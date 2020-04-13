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13 апреля 2020, 08:00

Картина выходных: католическая Пасха, итоги миссии ВОЗ в Беларуси и онлайн-проект "Будущие педагоги - детям"

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 12 апреля, с этим праздником.

Фото из архива
Фото из архива

Команда Президента в 11-й раз стала победителем любительского хоккейного турнира.

Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил на брифинге глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор по итогам оценочной миссии в стране. ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с COVID-19, но рекомендует наращивать усилия, сообщил Патрик О'Коннор. Также он выразил мнение, что Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19.

Патрик О
Патрик О'Коннор во время брифинга

Статистика по COVID-19 в Беларуси абсолютно достоверная и правдивая. Это подтвердили и представители Всемирной организации здравоохранения, которые работали в республике с 8 по 11 апреля, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения считает важным наличие в Беларуси собственного производства средств индивидуальной защиты для медиков, в том числе масок и защитных костюмов. Также она подчеркнула, что белорусские медики четко знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19.

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива

Всемирная организация здравоохранения будет рекомендовать сопредельным с Беларусью странам белорусский протокол лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. В случае сознательного поведения населения в условиях COVID-19 более жесткие меры реагирования не потребуются, подчеркнул Владимир Караник. Также он заявил, что население будет обеспечено масками и антисептиками в полном объеме. Министр сообщил, что в Беларуси намерены начать делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19.

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

Беларусь ждет полный отчет миссии Всемирной организации здравоохранения в течение недели, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Также она рассказала, что в Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19.

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Фильм "Полоцкий вальс" (режиссер Ольга Дашук) увидят зрители третьего онлайн-фестиваля белорусского документального кино BelarusDocs. Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

В Бресте по 15 апреля проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города.

Белорусский национальный технический университет проводит по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме. Трансляции начинаются в 19 на YouTube-канале университета.

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Знаменательные даты 14 апреля

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275 лет назад родился Фонвизин Денис Иванович, русский просветитель и драматург, дипломат и общественный деятель. Один из создателей русской национальной комедии. Автор сатирических стихов, пьес "Бригадир", "Выбор гувернера", комедии "Недоросль". Впервые посетил Беларусь в 1777 г. проездом в Париж. В письмах с дороги описал Минск, Оршу, Столбцы, Мир, Слоним и др. Ему принадлежала д.Лисно (Верхнедвинский р-н), где он работал над последней своей комедией "Выбор гувернера". Комедию "Недоросль" в начале XX в. ставили профессиональные и любительские коллективы Беларуси, в 1930-е г. - Польский государственный передвижной театр БССР. На белорусский язык ее перевел К.Крапива. Умер в 1792 году.

110 лет назад родился Прудников Алесь (Александр Трофимович) (д.Старый Дедин Климовичского р-на Могилевской обл.), белорусский поэт. В 1938 г. окончил Ленинградский учительский институт. Работал на строительстве, на республиканской книжной базе, в Белгосиздательстве, БелТА, в климовичской районной газете. Автор поэмы "Земные звезды", подборка стихотворений помещена в сборнике "Кровью сердца". В 1933 г. репрессирован. Погиб в ополчении в годы Великой Отечественной войны в 1941 г. Реабилитирован в 1956 г.

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