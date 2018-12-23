Картина дня: увеличение лимита на посылки, Duty Free на борту "Белавиа" и открытие елочных базаров

ВЧЕРА

Картина дня. 22 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №490 "О таможенном регулировании". Указ увеличивает ежемесячный лимит на беспошлинные посылки до 200 евро и 31 кг.

Организациям алкогольной и пивоваренной отраслей разрешено применять существующий порядок уплаты акцизов на бессрочной основе. Соответствующий указ №489 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)", которым регламентируются соответствующие вопросы в существующих районах индивидуальной жилой застройки.

Стипендии Президента Беларуси назначены 94 молодым ученым.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России на сессии в Москве приняло во втором, окончательном чтении бюджет СГ на 2019 год. Парламентское собрание также потребовало от профильных министров двух стран выполнения поручения об отмене роуминга на территории Союзного государства. Реализацию новых программ Союзного государства, предполагающих проведение исследований в сферах космоса и использования стволовых клеток, планируется начать в 2019 году.

Следующая, 56-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Беларуси, сообщил первый заместитель председателя Парламентского собрания, спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году.

В Беларуси упростили порядок декларирования физлицами товаров для личного пользования, ввозимых с превышением норм беспошлинного ввоза, сообщил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Указом о таможенном регулировании также установлена возможность декларирования почтовых отправлений их получателями.

Белорусы с 1 марта смогут свободно открывать текущие счета в иностранных банках.

Министерство финансов предлагает активизировать работу по продаже на бирже госпакетов акций предприятий, но с сохранением в собственности государства блокирующих пакетов - 25% + 1 акция, рассказал в интервью журналу noindex>"Финансы. Учет. Аудит" министр финансов Максим Ермолович. Минфин также предлагает разрешить физлицам доступ к торгам ценными бумагами на БВФБ.

Объем привлеченных инвестиций в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн, рассказал министр финансов Максим Ермолович. Беларусь рассматривает возможность привлечения внешнего государственного займа для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ.

Представители деловых сообществ положительно относятся к профилактической направленности такой формы контроля и надзора, как мониторинг, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности КГК Беларуси Елена Горнак. В план выборочных проверок на I полугодие 2019 года включено более 3,2 тыс. субъектов.

Ученые НАН Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане".

Беларусь готова включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских туристов, сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

Беларусбанк временно не будет принимать платежи по некоторым кредитам в новогодние дни.

Елочные базары открылись в Минске.

В Минске общественный транспорт 1 января по некоторым маршрутам будет ходить реже.

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Белорусский спортсмен Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на пятом международном Кубке Катара по тяжелой атлетике, проходящем в Дохе.

Регионы Ирана, Испании и Марокко стали объектами мирового сельскохозяйственного наследия.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-25 декабря

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Свято-Елисаветинский монастырь проведет во Дворце искусства в Минске с 23 декабря по 6 января Международный православный рождественский фестиваль "Радость". Мероприятие включает православную выставку и праздничную культурную программу.

Легкоатлетический карнавальный пробег пройдет 23 декабря на площадке "Чижовка-Арены".

Новогоднее шествие соберет в Минске 24 декабря более тысячи сказочных персонажей. Процессия стартует с пл. Независимости в 17.00 и пройдет по пр. Независимости до Октябрьской площади.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни зимних школьных каникул приглашает мальчиков и девочек на праздничное интерактивное шоу "Новогодние представления в ботаническом саду". Представления будут проходить с 25 декабря по 6 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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24 декабря

220 лет назад родился Мицкевич Адам (д.Заосье Барановичского р-на Брестской обл.; по другим источникам, Новогрудок), поэт, общественный деятель, публицист. Выходец из рода древней белорусской шляхты. Многие его произведения тематически связаны с Беларусью. Умер в 1855 году.

105 лет назад родился Кулаковский Алексей Николаевич (д.Кулаки Солигорского р-на Минской обл.), писатель, заслуженный работник культуры Беларуси. Работал в районных и республиканских газетах, главным редактором журнала "Маладосць", ответственным секретарем Союза писателей Беларуси, директором Литературного музея Я.Купалы. Автор романов "Расстаемся ненадолго", "Встречи на росстанях", "Тропы изведанные и неизведанные" и др. Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, узбекских и других писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1986 году.

105 лет назад родился Чурабо Николай Дмитриевич (г.Минск), белорусский художник. Работал в книжной и станковой графике, живописи. Среди работ: цикл "Мой родной Брест", "Я.Колас в детстве", портреты героев Брестской крепости и др. Автор живописных работ "Ценой жизни", "В Брестской крепости", натюрмортов. Оформил книги "Стихотворения для детей" М.Лужанина, "Новая земля" Я.Коласа и др. Умер в 1998 году.

200 лет назад родился Джоуль Джеймс Прескотт, английский ученый-физик. Экспериментально обосновал закон сохранения энергии, определил механический эквивалент тепла. Умер в 1889 году.

110 лет назад родилась Добржанская Любовь Ивановна (1908-1980), российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Берегись автомобиля", "Адам и Хева", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Игрок" и др. Умерла в 1980 году.

25 декабря

Католический праздник - Рождество Христово.

100 лет назад родилась Конопелько Зинаида Игнатьевна (г.п.Богушевск Сенненского р-на Витебской обл.), актриса, народная артистка Беларуси. Работала в Белорусском государственном театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Настя и Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Ольга ("Снежные зимы" И.Шамякина), Полина ("Трибунал" А.Макаенка) и др. Умерла в 1997 году.

80 лет назад родился Хайт Аркадий Иосифович (1938-2000), российский писатель, кинодраматург и сценарист. Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!". Умер в 2000 году.

60 лет назад родился Кинчев Константин Евгеньевич (Панфилов), российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы "Алиса".

26 декабря

125 лет назад родился Тикоцкий Евгений Карлович (г.Санкт-Петербург, Россия), композитор, народный артист Беларуси и СССР. Один из основателей белорусской профессиональной музыки. Среди сочинений: оперы "Михась Подгорный", "Алеся", музыкальная комедия "Кухня святости", оратория "Освобождение", хоры, романсы, песни, обработки народных песен, музыка к спектаклям и кинофильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1970 году.

105 лет назад родился Николаев Евгений Дмитриевич (г.Минск), театральный художник, народный художник Беларуси. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Оформил более 200 спектаклей. Среди них: "Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича", "Иринка" К.Чорного, "Ревизор" Н.Гоголя, "Овод" Э.Войнич, "Я хочу домой" С.Михалкова и др. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 1978 году.

125 лет назад родился Цзэдун Мао (1893-1976), китайский партийный, политический и государственный деятель, один из основателей Коммунистической партии Китая. Умер в 1976 году.

75 лет назад родился Приемыхов Валерий Михайлович, российский актер, режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Снимался в фильмах "Пацаны", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Каменская" и др. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России. Умер в 2000 году.

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