Картина дня: места в общежитиях для первокурсников, БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов и "Белавиа" объявила распродажу

ВЧЕРА

Картина дня. 15 августа

Беларусь рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией, заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития".

Василий Матюшевский

Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Во время встречи. Фото сайта правительства

Президент Армении назначил нового посла в Беларуси.

В новой редакции закона о государственных закупках, которая вступит в силу с 1 июля 2019 года, изменен подход к рассмотрению жалоб: они будут приниматься только в электронной форме, при поступлении жалобы будет проводиться камеральная проверка всей процедуры госзакупки, а не только по существу жалобы. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

Павел Жуковский

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в I полугодии составили 107,6% к уровню аналогичного периода 2017 года.

Авиакомпания "Белавиа" объявила о распродаже билетов 16 августа. Стоимость билетов составит от 50 евро плюс таксы и сборы.

Министерство архитектуры и строительства ориентирует на возведение частных домов в индустриальном исполнении. Минстройархитектуры рассматривает возможность придания некоторым садовым товариществам статуса населенного пункта.

Угон воздушного судна террористами предотвращен во время совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность-2018", сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб.

Суд по делу Коржича. Охрану за рядовым Александром Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил. Это следует из показаний потерпевшего военнослужащего Олега. Потерпевший указал, что через неделю после того, как Александра Коржича выписали из медпункта, его поместили в медроту. В этот период рядовой стал жаловаться на боли в сердце, внешне был вялым, подавленным и малообщительным.

Всех первокурсников в Минске планируется обеспечить местами в общежитиях. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. В региональных вузах обеспеченность местами в общежитии стопроцентная. В Минске стоит задача в обязательном порядке предоставить места первокурсникам. Этот вопрос на контроле у Министерства образования.

Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 стран мира.

Фото БНТУ

Стобалльные результаты на ЦТ-2018 есть по всем предметам, сообщила первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович.

Участники рок-группы "Би-2" создали 30-минутный фильм о первом собственном музыкальном фестивале в родном городе Бобруйске.

В Барановичском районе спасатели вытащили из мелиоративного канала тонущую лошадь.

Футболисты борисовского БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, победив по сумме двух встреч 3-го квалификационного раунда азербайджанский "Карабах". В борьбе за выход в групповой этап главного континентального турнира борисовчане встретятся с голландским ПСВ из Эйндховена.

Французский полузащитник Эрвейн Мукам и нападающий из Уганды Лувага Кизито пополнили ряды футбольного клуба БАТЭ.

Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на стартовавшем в Дублине (Ирландия) чемпионате Европы по плаванию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период" (представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Особенности содержания и эксплуатации дорожного хозяйства мегаполиса. Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети и путепроводов Минска. Решение актуальных вопросов транспортной загруженности и парковок" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Международные соревнования по дзюдо EuropeanJudoOpen в Минске - репетиция чемпионата мира-2018 по дзюдо" (Свирид Леонид Федорович - главный тренер национальной команды Республики Беларусь по дзюдо, Ясеновский Павел Валентинович - председатель ОО "Белорусская федерация дзюдо", представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь). Начало в 14.30.

В 16.30 пройдет пресс-конференция по случаю нового проекта Национального центра современных искусств Республики Беларусь - выставки акварели финских художников Марка Лангбейна и Мика Теренена "Променад по Хельсинки". Пресс-конференция состоится на площадке центра по адресу: ул. Некрасова, 3.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

220 лет назад родился Дельвиг Антон Антонович, русский поэт, критик, журналист, лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина. Умер в 1831 году.

75 лет назад родился Роберт Де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер. Снимался в фильмах "Крестный отец, часть II", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Однажды в Америке" и др. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства.

75 лет назад началась наступательная операция войск Брянского фронта (генерал армии М.М.Попов). К 1-3 октября 1943 года войска фронта вышли к реке Сож и форсировали ее. В результате Брянской операции были освобождены вся Брянская область РСФСР и восточные районы Беларуси, в том числе районные центры Хотимск, Ветка, Климовичи и Костюковичи, Кричев.

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