13 градусов мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября.

Фото из архива
Фото из архива

На водителя школьного автобуса, насмерть сбившего мальчика в Чашникском районе, завели уголовное дело.

Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций.

Белорусский пловец Илья Шиманович победил на седьмом этапе Кубка мира в Сингапуре.

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Анонсы на 17-18 ноября

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Первые делегации международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прибудут в Минск 17 ноября. К репетициям участники конкурса песни приступят 20 ноября.

По 17 ноября во время Недель Германии в Беларуси в столице проходит многожанровый праздник музыки XJAZZ Minsk Edition.

Танцевальный марафон "Серьезные отношения" 17 ноября впервые пройдет в Минске. Мероприятие начнется в 14.00 с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.

Мероприятие, посвященное Международному дню недоношенного ребенка, состоится 17 ноября в гостинице "Беларусь" (ул. Сторожевская, 15) с 15.30 до 18.30.

Выставка фото недоношенных детей "Маленький Большой Я" по 30 ноября проходит в ТРЦ Galleria Minsk.

Фэмили-фестиваль "МамаTime" пройдет по 23 ноября в Минске.

В Минске стартует сезон специализированных рыбных ярмарок. Первой площадкой станет территория у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Здесь 17-18 ноября с 9.00 до 17.00 рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки.

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18 ноября

В Республике Беларусь - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Установлен Указом Президента Республики Беларусь 10 ноября 1995 года и ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается по инициативе ООН с 2005 года в третье воскресенье ноября.

Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Установлен Советом Европы в 2015 году.

135 лет назад родилась Миронова Екатерина Эдуардовна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1940). С 1920 г. работала в Белорусском театре им.Я.Купалы, одновременно в 1920-21 гг. актриса и режиссер Второго показательного театра. Среди лучших ролей: Павлина ("Конец дружбы" К.Крапивы), Федосья ("Последние" М.Горького), Галчиха ("Без вины виноватые" А.Островского) и др. Умерла в 1946 г.

190 лет назад родился Даун Джон Лэнгдон Хэйдон, английский ученый, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм". Умер в 1896 г.

95 лет назад родился Шепард Алан Бартлет, первый американский астронавт, контр-адмирал. Командир космического корабля "Аполлон-14", совершившего 31 января - 10 февраля 1971 г. полет на Луну. Умер в 1998 г.

80 лет назад родился Леви Владимир Львович, российский писатель, врач. Автор книг "Охота за мыслью", "Искусство быть собой", "Я и Мы" и др.

75 лет назад родился Чхеидзе Темур Нодарович, режиссер, актер, народный артист Грузинской ССР, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Ожившие легенды", "Твой сын, земля".

19 ноября

В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.

70 лет назад родился Берсан Михаил Иванович, дирижер, заслуженный артист Беларуси (1991), народный артист Беларуси (1998). Автор многочисленных аранжировок произведений белорусских композиторов, в том числе Е.Глебова, Э.Зарицкого, И.Лученка, Д.Смольского, Э.Ханка и др.

175 лет назад родился Авенариус Рихард, немецкий философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма. Умер в 1896 г.

130 лет назад родился Капабланка Хосе Рауль, кубинский шахматист, 3-й в истории шахмат чемпион мира (1921-1927), дипломат. Умер в 1942 г.

115 лет назад родился Мессерер Асаф Михайлович, российский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист СССР. В 1921-1954 гг. в Большом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947). Умер в 1992 г.

80 лет назад родился Тернер Тед, американский общественный деятель и медиамагнат, создатель первой в мире круглосуточной информационной службы Си-Эн-Эн.

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