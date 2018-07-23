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Картина выходных: парад МЧС, награда белорусского фильма и трагедия в Бобруйске

Общество 23.07.2018 | 07:08

ВЧЕРА

Картина выходных. 21-22 июля

Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Также он сказал, комментируя встречу президентов России и США, что Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ. Парад МЧС, который приурочен к 165-летию пожарной службы Беларуси, прошел в Минске.

БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год.

Фото из архива
Фото из архива

В Бобруйске совершено двойное убийство, убиты девушки 26 и 27 лет. Подозреваемый задержан.

Медики рассказали о состоянии белорусских граждан, пострадавших в аварии под Николаевом (Украина). Трое из двенадцати пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему остаются в больницах Николаевской области, пациентам провели операции. Девять пострадавших в ДТП под Николаевом доставлены в Беларусь.

Белгидромет: урожайность зерновых снизится на 5-10% по сравнению с прошлым годом, 2018 год не самый лучший для зерновых культур. Комплекс для метеорологических наблюдений в Уручье будет введен в эксплуатацию осенью.

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Ливень в Гомеле подтопил улицы, дома, магазины. За ночь в Гомеле выпало более половины месячной нормы осадков. Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах.

Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Японии на юниорском чемпионате мира в Минске (U-17). Баскетболистки сборных США и Венгрии одержали вторые победы на юниорском чемпионате мира в Минске (U-17). Заключительные матчи группового этапа состоятся 24 июля.

Минспорт, АБФФ и клубы будут развивать сотрудничество в повышении результатов белорусского футбола.

Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь".

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Серия мероприятий "Родильный дом, доброжелательный к семье!" пройдет в белорусской столице по 27 июля по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Открытие акции 23 июля в 10.30 в 6-м роддоме (ул.Уральская 5, вход в отделение кардиологии) при участии начальника отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингоисполкома Светланы Манышевой и главного акушера-гинеколога комитета Ирины Иконостасовой.

В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Начало в 11.00.

Православные паломники пройдут 40 км крестным ходом в честь иконы Божией Матери Барколабовской. Путь паломников будет пролегать из Свято-Никольского монастыря в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района. Там находится чудотворная икона, праздник которой отмечается 24 июля.

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235 лет назад родился Симон Боливар, герой национально-освободительной борьбы за независимость Южной Америки против испанского колониального господства, национальный герой Венесуэлы, Колумбии, Перу, Боливии и Эквадора. Умер в 1830 г.

215 лет назад родился Адан Адольф, французский композитор. Автор балетов "Жизель", "Корсар", "Пират", опер. Умер в 1856 г.

190 лет назад родился Чернышевский Николай Гаврилович, русский революционер-демократ, ученый, писатель, литературный критик, магистр (1855). С 1853 г. в Петербурге: сотрудничал в журнале "Отечественные записки", был главным редактором журнала "Современник", который сделал боевым органом революционной демократии. С 1855 г. выступал преимущественно с литературно-критическими статьями, в том числе и о работах белорусских авторов. В 1862 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где написал роман "Что делать?". В 1864 г. осужден на 7 лет каторги и вечное поселение в Сибири. На каторге написал романы "Пролог", "Отблески сияния" и др. В 1883 г. переведен в Астрахань под надзор полиции, в 1889 г. получил разрешение на жительство в Саратове. Умер в 1889 г.

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