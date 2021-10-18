Картина выходных: зеленый субботник, эксперты о дельта-штамме и вакцинации и сладкие тренды

ВЧЕРА

Картина выходных. 16-17 октября

Военнослужащие удостоены государственных наград и Благодарностей Президента Беларуси. Соответствующий указ и распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Фото из архива

Общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы и весь трудовой коллектив верхней палаты парламента приняли участие в месячнике по наведению порядка, благоустройству и озеленению городских территорий Минска.

Наталья Кочанова

Посадка деревьев и наведение порядка: власти Минска приняли участие в субботнике.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание по противодействию распространению COVID-19 в регионах.

Всемирная организация здравоохранения никогда не рекомендовала введение полного локдауна в связи с пандемией, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала СТВ. Ханс Клюге разъяснил, почему вакцина "Спутник V" до сих пор не зарегистрирована в Европе. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения считает, что пандемия завершится в 2022 году.

Фото из архива

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в 22-29 раз, заявил во время ток-шоу "Понятная политика. Плюс" на "Беларусь 1" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Минздрав рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19 при отсутствии у них противопоказаний.

Циркуляция штамма дельта COVID-19 существенно изменила ситуацию. Теперь коронавирус затрагивает молодых здоровых людей, инфекция развивается быстрее. Об этом рассказал ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома. Применяемые в Беларуси вакцины защищают от тяжелых форм, вызванных штаммом дельта COVID-19.

В Беларуси более 2 550 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 865 000 прошли полный курс вакцинации.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2173.

Приморский край заинтересован в белорусской сельхозтехнике.

Прибыль от реализации продукции БМЗ с начала года составила $170 млн.

Минский тракторный завод открыл новый спортивный стадион.

Объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов, заявил ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш.

Фото из архива

"Торты "оживают", меняют цвет и форму": знаменитый могилевский кондитер рассказал о сладких трендах.

Белорусские самбисты завоевали 11 медалей на молодежном ЧМ в Греции.

Фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли турнир Ice Star в Минске.

Во время награждения

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная проведению книжной выставки-ярмарки, на тему "Книжная осень в столице". Начало в 12.00.

В БГУ по 22 октября пройдет Неделя отца. Запланирована работа диалоговой площадки с участием студентов. Состоятся обсуждения вопросов о роли отца в воспитании детей, его качествах, родительском примере и обязательствах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 октября

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Международный день авиадиспетчера.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Всемирный день статистики.

105 лет назад родился Добриян Петр Наумович (Чувашия), белорусский поэт. За участие в революционно-освободительной борьбе неоднократно был арестован польскими властями. Участник партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Первые стихотворения появились в печати в 1938 году. Поэт прославлял стремление к свободе, мужество человека-борца. В послевоенных произведениях преобладают гражданские мотивы, пейзажная лирика. Умер в 1993 году.

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